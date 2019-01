"Schüttel die Palme, ich will Kokosnüsse sehen": DJs und Mallorca-Schlagerimporte gaben sich das Mikro im Sportzentrum von Leutershausen in die Hand. Rund 300 Partyfreunde kamen zur Premiere der großen Winter-Sause und hatten ihren Spaß. Fotos: Kreutzer

Von Carolina Paul

Hirschberg-Leutershausen. Was bei 35 Grad im Schatten mit einer Idee begann, feierte am Samstag bei zwei Grad unter null endlich seine Premiere: Erstmals stieg im Sportzentrum das "Heisemer Winter Open Air", das nicht nur alte Hasen der Partyschlager-Szene zu bieten hatte, sondern auch neue Gesichter - wie Kathi Kess aus Reutlingen.

Die 27-Jährige war vor ihrem Auftritt beim Winter Open Air, einer Art Après-Ski-Party mit Mallorca-Flair, sichtlich aufgeregt - und das aus besonderem Grund: "Ich singe heute meinen eigenen Song ‚Geil und laut’, der endlich fertig ist. Ich bin gespannt, ob er den Leuten gefällt", sagte sie im RNZ-Gespräch. Seit drei Monaten ist Kess im Schlagerbusiness tätig, sammelte vorher schon als DJane, Stripperin und Model Bühnenerfahrung. "Es macht unheimlich viel Spaß, zu singen. Meinen Song habe ich auch selbst mitgeschrieben, er ist ziemlich provokant", erzählte die Schlagersängerin. Es gehe darum, dass sie sich nimmt, was sie will. Mitgebracht hatte sie aber auch Hits von Wolfgang Petri, die für Stimmung sorgen sollten.

Zuerst waren aber die Guggemusiker von "CGK Eichengeister/Ghost-Guggs" dran, die die Ohren der Besucher klingeln ließen. Gut 200 Karten hatten die Veranstalter im Vorfeld verkauft, rund 75 weitere gingen innerhalb der ersten Stunde an der Abendkasse am Eingang über den Tresen. Beste Voraussetzungen für eine heiße Party bei niedrigen Temperaturen.

Schnee gab es bei der Sause allerdings keinen.

"Wir hoffen natürlich auf ein zweites Mal, auch ein Sommer Open Air können wir uns gut vorstellen", sagte Mathias Maier, der später als "Mick Maier" noch für eine Überraschung sorgen sollte. Er genoss als waschechter "Heisemer" Heimvorteil, auch weil es sein Fanclub kaum erwarten konnte, ihn auf der Bühne zu sehen. Doch zunächst brachte Kathi Kess mit dem Hit "Eisbären" das Publikum in Stimmung. Ihr Debüt beim "Heisemer Winter Open Air" war ein Erfolg, doch der Höhepunkt sollte noch kommen: Mit Mick Maier sang sie im Duett eine Coverversion des Titels "Warum hast du nicht Nein gesagt" von Maite Kelly und Roland Kaiser. "Tausendmal belogen" von Andrea Berg konnte das Publikum ebenfalls von Anfang bis Ende mitsingen.

Wem danach noch nicht warm war, dem half die Gulaschkanone mit heißer ungarischer Suppe oder die Bar mit alkoholischen Getränken. Auf die angekündigte Schneekanone mussten die Partygäste allerdings verzichten, denn im Vorfeld waren die Temperaturen zu hoch. Das machte den Besuchern aber nichts aus. Schließlich standen Acts auf dem Programm, bei denen der Schnee ohnehin geschmolzen wäre: Neben "Pepe Palme", bekannt durch Songs wie "Schüttel die Palme, ich will Kokosnüsse sehen", hatte sich auch "BB Klaus", Klaus Aichholzer, angekündigt. Mit "Ich bin Klaus, seh‘ verdammt gut aus" sorgte er 2010 für Schlagzeilen, als er nach 197 Tagen das Big-Brother-Haus verließ. Am Abend ließ er mit seinem aufgeknöpften Hawaiihemd einige Frauenherzen höherschlagen.

Die Schlagersänger und DJs gaben sich beim Winter Open Air das Mikro gleich reihenweise in die Hand. Janosch Paradise und Kevin Fieber kamen von Mallorca in die Kälte gereist. Für die Fans gab’s danach sogar noch Autogramme auf die nackte Haut. Bis in die Nacht hinein blieb das Sportzentrum fest in der Hand des Ballermanns, der Pop- und Hip-Hop-Musik, die zwischen den Auftritten von den DJs gespielt wurde.

Beim "1. Heisemer Winter Open Air" kam also wirklich jeder auf seine Kosten, egal ob feierwütige Meute oder entspannte Cliquen. Die illuminierten Stehtische und der Bereich vor der Bühne boten Platz zum Tanzen, Unterhalten, Essen und Trinken. Für die Besucher war es auf jeden Fall ein toller Abend - mit der Hoffnung auf eine Wiederholung.