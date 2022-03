Hirschberg. (ans) Der Hirschberger Gemeindewald umfasst rund 500 Hektar, 120 davon befinden sich auf dem Weinheimer Wachenberg. Und so ein großes Gebiet braucht natürlich auch Wasser, doch von oben kamen nur in der vergangenen Woche ein paar Regenschauer, die Sonne erfreut schon seit vielen Tagen die Menschen. Das müsste dem Wald aber doch etwas ausmachen, oder? "Noch ist die Trockenheit unproblematisch", meint Revierförster Walter Pfefferle. "Aber eigentlich kann man sich erst im Frühjahr, wenn’s austreibt, ein Urteil erlauben." Langsam gehe es los, die meisten Bäume treiben aber im April aus. Etwas Positives hatte das trockene Wetter in jedem Fall für die Forstmitarbeiter: Sie konnten endlich liegen gebliebenes Holz aus dem Wald transportieren.

Dem Wald tue es generell gut, wenn kontinuierlich Regen fällt. Sehr wenig Wasser runterkam in den Trockenjahren 2018 und 2019, was zu erheblichen Schäden am überwiegend gen Westen ausgerichteten Waldhang geführt hat. "Und das ist nicht mal eben in einem Jahr wieder gut", sagt Pfefferle. Das werde man noch Jahre oder gar Jahrzehnte an Buche, Kiefer, Esche und sogar an der Douglasie sehen. "Hirschberg ist schon massiv getroffen worden", sagt Pfefferle.

Auch das Eschentriebsterben, eine schwere Baumkrankheit, die durch einen aus Ostasien eingeschleppten Pilz verursacht wird, hat dem Gemeindewald heftig zugesetzt. Dadurch seien einige Eschen bei Stürmen umgefallen und hätten dadurch weitere Schäden verursacht. So sei zum Beispiel ein Jäger-Hochsitz getroffen worden. Der Förster und seine Mannschaft mussten auch im Staudenbergweg, dem Zugangsweg zum Waldspielplatz, für die Verkehrssicherheit sorgen, Äste entfernen und kaputte Eschen fällen. Seit Oktober war der Weg daher gesperrt, konnte aber am vergangenen Dienstag wieder freigegeben werden.

Auch für die zunehmende Hitze müssen sich Förster und Co. etwas überlegen: Wie vielerorts setzt man in Hirschberg künftig bei Neupflanzungen unter anderem auf hitzeresistentere Arten. In diesem Jahr stünden aber vor allem Nachbesserungen dort an, wo Pflanzen abgestorben seien, so Pfefferle. Lediglich in Großsachsen seien auf zwei kleineren Flächen Kirschen, Douglasien und Zedern geplant. Aber auch einheimische Gewächse wie die Weißtanne werden gepflanzt. Generell verfolge man die Strategie: Wo die Fichte ausfällt, setzt man die Douglasie ein. Auch die Atlas- und Libanon-Zedern gelten als hitzeresistent. Beim Laubholz wird gern die Traubeneiche verwendet, die als sehr widerstandsfähig und trockenheitsresistent gilt.

Apropos Trockenheit: Was laut Pfefferle oft unterschätzt wird, ist die erhöhte Waldbrandgefahr im März und April, wenn das Gras noch nicht ausgetrieben hat und der Boden voll trockenen Laubes ist, das sich leicht entzünden kann. Öffentliche Grillstellen können zwar weiter genutzt werden, solange es die Kommune nicht untersagt, aber es ist Vorsicht geboten. Rauchen ist im Wald vom 1. März bis 31. Oktober untersagt.