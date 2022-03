Von Philipp Weber

Weinheim. So richtig angefangen hat es mit einer Minolta SR-T 101. Roger Schäfer war 17 Jahre alt, besuchte ein Gymnasium im Münsterland – und fing mit der mechanischen Kleinbild-Spiegelreflexkamera seine Heimat ein. Als ihn die RNZ kürzlich in seiner Wohnung in Weinheim besucht, fällt der Blick auf einen Schaukasten mit hochwertigen Kameras und Objektiven. Schäfer ist Spezialist für Fotografie geblieben, hat sich 1989 mit Ehefrau Birgit selbstständig gemacht. Seit 2003 ist er Inhaber der Werbeagentur Schäfer. Dass sein Telefon seit gut einer Woche öfter klingelt, hat indes mit einem privaten Projekt zu tun: Er veröffentlicht einen Bildband über die Hildebrand’sche Mühle, Weinheims zerfallendes Denkmal.

> Die Idee: Hildebrand’sche Mühle, Alter Friedhof und Peterskirche faszinieren Roger Schäfer seit Jahren. "Für mich ist das ein Dreiklang. Es ist ein mythischer Ort", sagt er über die Keimzelle der Stadt, in der Weinheims Namensgeber Wino gelebt haben soll. Die Initialzündung für das Buchprojekt kam aus dem Schwarzwald. Dort wohnt Elisabeth Weinel, die der weitverzweigten und ursprünglich aus Worms stammenden Industriellenfamilie Hildebrand entstammt. "Sie rief an und rannte bei mir offene Türen ein", sagt Schäfer. Am schwierigsten sei die Auswahl unter den vielen Motiven gewesen.

Seit 2011 hat sich Roger Schäfer die Hildebrand’sche Mühle vorgenommen. F.: Kreutzer

> Die Fotografien: 144 Seiten, 48 schwarz-weiß- und 86 Coloraufnahmen: Das sind die Zahlen. Aber die Bilder sind mehr: Die Aufnahmen des Siloturms – ehrfürchtig von unten nach oben fotografiert – fühlen sich wie eine Verbeugung vor der Einzigartigkeit des Baumonuments an. Schäfer hat darüber hinaus Zugang erhalten zur alten Industriellenvilla, die vom Turm beschirmt wird. Manche Aufnahmen wirken, als seien die letzten Bewohner erst vor kurzer Zeit ausgezogen – andere dokumentieren die Traurigkeit des nur halbherzig aufgehaltenen Verfalls. Apropos Dokumentation: Der Band zeigt Bilder von den Arbeiten auf dem Mühlengelände, die ein Wohnbau-Investor im letzten Jahrzehnt in Auftrag gegeben hatte. Seine hochfliegenden Pläne sind längst begraben.

> Ein Projekt aus Weinheim und Hamburg: Über Elisabeth Weinel kam Schäfer in Kontakt mit Georg Hildebrand, Namensvetter und Urenkel von Mühlenbesitzer Georg Hildebrand (1839-1924). Der in Hamburg lebende Hildebrand-Nachkomme verschaffte dem Weinheimer Zugang zu Dokumenten und Bildern, von denen es ansonsten eher wenige gibt. Umso faszinierender sind die alten Zeichnungen und Fotografien vom Birkenauer Tal. Ohne Hans Bayer, den 2010 verstorbenen Heimatforscher und früheren Direktor des Amtsgerichts Weinheim, wäre der geschichtliche Text jedoch nie zustande gekommen. Er überließ Schäfer seine Arbeiten zur freien Verfügung. "18 Jahre lang wanderten sie von Festplatte zu Festplatte, jetzt finden sie den angemessenen Kontext", freut sich Schäfer. Für den hochwertigen Druck zeichnet die Weinheimer ABT-Mediengruppe verantwortlich. Schäfer dankt darüber hinaus der Weinheimerin Inge Nickerl, die bis heute in einem der noch stehenden Anwesen auf dem Mühlengelände lebt.

Die letzten Spuren von Zivilisation an einem verlorenen Ort? Die Bilder zerfallender Briefkästen am Wohngebäude auf dem Mühlengelände stimmen nachdenklich. Foto: Schäfer

> Die Anfänge: Der Begleittext erläutert die Geschichte des Müllerwesens in Weinheim, beginnend mit dem Lorscher Kodex von 1071. Die erste sichere urkundliche Erwähnung der späteren Hildebrand’schen Mühle erfolgte 1465. Interessant: In der frühen Neuzeit waren Mühlen wie diese oft in der Hand mehrerer Eigner. Die Eigentumsverhältnisse und Nutzungsrechte wirken aus heutiger Sicht ziemlich verschachtelt.

> Die große Zeit der Hildebrands: Von 1845 an brachten die Hildebrands die Mühle nach und nach in ihren Besitz und bauten sie aus – freilich ohne große Rücksichtnahme auf die historische Substanz. Dampfmaschinen übernahmen den Antrieb, Brücken, Kanäle und sogar ein Bahnanschluss entstanden. Das Getreide kam aus "Amerika, Russland und den Donauländern". 1896 wurde der 40 Meter hohe Siloturm fertig, der "eine Reminiszenz an die zeitgenössische Burgenromantik darstellt". Er gilt bis heute als das bedeutendste technische Baudenkmal des Historismus im Rhein-Neckar-Kreis. Er folgte der Villa, die auf 1882 datiert wird. 1901 arbeiten 150 Menschen in der "Unteren Mühle". Es gab Ansätze von betrieblichen Sozialversicherungen. Lang ist auch die Geschichte des Niedergangs, die 1906 begann, als Mühleneigentümer Georg Hildebrand ein 26.000 Quadratmeter großes Grundstück im Mannheimer Hafen kaufte.

> Ein leuchtendes Geschenk für die Stadt: Der Hamburger Georg Hildebrand ist bis heute im Besitz eines Kronleuchters, der gegen Ende des 19. Jahrhunderts auf der Venezianischen Insel Murano hergestellt worden sein soll. Das schreibt Georg Hildebrand selbst im Nachwort des Buchs. Der Leuchter zierte jahrzehntelang die Beletage der Weinheimer Industriellenvilla. Zum Glück wurde er abgehängt und kam in den Besitz der Weinel-Linie, ehe die Investoren in der Villa ein- und ausgingen. 1984 wechselte das Stück nach Hamburg, wo es nach einem Umzug des 1939 geborenen Hildebrands nun ebenfalls keine Verwendung mehr findet. Deswegen kommt nun ein Angebot aus der Elbmetropole: Der Leuchter könnte zurückkehren nach Weinheim – ins Museum der Stadt.

Info: Roger Schäfers Buch wird nach derzeitiger Planung bald in einer Auflage von 150 Stück erscheinen. Vorbestellen kann man es unter der Rufnummer 062016049655 oder per E-Mail unter bachbaron@schaefer-edition.com sowie bei der Buchhandlung Beltz im Atrium, Bahnhofstraße 3-9, Tel.: 0620161350. "Der Bachbaron von Weinheim", Edition Schäfer, Hardcover, 144 Seiten, 32 Euro.