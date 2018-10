Hirschberg. (ans) Schon seit Längerem zeichnet sich eine Fusion der beiden AWO-Ortsvereine Leutershausen und Großsachsen ab. Nun soll sie in die Tat umgesetzt werden. Am Samstag, 11. November, sind die Mitglieder aus beiden Ortsteilen dazu aufgerufen, die jeweils letzte Mitgliederversammlung ihres noch eigenständigen Ortsvereins zu besuchen, um dabei über die neue Satzung und damit über die Fusion abzustimmen. Im Anschluss an die Sitzungen vereinen sich dann alle Mitglieder, um über den Vorstand der AWO Hirschberg abzustimmen.

Wie Ingrid Scholz, bislang Vorsitzende der AWO Leutershausen, auf RNZ-Anfrage sagte, werde sie für den Gesamtvorsitz kandidieren. Uschi Pschowski aus Großsachsen, vielen auch bekannt als CDU-Vorsitzende, hat sich bereit erklärt, als Stellvertreterin zur Verfügung zu stehen.

Eine Fusionsgruppe von sechs Mitgliedern, drei aus Leutershausen und drei aus Großsachsen, hat die neue Satzung, die dann zur Abstimmung steht, anhand einer Mustersatzung der AWO Rhein-Neckar erarbeitet. Spannend wird sein, ob die erforderliche Stimmanzahl zusammenkommt. Denn jeweils 20 Prozent der Mitglieder aus den Ortsverein muss am Samstag anwesend sein, damit die Abstimmung gültig ist. Daher appelliert Scholz an alle, möglichst zahlreich zu kommen. Die Vorsitzende rechnet eher nicht mit Gegenstimmen. "Vielmehr befürchte ich, dass diejenigen, die dagegen sind, gar nicht erst kommen."

Neben der Feuerwehr und dem DRK wäre die AWO ein weiterer Verband in Hirschberg, der sich nun zusammentut. Aktuell hat die Arbeiterwohlfahrt Leutershausen laut Scholz 88 Mitglieder, diejenige in Großsachsen knapp unter 70.

Schon seit Jahren ist der Vorstand in Großsachsen nicht mehr vollständig beziehungsweise Vorsitzender Horst Metzler übt gleich mehrere Ämter in Personalunion aus. Zudem fehlte es an Besuchern und Helfern bei AWO-Veranstaltungen. Dabei ist unter anderem das Alter der Mitglieder ein Grund. Da viele nicht mehr sonderlich mobil sind, würde Scholz gerne wieder in beiden Ortsteilen Veranstaltungen anbieten.

FiInfo: Samstag, 11. November, AWO-Mitgliederversammlung um 16 Uhr (für Leutershausen im Bürgersaal des Rathauses, für Großsachsen in der Rathausgalerie. Die Gründungsversammlung der AWO Hirschberg soll dann um 17 Uhr im Bürgersaal stattfinden.