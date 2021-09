Hirschberg-Leutershausen. (flb) Wirklich harmonisch ging es nicht zu, als sich die Schützen vom SV 1965 Hirschburg jüngst zu ihrer verspäteten Generalversammlung trafen. Vor allem unterschiedliche Vorstellungen über die Zukunft des Vereins hätten dafür gesorgt, dass sich im Vorstand zwei Parteien gebildet hätten, so der Erste Vorsitzende, Harald Dietz. Des Weiteren fühle er sich als eine Art Sündenbock im Club und bemängelte fehlende Einsatzbereitschaft unter den Mitgliedern.

Diese angesprochenen Missstände gipfelten letztendlich in den Neuwahlen des Vorstandes: Sowohl Manfred Gutfleisch als Organisationsleiter als auch Wolfgang Pfisterer als Schatzmeister wollten nicht wieder antreten. Für sie sind jetzt Oliver Richter, der zur Wahl erst noch zum Mitglied gemacht werden musste, und Jan Kettner im Amt. Auch Vorsitzender Harald Dietz wollte eigentlich nicht mehr: "Das geht mir alles ein bisschen gegen den Strich." Letztendlich wurde er aber doch von den 55 Wahlberechtigten ohne Gegenstimme wiedergewählt. Weitere Ämter im Vorstand belegen Uwe Kolb als stellvertretender Schießleiter, Andreas Biel als Pressereferent und Julian Rehberg als Jugendleiter.

Zuvor hatte Dietz die Veranstaltung eröffnet und auf das vergangene Jahr zurückgeblickt: "Es war eine schwere Zeit für unseren Verein", resümierte der Vorsitzende. Wegen der Coronakrise sei lange Zeit gar nichts gegangen. Sämtliche Wettkämpfe seien abgesagt worden, und auch 2021 würden für die derzeit 259 Mitglieder bisher nur die Deutschen Meisterschaften im Bogenschießen wieder laufen. Allerdings hätte die Wiedereröffnung der Gaststätte für neue Einnahmen gesorgt. Diese konnten in einige Neuanschaffungen investiert werden, lobte Dietz trotz des Boykotts eines Mitglieds das Küchenteam.

Er kritisierte aber auch das fehlende Engagement. Zu wenige würden sich einbringen. Als Beispiel nannte Dietz das Saubermachen und Aufräumen nach dem Zusammensitzen. "Ein Verein braucht auch Leute, die sich engagieren", rief er zu mehr Unterstützung auf.

Es folgte der Bericht des Schatzmeisters. Im vergangenen Jahr hätte es keine größeren Neuanschaffungen gegeben, so Wolfgang Pfisterer. Die wichtigsten Einnahmequellen waren die Gaststätte, Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse. Unter dem Strich konnten etwa 40.000 Euro erwirtschaftet werden. Dem gegenüber stünden vor allem der Einkauf von Waren, Wasser, Strom und Versicherungen, was Ausgaben in Höhe von circa 35.900 Euro ergebe. Es wurde also ein kleines Plus gemacht, zeigte sich Pfisterer zufrieden. Damit endete aber auch schon der positive Teil seiner Rede: "Ich werde nicht mehr zur Wiederwahl antreten", sagte der Schatzmeister. Das boykottierende Mitglied sei er gewesen, die Vorstandschaft wisse über seine Gründe Bescheid. Danach kam mit dem Bericht von Jugendleiter Julian Rehberg der vielleicht einzig durchweg positive Tagesordnungspunkt. Seine Abteilung umfasse derzeit 52 Jugendliche, was ungefähr dem Stand von letztem Jahr entspreche. Erfreulich sei die kürzlich abgehaltene Jugendschützenversammlung verlaufen, auf der Rehberg einstimmig von den Anwesenden zum Jugendleiter wiedergewählt wurde.

Zudem habe man versucht, durch Online-Treffen den Kontakt aufrechtzuerhalten. "Das wurde weitestgehend gut angenommen", freute sich Rehberg. Des Weiteren bemühe man sich aktuell um die durch den Badischen Sportbund ins Leben gerufene Zertifizierung "Jugendfreundlicher Sportverein". Dafür seien bereits zwei von drei notwendigen Fortbildungen erfolgt. Mit der Zertifizierung werde eine jährliche Förderung von 750 Euro zugesagt.

Die darauf folgenden Neuwahlen liefen teils chaotisch ab. Immerhin prognostizierte Vorsitzender Dietz dann doch eine positive Zukunft: "Jeder muss an sich arbeiten. Aber wir werden das schon hinbekommen."