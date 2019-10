Von Katharina Schröder

Weinheim. Wenn Florian Pürzer die ehemalige Freudenberger Mülldeponie in Muckensturm betritt, kommt Bewegung auf das Gelände. Knapp 40 Schafe werden vom Hütehund zu ihrem Schäfer getrieben. Läutende Glöckchen kündigen sie an. "Ich find’s einfach schön, wenn’s klingelt", sagt der 25-jährige Weinheimer.

Einen praktischen Grund habe das Glöckchen, das stets von einem Tier getragen wird, aber auch. "Das Wild wird vorgewarnt, wenn auf einer Fläche lange Zeit nichts war und dann plötzlich meine Tiere dort stehen." Pürzer betreibt Landschaftspflege mit seinen Herden, die dafür mehrmals im Jahr auf frische Weideflächen umziehen.

Heute sind die Schafe nicht mehr aus seinem Leben wegzudenken. Aber wie kommt ein junger Weinheimer auf die Idee, Schafe zu halten? Angefangen hat alles mit dem elterlichen Garten am Hang, der schwer zu mähen ist. "Da braucht man mit dem Rasenmäher ganz schön viel Kraft", sagt Pürzer. "Ich dachte, zwei Schafe wären doch eine gute Lösung." Der 25-Jährige ist mit Tieren aufgewachsen, einen Familienhund gab es immer.

Die ersten beiden Schafe kamen mit der Volljährigkeit. Ein Bock und ein Mutterschaf, wie man die weiblichen Schafe nennt. "Der Bock war eigentlich kastriert", erzählt Pürzer und muss lachen. "Irgendwie hat er es dann aber doch geschafft zu decken." Die Tierärztin habe damals gesagt, nach dem ersten Lamm wolle man immer wieder eines. Damit sollte sie Recht behalten.

Knapp 60 Schafe, 20 Ziegen und vier Hinterwäldler Rinder hat Pürzer heute. Sie stehen auf Weideflächen im Umkreis von Weinheim. "Die Flächen müssten sonst zwei bis drei Mal im Jahr geschnitten werden", erklärt er. Ein wenig herrichten müsse man die Weiden zwar schon, aber den Rest erledigen die Schafe allein. "Man spricht vom ‚Goldenen Tritt‘ der Tiere", erzählt Pürzer. Mit etwa 80 Kilogramm zählen Schafe zu den Leichtgewichten unter Weidetieren. "Sie treten den Boden nicht fest, als Paarhufer lockern sie ihn sogar eher", sagt der Fachmann. Außerdem düngen sie das Land. "Für die Artenerhaltung tun meine Tiere auch etwas", erzählt Pürzer. "In der Wolle bleiben Samen hängen, wenn die Herde dann auf neue Weideflächen kommt, kommen die Samen mit dorthin." So könnten sich seltene Pflanzen weiter in der Region verteilen.

Während Pürzer erzählt, grasen die Schafe um ihn herum. Einige kommen direkt zu ihm und holen sich eine Streicheleinheit ab. Dazwischen hüpfen auch ein paar Ziegen herum, manchmal stellt Pürzer beide Tiere zusammen. Aber wenn zum Beispiel besondere Obstbäume auf den Weiden stehen, ist der Landwirt vorsichtig mit den Ziegen. "Schafe verrenken sich nicht so, um ans Futter zu kommen", erklärt er. "Ziegen klettern überall hoch und stellen sich auf die Hinterbeine." Außerdem müssten sich die Tiere auch aus dem Weg gehen können. "Die Ziegen haben das Zepter in der Hand", weiß der 25-Jährige.

Betritt er die Weide, weiß die Herde sofort, wem sie folgen muss. "Man ist quasi als Boss akzeptiert", erklärt er. Stur sein gehöre aber auch zu den Stärken der Tiere. Für den Fall hat Pürzer seinen Hütehund dabei. Der einjährige Milo weiß genau, wie er die Schafe dorthin bewegt, wo sie hinsollen. Als Australian Kelpie habe er das Hüten im Blut. "Er war mit acht Wochen einmal dabei und wusste da schon ganz genau, was er machen muss", erinnert sich Pürzer.

Manchmal stellt er sich nur an den Weidezaun und schickt den Hund vor. Nach kurzer Zeit kommt Milo dann mit der Herde um die Ecke. Wenn die Tiere umgestellt werden, entzerrt er das Gedränge an Engstellen. Dafür läuft er sogar auf dem Rücken der Schafe, wenn am Boden kein Durchkommen mehr ist. "Man kann schon auch ohne Hund Schafe halten", meint der 25-Jährige. "Ich kann mir das aber nicht vorstellen."

Vor allem wenn er die Herde auf eine neue Fläche umstellt, sei er dankbar für den Hund. "Ich kann die Tiere zwar auch mit dem Wagen verladen, da passen aber nicht alle rein", erklärt er. "Es gibt auch Freundschaften unter den Schafen und wenn dann eins fehlt, blöken sie und rufen sich."

Deswegen laufe er am liebsten mit der ganzen Herde von einer zur nächsten Weidefläche. "Letztes Jahr bin ich mit 40 Tieren in zwei Stunden von Muckensturm nach Weinheim gelaufen", erzählt er. "Wenn da ein Bauschild kommt, und die vorderen Schafe beschließen, dass sie daran nicht vorbeilaufen können, macht Milo hinten genau so viel Druck, wie nötig ist, damit es weitergeht."

Pürzer arbeitet in Nussloch in einem Milchviehbetrieb mit Käserei, seine Tiere versorgt er nach der Arbeit. Reicht da die Zeit aus? "Irgendwie klappt es immer", sagt er. In Zukunft möchte er den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Er ist der erste Landwirt in seiner Familie. "Irgendwann war die Schule eben vorbei und ich habe mich gefragt, was mache ich jetzt?" Einen Bürojob habe er sich nicht vorstellen können. "Das wäre nie meins gewesen." Etwas mit Tieren dagegen schon. Als reiner Schäfer möchte Pürzer nicht arbeiten. Das soll nur ein Standbein sein, eine Käserei auf seinem Hof in Mörlenbach ein weiteres. "Reich wird man nicht, aber ich sehe ganz genau, wofür ich arbeite", sagt er.