Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Leutershausen. In der alten Sanitätstasche aus Leder, die Hans Frank zum Gesprächstermin mit der RNZ mitbringt, sind sogar noch einige Stäbchen Riechsalz, um Ohnmächtige wieder aufzuwecken. "Wollen Sie mal eines?", fragt der Ehrenvorsitzende des DRK Hirschberg (früher Ortsverein Leutershausen) und schmunzelt. Weshalb, wird schnell deutlich: Die Ammoniak- und Lavendelverbindung riecht so streng und scharf, da möchte jeder seine Regungslosigkeit so rasch wie möglich abschütteln.

Als Frank die schöne Ledertasche 1958 erwarb, musste er sie teuer bezahlen: 60 oder 70 Mark habe das gute Stück damals gekostet, erinnert er sich. Viel Geld für einen jungen Mann von 20 Jahren. Und dabei war sie nicht einmal üppig bestückt – Binden, ein Dreieckstuch und eben das Riechsalz waren drin. Kein Vergleich zur heutigen Ausrüstung der Rettungskräfte.

Familiär war Hans Frank nicht "vorbelastet", als er am 1. Februar 1958 dem DRK-Ortsverein Leutershausen beitrat. Ein Freund hatte ihn zum Erste-Hilfe-Kurs mitgenommen. "So ein Kurs konnte ja nicht schaden", habe er gedacht. Kursleiterin "Tante Erna", sprich Erna Zinke, habe ihn dann gefragt, ob er nicht bleiben wolle. Vermutlich erkannte sie das Potenzial des jungen Mannes. 1960 übernahm Frank das Amt des Schriftführers und behielt es bis 1977. Bereits 1973 und letztlich bis 1981, verwaltete er zudem die Finanzen des Ortsvereins, bis er 1981 zum Vorsitzenden gewählt wurde. Erst 2002 übergab er diesen Posten in jüngere Hände. 2004 ernannte ihn der Ortsverein zum Ehrenvorsitzenden.

Aber das war es noch nicht mit Franks ehrenamtlichem Engagement: In der damaligen Bereitschaft IX, bestehend aus den vier Ortsvereinen der Sachsendörfer, übernahm er deren Leitung von 1967 bis 1973 und von 1973 bis 1992 die stellvertretende Leitung. Von 1998 bis 2010 war er als Vertreter des Nordkreises im Kreisvorstand des Kreisverbandes Mannheim aktiv. 1978 gründete er das Jugendrotkreuz: "Aus der Not heraus, weil kein Nachwuchs da war."

Hans Frank, Ehrenvorsitzender des DRK Ortsvereins Hirschberg. Foto: Kreutzer

Dass ihm 1987 die Verdienstmedaille des Landesverbandes, 1998 die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg sowie die Henry-Dunant-Medaille in Gold verliehen wurden, nimmt nicht wunder. Als besondere Ehrung empfand es Frank, als er 2003 vom Kreisfeuerwehrverband die Ehrenmedaille erhielt. Als er in den späten 50er Jahren beim DRK einstieg, waren die Zeiten andere. "Es gab kaum Geräte – wir hatten einen kleinen Schrank mit Materialien", schildert er. Bis die Aktiven mit Uniformen ausgestattet waren, dauerte es ein halbes Jahr. "Und die Einsatzuniform war aus Wollstoff", erinnert sich Frank. Die Mütze war eine Art steifer Stirnmütze: "Das unbeliebteste Accessoire, das es gab."

Dass sich die Aktiven im Sommer etwas Luft durch Ablegen unnützer Uniformteile verschaffen wollten, habe Erna Zinke indes nicht dulden wollen, erzählt Frank weiter.

Die ersten Sanitätskurse seiner Laufbahn fanden in Schriesheim statt und erstreckten sich über zwölf bis 16 Stunden. Er und andere seines Vereins liefen trotzdem hin und auch wieder zurück. "Es ging ja auch um die Geselligkeit", meint er lächelnd.

Im Einsatz mit dem Ortsverein habe er zum Glück nie schlimme Fälle erleben müssen, sagt der gelernte Maschinenschlosser, der zuletzt als Fertigungskontrolleur bei BBC in Käfertal gearbeitet hat, gerne reist und fotografiert. Aber als Fahrleiter des ärztlichen Bereitschaftsdiensts in Weinheim, ein Job, den er 30 Jahre lang ausübte, habe er dramatische Situationen erfahren. An die Lehrgänge in Pfalzgrafenweiler erinnert er sich gerne: "Das waren lehrreiche Seminare." Wann immer möglich, nimmt er an den Rot-Kreuz-Abenden teil: "Als Zuhörer oder Ratgeber", sagt er.

Vor drei Jahren dann ein gravierender gesundheitlicher Einschnitt. Fast neun Monate lang war Hans Frank Patient in Krankenhäusern. Was ihn trug, war die Unterstützung der Familie und auch der Kameraden. "Das war schön", sagt er dankbar. Rettungskräfte halten zusammen. Nachts sang ihm die Krankenschwester ein "Happy Birthday" zum 80. Geburtstag, morgens dann nochmals zusammen mit Kollegen. Als Hans Frank schließlich nach Hause kam, musste seine Frau operiert werden. Schwere Zeiten, in denen die beiden Söhne wiederum Anker waren.

2002 wurde Sohn Michael sein Nachfolger als Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Leutershausen, und Carsten Ewald übernahm die Bereitschaftsleitung. "Das sind zwei Glücksgriffe und sehr beständig", sagt Hans Frank. Er muss es wissen, denn diese Beständigkeit und diesen Einsatz für andere hat er beispielhaft vorgelebt.