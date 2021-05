Hirschberg. (alb) Wegen eines Blitzeinschlags in die Mittelspannungsfreileitung ist am Mittwoch gegen 15.10 Uhr der Strom in weiten Teilen Hirschbergs ausgefallen.

Wie der Netzbetrieb der Stadtwerke Viernheim am Abend mitteilte, habe man innerhalb einer Stunde die Energieversorgung für einen Großteil der Haushalte wiederherstellen können.

Aufgrund von Folgeschäden hätten sich die restlichen Haushalte etwas länger gedulden müssen. Ob und in wie vielen Wohnungen die Stromzufuhr bei Redaktionsschluss noch lahmgelegt war, konnte eine Sprecherin der Stadtwerke nicht sagen.

Aufgrund des Blitzeinschlags war auch die Hirschberger Feuerwehr ausgerückt. Da es an der betroffenen Leitung aber weder brannte noch zu einer Rauchentwicklung kam, rückten die Brandschützer rasch wieder ab.