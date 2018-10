Hirschberg. (ans) Der Zweite Vorsitzende der CDU Hirschberg, Professor Ulrich Zeitel, erhält am 26. Oktober auf dem Gelände der SRH Heidelberg das Bundesverdienstkreuz, genauer gesagt das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Der Jurist ist Geschäftsführer des "Forum Institut für Management" in Heidelberg und Mitglied des Landesvorstandes des CDU-Wirtschaftsrats sowie des CDU-Landesvorstandes.

Seit 2012 ist Zeitel Mitglied der Hochschulkonferenz der SRH Hochschule Heidelberg. Dozent an der Hochschule der Wirtschaft für Management in Mannheim ist er seit 2017.

Bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes sprechen auch SRH-Vorstandsvorsitzender Professor Christof Hettich und der stellvertretende Ministerpräsident Thomas Strobl. Der Evangelische Posaunenchor Hohensachsen-Lützelsachsen umrahmt die Veranstaltung musikalisch.