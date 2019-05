Hirschberg. (ans) Nun hat der zweite Kandidat seinen Hut in den Ring geworfen: CDU-Gemeinderat Christian Würz will Hirschberger Bürgermeister werden. Das hat der 52-Jährige am Freitagvormittag bekannt gegeben.

Der Fraktionsvorsitzende, Zweite Bürgermeister-Stellvertreter und Kreisrat machte damit seine Ankündigung, sich am Tag der Stellenausschreibung erklären zu wollen, wahr. Er lebt mit seiner Frau und den zwei Kindern in Großsachsen und ist derzeit Erster Kriminalhauptkommissar.

Mit ihm bekommt nun der parteilose Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt Konkurrenz, der vor eineinhalb Wochen seine Kandidatur erklärt hatte.