Hemsbach. (lyd) Irrend läuft der erste Kerweborschd Jan Vondung mit Bierkrug durch das sonnige Hemsbach. Etwas stimmt nicht. Etwas Entscheidendes in dieser Jahreszeit: Die Kerwe wurde abgesagt! Zum ersten Mal. Also keine Hochzeit mit der Kerwe-Schlumbel, kein Umzug, kein Wein und keine Musik. "Wir wollten trotzdem ein Kerwelied machen", sagt Stefan Haas.

Traditionell wird dafür ein Pop-Song umgetextet. Als er "Somebody That I Used to Know" von Gotye hörte, dachte er: "Das passt! Diese melancholische Stimmung und gleichzeitig kann man super mitsingen", erzählt er von der Entstehung des Songs. Nun tröstet das Lied die Menschen auf YouTube über die Corona-bedingten Absagen von Kerwen und Kirmes hinweg.

Jan Vondung hätte dieses Jahr Erster Kerweborschd werden sollen. Daraus wird nun nichts. Foto: Screenshot

Nur singen habe er die Melodie nicht können, sagt Haas: "Das hätte sich angehört wie Kraut und Rüben", sagt er. Also holte er sich Fabian Maas ins Boot. Ihn kenne er noch aus der Schule – und die meisten Menschen vielleicht aus der DSDS-Staffel von 2018. Auch Cohn Brückmann rief er an. Am Freitagabend schrieben die Drei den Text und nahmen den Song auf. Am Montag trafen sie sich mit Jan Vondung zum Videodreh. Und am Dienstag luden sie das Video ins Internet hoch. "Jan wusste bis zum Dreh gar nichts von dem Lied", so Haas. Dabei zielt der Song auf eine besondere Dramatik der abgesagten Kerwe ab.

Fabian Maas besingt die abgesagte Kerwe in dem Video. Foto: Screenshot

Das Lied beschreibt perfekt Vondungs Situation: "Seit ich denken kann, wollte ich der erste Borschd sein", singt Maas, während man in dem Video Vondung irrend durchs leere Hemsbach ziehen sieht. "Wirklich erster und nicht immer Nummer zwei", geht das Lied weiter. Er habe lange dafür trainiert. Endlich hat es funktioniert. Und dann wurde die Kerwe abgesagt. Vondung hatte das Rennen im vergangenen Jahr gemacht. Immer am Kerwemontag treten zehn Männer im sportlichen Wettkampf gegeneinander an. Alle zehn werden im folgenden Jahr Kerweborschd. Nur der erste darf an der Spitze des Kerwe-Umzugs laufen und heiratet am Kerwefreitag die frisch ausgegrabene Kerweschlumbel. Darauf muss Vondung jetzt noch ein Jahr warten.

Zuerst hätten sie gar nicht an das Schicksal des ersten Kerweborschds gedacht, erklärt Fabian Maas: "War hatten nur den Text übersetzen und auf die abgesagte Kerwe hinweisen wollen." Dann sei ihnen die Idee gekommen, die erste Strophe aus Sicht des Kerweborschd zu schreiben und die zweite aus Sicht der Schlumbel. Ein verhindertes Liebespaar. Seit Dienstag ist das Video online und hatte schon nach einem Tag über 3000 Aufrufe.