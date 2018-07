Im Jahr 1986 wurde die Partnerschaft zwischen Brignais und Hirschberg offiziell besiegelt. Arm in Arm standen damals die beiden Bürgermeister, Werner Oeldorf (2. v. re.) und Michel Thiers (re.) vor der Kirche in Brignais. Mit dabei: die SVK-Fahnenschwinger. Foto: Brand

Von Walter Brand

Hirschberg/Brignais. In den Jahren 1980/1981 wurde im Hirschberger Gemeinderat, aber auch in Bürgerversammlungen, der Wunsch nach einer Partnerschaft mit einer ausländischen Gemeinde geäußert. Parallel liefen auch in der heutigen französischen Partnerstadt Brignais entsprechende Bemühungen. Einer der Wegbereiter war der damalige Bürgermeister Michel Thiers, der nun am Straßenfest-Samstag, 7. Juli, bei einem Empfang mit geladenen Gästen die Verdienstmedaille in Gold der Gemeinde erhalten wird.

Hintergrund Ehrenbürgermeister Michel Thiers, 85, ist ein engagierter Europäer, der während seiner Amtszeit als Bürgermeister von Brignais, eine Partnerschaft mit einer Gemeinde in Deutschland eingehen wollte. Der Politiker und Wissenschaftler wurde in Digne, Département Drôme geboren. In Valence besuche er das Gymnasium, das er mit dem Abitur abschloss. An der Ecole Supérieure de Chemie [+] Lesen Sie mehr Ehrenbürgermeister Michel Thiers, 85, ist ein engagierter Europäer, der während seiner Amtszeit als Bürgermeister von Brignais, eine Partnerschaft mit einer Gemeinde in Deutschland eingehen wollte. Der Politiker und Wissenschaftler wurde in Digne, Département Drôme geboren. In Valence besuche er das Gymnasium, das er mit dem Abitur abschloss. An der Ecole Supérieure de Chemie (Chemie-Hochschule) in Lyon absolvierte er sein Chemie-Studium, das er mit einem Prädikatsexamen abschloss. Nach seinem Studium leistete er seinen Militärdienst ab. Dabei war er als Soldat auch in Algerien stationiert. Danach startete der Diplom-Chemiker bei der Firma Rhóne-Pulence in Lyon sein Berufsleben. Vom Chemiker in einer Arbeitsgruppe avancierte er zum Laborleiter und danach zum Leiter der Forschungsabteilung. Während seiner Tätigkeit entwickelte Michel Thiers über 100 eigene Patente. Auch für die Ruhr-Chemie hatte Thiers mit seinem Team ein bedeutendes Verfahren zur Produktion von Propylen entwickelt. Seit 1962 wohnt Michel Thiers in Brignais. Dem Gemeinderat gehörte er ab 1972 an, bevor er 1977 zum Bürgermeister gewählt wurde. Bis zum Jahr 2006 bekleidete er dieses Amt. Darüber hinaus war er Conseiller Général vom Bezirk Saint Genis Laval und Vizepräsident des Conseil Général du Rhóne in Lyon. Aufgrund seiner Verdienste um Wissenschaft und Politik wurde Michel Thiers 1996 in Lyon der nationale Verdienstorden vom Ex-Minister für Forschung und Raumfahrt und Vater der "Ariane", Hubert Curien, verliehen. Die Stadt Brignais würdigte seine Verdienste mit der Ernennung zum Ehrenbürgermeister. (wabra)

Im Vordergrund stand damals in beiden Kommunen, durch möglichst vielfältige Kontakte auf kulturellem, sportlichem und sozialem Gebiet, vor allem aber durch Begegnungen zwischen Jugendlichen und Familien mit einer Gemeinde des benachbarten Auslandes einen Beitrag zur Verständigung zwischen den Völkern Europas und dessen Einigung zu leisten.

Eine vom Hirschbeger Gemeinderat einberufene Kommission beriet über die Zielsetzung und die Möglichkeiten einer solchen Partnerschaft. Insbesondere die Frage, in welchem Land die Fühler ausgestreckt werden sollen, wurde heftig diskutiert, wobei auch das Sprachproblem eine wichtige Rolle spielte. So wurde eine Fragebogenaktion gestartet, um den Bürgern Gelegenheit zu geben, ihre Meinung zur Partnerschaft grundsätzlich und zur Auswahl eines Landes abzugeben. Auf 300 eingesandten Fragebögen antworteten sieben Bürger mit Nein. 293 Einsender sprachen sich also für eine Partnerschaft aus, davon etwa die Hälfte für Frankreich (151) und 134 für das deutschsprachige Ausland (zum Beispiel 95 für Südtirol, 16 für das Elsass).

Ab 1980 bemühte sich auch die Stadt Brignais aufgrund der Initiative von Michel Thiers, mit einer deutschen Kommune eine Partnerschaft einzugehen. Der Hirschberger Gemeinderat mit Bürgermeister Werner Oeldorf, beschloss schließlich im Sommer 1983, eine Partnerschaft mit einer Gemeinde in Frankreich anzustreben. Die Vermittlung einer französischen Kommune durch den Rat der Gemeinden Europas mündete zunächst nicht in eine Partnerschaft. Im Jahr 1984 gab es eine Begegnung mit Gymnasiallehrer Klaus Reinhard aus Hirschberg im "Hôtel de Ville" (Rathaus) in Brignais. Die Kommune befindet sich nur 15 Kilometer südwestlich von Lyon, am Rande einer Bergkette. Reinhard war zu jener Zeit ebenfalls auf der Suche nach einer geeigneten Partnergemeinde für Hirschberg.

Für sein Anliegen konnte er das Interesse von Bürgermeister Thiers wecken. In den folgenden zwei Jahren wurden die Kontakte zwischen Brignais und Hirschberg durch gegenseitige Besuche der Gemeindegremien vertieft. Für Michel Thiers war es mit eine Herzensangelegenheit, diese Partnerschaft mit Hirschberg einzugehen. Am 28. Juni 1986 wurde sie letztlich mit einer großen Feier sowie mit der Unterzeichnung der Urkunden durch die beiden Bürgermeister Oeldorf und Thiers offiziell besiegelt. Viele Begegnungen auf Gemeinde-, Vereins-, und privater Ebene haben danach stattgefunden. Als aufgeschlossener Kommunalpolitiker war Thiers "Ideengeber, Motor und Macher", um diese Partnerschaft zu festigen und mit Leben zu erfüllen.

Die Partnerschaft zwischen Brignais und Hirschberg ist eine brüderliche Allianz, die auch nach Beendigung seiner Amtszeit im Jahr 2006 bis heute anhält. Dank dieser Partnerschaft konnte die Bergstraßen-Gemeinde auch mit der elsässischen Stadt Schweighouse in partnerschaftlichen Kontakt treten. Am 9. November 1991 erfolgte zudem in Hirschberg die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde mit der Gemeinde Niederau bei Meißen.

Nun wird der "ständige Motor, Ideengeber wie Visionär" Thiers für sein mehr als 30-jähriges Engagement vor geladenen Gästen am 7. Juli geehrt. Der Hirschberger Gemeinderat hat ihm die Verdienstmedaille zugesprochen.