Von Max Rieser

Hirschberg-Leutershausen. Mit einem offenen Lächeln sitzt Ulrike Funke im Schneidersitz auf dem Bürostuhl in ihrer logopädischen Praxis in Leutershausen. Man kann sich vorstellen, dass Kinder Vertrauen zu ihr haben. Das ist sicher auch eine ihrer Stärken, mit denen sie Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS) hilft, sich in der Welt zurechtzufinden. Seit über 20 Jahren ist sie Logopädin und seit knapp 20 Jahren in Hirschberg tätig. Dabei wollte sie vor allem Kindern helfen, "die es sprachlich oder in der zwischenmenschlichen Interaktion schwer haben", erzählt Funke anlässlich des Weltautismustages am heutigen Samstag. So hatte sie ihre ersten Berührungspunkte mit autistischen Kindern, die auch häufig Sprachschwierigkeiten haben.

Nach mehreren Fortbildungen und der kontinuierlichen Arbeit mit ASS-Kindern merkte sie, dass eine Interaktion mit ihnen, wie es landläufig gelehrt wird, schwierig ist: "Alles soll reizarm sein, man soll die Kinder nicht überfordern, und sie sollen lernen, sich zu strukturieren." In ihrer Arbeit machte Funke dann andere Erfahrungen: "Bei mir geht es um Nähe, Berührung, Spaß und nicht darum, diese Reize zu vermeiden." Denn Autisten würden sich über Nähe und Berührung durchaus freuen, beachte man ihre Bedürfnisse: "Wenn sie einfach im Gesicht gestreichelt werden, dann können sie damit nichts anfangen."

Nehme man aber Bewegungen und Berührungen auf, die die Kinder auch an sich selbst machten, funktioniere das sehr gut: "Wenn Autisten sich beispielsweise selbst auf den Arm schlagen und ich nehme den Arm und streichle ihn fest oder drücke ihn ein bisschen, dann empfinden die Kinder das als total angenehm und wollen meistens, dass ich weitermache." Gemeinsames Lachen würde den Kindern ebenfalls ungemein helfen, mit ihrem Gegenüber in Kontakt treten zu können: "Autismus ist als Entwicklungsstörung eingestuft, es ist aber vor allem eine Wahrnehmungsstörung", so Funke. Die Betroffenen nehmen Reize wie Geräusche, Licht oder Bewegungen ungleich intensiver wahr als Menschen ohne ASS.

Das würde auch erklären, warum sie Schwierigkeiten damit hätten, Blickkontakt zu halten: "Das machen die Kinder nicht, weil sie ihr Gegenüber doof finden, sondern weil sie den unterschiedlichsten Dingen in ihrer Umgebung abgelenkt sind." Durch gemeinsames Herumkrabbeln im Raum, Spielen, Vibrationen oder Eiswürfel könnten sich die Kinder besser auf sich selbst und damit auch auf die Interaktion mit anderen konzentrieren. Reize müssten positiv besetzt werden, wodurch sie den Kindern weniger Angst machen würden.

Autismus gelte zwar als nicht heilbar, man könne aber trotz allem große Fortschritte erzielen und den Kindern beim Umgang mit anderen helfen. Zwei bis drei Jahre kann so eine Therapie dauern, wenn die Patienten sie einmal in der Woche besuchen würden: "Danach merkt man, was sich alles getan hat. Dialoge, Blickkontakt und Interaktion funktionieren viel besser", sagt sie. Eine Änderung der Lebensumstände oder starker Stress könnten zwar zu alten Verhaltensmustern führen, die aber schnell wieder in den Griff zu kriegen seien.

Und Funkes Methode scheint zu funktionieren: "Meine Therapieform wurde immer besser angenommen, und ich wurde bald mit Anfragen erschlagen." Und nicht nur aus der Region oder aus Deutschland: "Es kamen Leute aus Luxemburg, Spanien, der Schweiz oder der Türkei zu mir" erinnert sie sich. Um Eltern und Therapeuten zu helfen, die Kinder besser zu verstehen und auf ihre Bedürfnisse einzugehen, begann sie 2012 damit, Fortbildungen anzubieten, Ende Februar bot sie ihre 100. Fortbildung an, die Termine sind in der Regel schon Monate im Voraus ausgebucht. Ein Buch mit dem Titel "Interaktion und Kommunikation bei Autismus-Spektrum-Störung" erschien 2020 im Kohlhammer-Verlag, ihr zweites Buch, das vor allem Eltern mit autistischen Kindern ansprechen soll, erscheint noch in diesem Jahr.

Zunehmend schwieriger wurde es, Fortbildungen und Praxisalltag zu vereinbaren, was Funke auf den Gedanken brachte, ein Autismuszentrum zu eröffnen, in dem verschiedene Fachrichtungen wie Psychologen, Ergotherapeuten oder eben Logopäden ihre Methode, die als "Komm!ASS" mittlerweile geschützt ist, anwenden und weiterentwickeln könnten. Gesagt, getan. 2017 eröffnete Funke in Schriesheim das "Autismuszentrum Komm!ASS". Durch den Erfolg ihres Ansatzes bekam sie schnell Unterstützung von etablierten Partnern. Alles deutete auf einen großen Erfolg hin. Doch dann wendete sich das Blatt. Funke musste die Leistungen, die sie erbrachte, über das Sozialamt des Rhein-Neckar-Kreises abrechnen, der ihren Ansatz nicht anerkannte. Darauf folgte ein jahrelanger Rechtsstreit. Insgesamt 15 kommunale Sozialämter beispielsweise aus Mannheim und Heppenheim sahen hingegen kein Problem in der Anerkennung ihrer Therapie. Funkes Herzensprojekt stand aber vor dem Aus, und die Logopädin merkte: "Es wird mir zu viel." Sie nahm sich eine Auszeit, in der sie jemanden suchte, der das Schriesheimer Zentrum für sie weiterführte. Fündig wurde sie beim Weinheimer "Pilgerhaus", das das "Komm!ASS"-Zentrum 2020 übernahm. Doch die Zusammenarbeit scheiterte, die Einrichtung wurde in "Autismuszentrum Bergstraße" umbenannt.

Mittlerweile ist Funke wieder in ihrer "Basis" in Leutershausen angekommen, wo sie kaum noch autistische Kinder behandle: "Die allgemeine Nachfrage ist einfach zu groß", erklärt sie. Zuversicht geben ihr aber ihre Schulungen und Fortbildungen, die schon für das ganze Jahr ausgebucht seien, und wünscht sich: "Es wäre schön, wenn sich eine Universität für meinen Ansatz interessieren würde und ich so eine wissenschaftliche Grundlage kriegen könnte." So könnte "Komm!ASS" auch Eingang in die logopädische Ausbildung finden und noch mehr Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung helfen.