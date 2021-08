Von Nadine Rettig

Hirschberg-Großsachsen. Mamma Mia, wurde es auf dem Stoppelfeld des Reisig-Hofs am Samstagabend musikalisch. "Die ABBAs werden uns heute Abend in den ABBA-Himmel führen", kündigte Gastgeber Hermann Reisig an. Und er sollte recht behalten. Denn auf der Bühne des RNF-Trucks begeisterte die Formation ABBA-Explosion die rund 500 Besucher, die an diesem Abend gekommen waren, um zu feiern, zu tanzen und das Leben in vollen Zügen zu genießen.

Bei einem Blick zu den Tisch- und Bankgarnituren fiel eins ganz besonders auf: Viele der Besucher lebten das "ABBA-Gefühl" auch in ihrer Garderobe aus. So gab es im Publikum auffällig viele bunte, wallende Sommerkleider, Blumenkränze in den Haaren und schrille Sonnenbrillen zu bewundern. Die beschwingte Atmosphäre, die den gesamten Abend prägen sollte, war schon lange vor Konzertbeginn auf dem Stoppelfeld spürbar.

Der besondere Ort bot gleich noch ein passendes Ambiente. "Da bekommt man direkt Lust, die Schuhe auszuziehen und barfuß im Stoppelfeld zu tanzen", sagte eine Besucherin bereits vor Beginn lachend. Getanzt wurde dann noch mehr als genug, wenn auch mit den Schuhen an den Füßen. "Lieber ein Open-Air im Stoppelfeld als unsere Künstler wieder ohne Geld", reimte Reisig. "Jetzt sind sie da, ein Traum wird wahr", dichtete er auf die Melodie des Klassikers "I Have A Dream". Im Juni und Juli habe man das Gefühl gehabt, dass es mit dem Konzert klappen könnte, was der Gastgeber mit einem "Mamma Mia, jetzt geht’s wieder los" zusammenfasste. Mit eben jenem ABBA-Hit startete die sechsköpfige Formation ihr Programm.

Es dauerte nicht lange, bis der erste musikalische Funke beim Publikum ankam und die Gruppe ihrem Namen ABBA-Explosion alle Ehre machte. Denn während der nächsten Stunden zündete sie ein Feuerwerk der bekanntesten ABBA-Hits. Von "Honey Honey" über "Mamma Mia" bis hin zu "Waterloo" bewiesen die Musiker eines ganz besonders: Dass ABBA Generationen zusammenbringt. Denn das bunt gemischte Publikum zeigte sich durch alle Altersgruppen textsicher.

"Jetzt der größte Hit vorm Sonnenuntergang", rief Rebecca Kollang, die die Rolle der Agneta übernommen hatte, den Hirschbergern zu, während die ersten Klänge der ABBA-Hymne "Dancing Queen" erklangen. Spätestens ab diesem Moment hielt es niemanden auf seiner Bank, und jeder der 500 Besucher wurde im Sonnenuntergang zu Dancing Queen und Dancing King. Doch die Formation überzeugte auch mit ruhigen Klängen. Zu Liedern wie "Eagle" und "I Have A Dream" wurden die Taschenlampen gezückt. Ebenso bei dem Solo von Thea Winter, die in die Rolle der Anni-Frid geschlüpft war und das Publikum bei der Hymne "The Winner Takes It All" mit ihrem Stimmvolumen beeindruckte.

Doch die Musiker waren ebenso beeindruckt vom Publikum: "Der Wahnsinn, das war gut! Ihr habt’s drauf, Hirschberg", rief die Band. Auch Reisig, der die Formation vor zwei Jahren im Musiktheater Rex in Bensheim entdeckt hatte und dort ab dem dritten Lied der Meinung war "die muss ich hier haben", zeigte sich begeistert. Tosenden Applaus erntete er für die Aussage, mindestens einen Euro des Eintritts an die Künstler zurückzugeben und damit ihr Honorar aufzurunden.

Zudem stieß seine Überlegung auf Begeisterung, die Formation im nächsten Sommer noch einmal nach Hirschberg zu holen. "Es war echt super, wir kommen nächstes Jahr wieder", lautete das klare Fazit einer Frauengruppe. Und als Kollang mit dem Hit "Thank You For The Music" den letzten Song des Abends anstimmte, war wohl jeder dankbar. Dankbar für die Musik und einen unbeschwerten Abend. Von diesen stehen noch weitere beim Stoppelacker-Festival an: am 20. August mit der Band Running Five und tags darauf mit der Simon and Garfunkel Revival Band.