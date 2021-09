Hirschberg-Großsachsen. (max) Vor 29 Jahren verlor Florian Sitzmann bei einem Motorradunfall beide Beine. Da der lebensfrohe Mittvierziger sich durch diesen albtraumhaften Umstand aber nicht unterkriegen lassen wollte, nahm er die Herausforderungen, die das Leben seitdem an ihn stellt, an und verarbeitet viele seiner Erfahrungen in seinen beiden Büchern. Am Donnerstag las er im Zuge der Hirschberger Nachhaltigkeitswochen im evangelischen Gemeindehaus Großsachsen einige der Anekdoten vor und kam mit Besuchern ins Gespräch.

Zwar waren nur wenige Gäste zur Veranstaltung der Gemeindebücherei gekommen, das tat der Stimmung aber keinen Abbruch. Im Gegenteil, es entstand eine familiäre Atmosphäre, in der sich der Autor, Sportler und Kaufmann in der gut zweistündigen Lesung immer wieder für Zwischenfragen anbot und teilweise kurze Gespräche mit den Zuhörern führte, bevor es erneut an den Text ging. In seinem ersten Buch "Der halbe Mann – dem Leben Beine machen" verarbeitet Sitzmann das Geschehene.

In einer Episode kehrt er an die "Raststätte, die meine Beine gefressen hat" zurück, an der er an jenem Augustnachmittag mit seinem Freund "Stefan" Halt machte. Sie waren auf dem Rückweg von einem Holland-Trip, wo der Autor gehofft hatte, eine Sommerliebelei wiederzutreffen. Das hatte nicht geklappt. Müde und erschöpft stiegen die beiden jungen Männer wieder auf das Motorrad, aber auf dem Einfädelungsstreifen gerieten sie zu weit nach links, das Motorrad wurde von einem Lkw gerammt, Sitzmann wurde überrollt. Natürlich habe er sich immer wieder gefragt, was gewesen wäre, wenn er nur einige Sekunden später aufgesessen wäre oder wenn es nicht geregnet hätte. Nach einem Dreivierteljahr im Krankenhaus und über 20 Operationen ging es weiter in eine Reha-Klinik nach Neckargemünd. Die Zeit dort, in der er alle alltäglichen Dinge wieder lernen musste, sei das dunkelste Kapitel in seiner Leidensgeschichte gewesen. Da sein Vater, ein "Alt-68er" ihm zu einer Wohnung im Ort verholfen hatte, war es ihm möglich, die Schule außerhalb der Einrichtung zu beenden. Danach folgte eine kaufmännische Ausbildung in Weinheim. Anschließend lebte er längere Zeit in Heddesheim, wo er bei Touren durch den Odenwald auch seine Leidenschaft für das Handbike entdeckte. Im Sport fand er eine neue Heimat und nahm neben den Olympischen Spielen und der Weltmeisterschaft, wo er Zweiter wurde, auch am Rennen von Trondheim nach Oslo teil. 540 Kilometer legte "der halbe Mann" in 30 Stunden non-stop zurück und sammelte 20.000 Euro Spenden für ein soziales Projekt. Bei der Erzählung dieser Geschichte muss er selbst lachen, da sie ihn an seine Grenzen brachte.

Generell freut sich Sitzmann immer wieder über die Geschichten, die den Zuhörern einigen Respekt abverlangen. Seine humorvolle und unprätentiöse Art zu erzählen, bei der er keinen Hehl daraus macht, dass er stolz auf seine Leistungen ist, machen ihn nahbar und geben mit Sicherheit vielen, die in einer ähnlichen Situation sind, das Gefühl, trotz der Behinderung alles schaffen zu können. Und er wirkt zufrieden. Zum zweiten Mal ist er verheiratet, hat eine 14-jährige Tochter und sechsjährige Zwillingssöhne, geht seiner Leidenschaft, dem Autofahren nach, die ihm das Gefühl gibt, mobil und ungebunden zu sein und ist gerade in ein neues Haus eingezogen.

Sein zweites Buch "Bloß keine halben Sachen – dem Leben Beine machen", erzählt von Situationen, in die er durch sein Handicap kam und die die Wahrnehmung der Gesellschaft von Rollstuhlfahrern zeigen. Da ist die ältere Dame, die nur den jungen Mann im Sportwagen auf dem Behindertenparkplatz sieht und der er erst seine nicht vorhandenen Beine zeigen muss, damit sie einsieht, dass dieser Parkplatz genau für ihn gemacht ist. Oder der Bahnmitarbeiter, der eine Zugfahrt nach Berlin mit seinem besten Freund vereitelt, weil es um die Uhrzeit, zu der sie fahren wollen, keinen Mitarbeiter gibt, der mit dem Rollstuhl helfen kann. Aber nicht nur von seinem Dasein als Rollstuhlfahrer handeln die Episoden, auch von der Wertschätzung seiner Liebsten.

Die Fragen der Zuhörer gestalteten sich abwechslungsreich. Einige wollten wissen, ob er es immer so einfach genommen habe, was ihm passiert sei. "Ich war immer dem Leben zugewandt", entgegnete Sitzmann. Die ersten drei Jahre seien "anstrengend" gewesen, aber Aufgeben wäre für ihn nie infrage gekommen. Und was würde er verändern, wenn er könnte? Baulich, sagt er, habe sich viel getan in den letzten Jahren, und die Barrierefreiheit schreite gut voran. Aber die Wahrnehmung der Menschen müsse sich ändern. Es sei wichtig, den Menschen hinter der Behinderung kennenzulernen und ihn nicht darauf zu reduzieren.