Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Ab wann es die Großsaasemer Kerwe wohl gegeben hat? Das können Inge und Manfred Kopp auch nicht genau sagen. Aber sicher hat diese Feier in Großsachsen eigentlich eine lange Tradition. Jedenfalls liegt der RNZ eine Werbung für das "Kirchweihfest" aus dem Jahr 1891 vor. Und auch die 82-jährige Inge Kopp kann sich daran erinnern, wie sie als Kind auf die Kerwe ging, damals noch mit einigen Ständen in der Breitgasse. "Unser Vater hat mir und meiner Schwester zwei Mark in die Hand gedrückt, für die wir uns was kaufen durften", erinnert sie sich. Auf einen Drehbleistift fiel damals die Wahl.

Doch in den 1960er Jahren schlief die Kerwe ein. Für viele Großsachsener bedauerlich, war das Fest doch sehr beliebt. Als Manfred Kopp 1991 zum zweiten stellvertretenden Vorsitzenden des MGV Sängerbund gewählt wurde, saß man nach der Versammlung noch gemütlich beisammen – gemeinsam mit dem damaligen Bürgermeister Werner Oeldorf. Und der regte dabei prompt an: "Wollt ihr nicht die Kerwe wieder neu ins Leben rufen?" Kopp, Rudi Schwöbel, Erich Fath und Dieter Korsch guckten sich an: "Warum eigentlich nicht?!"

Gesagt, getan: Es wurden Ideen gesammelt, Vorschläge gemacht und ein Programm für die Kerwe, die von Samstag bis Montag an jedem ersten August-Wochenende dauern sollte, zusammengestellt. Unter der Federführung von Kopp und seiner Mitstreiter konnte dann die erste Kerwe seit gut 30 Jahren rund um den Marktplatz wieder steigen.

Samstags ging es los mit einem kleinen Umzug des MGV Sängerbund, der in der alten Schule den Kerwekuchen abholte und ihn zum Festplatz brachte, wo ihn Bürgermeister Oeldorf bei der Eröffnung anschnitt. Alle natürlich im eigens kreierten Kerwe-Outfit: schwarze Hose, weißes Hemd, grüner Schal und Strohhut. Manfred Kopp hat die Utensilien übrigens aufgehoben und daheim, in "Manfreds Museum", ausgestellt. Die grünen Schals für das Kerwevolk – an die 60 Stück – hat seine Frau Inge übrigens selbst genäht.

Auf dem Festplatz, wo einige Buden mit Dosenwerfen, Autoscooter, "Hau den Lukas" und Süßigkeiten lockten – gab es dann unterhaltsame Spiele für die Kinder. Ballonwettfliegen oder auch Zuckerwattewettessen gehörten dazu. "Die hiesigen Banken haben uns dabei für die Preise mit Geld- und Sachspenden unterstützt", erinnert sich Kopp. Auch die Gemeinde mit Oeldorf unterstütze tatkräftig und finanzierte beispielsweise die Blaskapelle, die zur Eröffnung spielte.

Zu den Protagonisten gehörten neben dem Organisator auch der Kerwepfarrer, das Kerwepaar und ein Mundschenk. Die Kerweredd des Kerwepfarrers wurde stets mit Spannung erwartet, weil er das Lokalgeschehen glossierte. Auch ein bunter Abend gehörte zum Programm mit unterhaltsamen Vorführungen in der Alten Turnhalle.

Dabei ging es sonntags früh los, denn der Mittagstisch musste vorbereitet werden. Da waren besonders die Sänger-Frauen gefragt. "Ich war immer fürs Geschirrspülen zuständig", erinnert sich Inge Kopp – und lacht. Um 14 Uhr startete sonntags dann der große Umzug in der Lettengasse, dessen Organisation in späteren Jahren Norbert Thünker übernahm. Kewepfarrer Rudi Schwöbel wurde von Heiner Krebs mit der Kutsche abgeholt, in der auch das Kerwepaar Platz nehmen durfte. Apropos: Kerwepaar waren Inge und Manfred Kopp auch mal, nämlich 1998. Das war just in einer Zeit, in der bei der Großsaasemer Kerwe etwas Revolutionäres passierte: "Wir haben nämlich mit Karin Kunz 1997 und 1998 erstmals an der Bergstraße eine Kerwepfarrerin eingeführt", erinnert sich Manfred Kopp.

Beim Umzug wurden auch die Tombola-Lose verkauft, für deren Preise Kopp bei den hiesigen Geschäften hausieren ging. Diese war zusammen mit der Verlosung der Kerwe-Gans ein absolutes Highlight. Lange hatte man überlegt, was die Kerwe für einen Namen bekommen könnte, schließlich gibt es im Umland viele Orte, deren Feste einen Tiernamen tragen. Die Anregung kam von Hans Mayer, der den Gänsehof Mayer in Großsachsen betreibt – und fortan, ab 1997, hieß die Kerwe in Großsaase "Gänsekerwe". Montags endete das beliebte Fest mit einer Veranstaltung für die Senioren, die Gemeinde und der MGV Sängerbund gemeinsam stemmten. Auch der gemütliche Ausklang in den damals noch vielen Gaststätten von Großsachsen gehörte einfach dazu.

Zwölf Jahre lang organisierte Kopp gemeinsam mit Dieter Korsch das Fest. Doch 2003 war für ihn Schluss. Zum einen hatte der Zuspruch nachgelassen, und zum anderen war er im Jahr zuvor in den Gemeinderat gewählt worden. Es wurde ihm zu viel. Es kam zu einer Vereinsversammlung, bei der beratschlagt wurde, wie es weitergehen soll. Da kam der Vorschlag, Kerwe und Gassefest zusammenzulegen. Kopp war dagegen, weil es ja zwei grundverschiedene Feste gewesen seien. Doch die Mehrheit war dafür und die Gassekerwe geboren.

Sie hielt sich einige Jahre, wurde aber mehrfach an verschiedene Örtlichkeiten verlegt, wurde aber immer kleiner und hatte zuletzt kaum noch Mitwirkende. Übrig blieb der Gasseflohmarkt, der aber coronabedingt zuletzt ausfiel. Manfred Kopp findet es jedenfalls "jammerschade", dass es in Großsachsen kein Fest mehr gibt und würde sich freuen, wenn es wiederbelebt werden würde.