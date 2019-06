Hirschberg-Leutershausen. (zg/ans) Die Vorbereitungen für das 43. "Heisemer Straßenfest" gehen in ihre letzte Phase. Dieses Jahr veranstalten elf Vereine das Straßenfest und bieten von Freitag, 5., bis Sonntag, 7. Juli, wieder das Beste aus Küche und Keller den Gästen aus nah und fern an. Der historische Ortskern, die Mittelgasse, Kreuzgasse, Martin-Stöhr-Straße und ein Teilstück der Hauptstraße sind Schauplatz des Geschehens. Hier werden sich in den Höfen, alten Scheunen und Kellern ortsbildprägender Gebäude, in denen Straußwirtschaften untergebracht sind, die Freunde des Frohsinns und der Geselligkeit treffen. Viele Tausend Gäste werden über die Festtage im Handballdorf an der Bergstraße erwartet.

Der Ursprung dieses Festes liegt im Jahre 1977, als Leutershausen das 1100. Ortsjubiläum beging, organisiert von Werner Schulz, dem Obmann des Evangelischen Posaunenchors. Er hatte die Idee, auch in Leutershausen ein Straßenfest als feste Veranstaltung im Jahreskalender zu etablieren.

Am letzten Wochenende im Juli starteten sieben Ortsvereine zum 1. Heisemer Straßenfest: Sängerbund 1921, Sportgemeinde Leutershausen, Odenwaldklub, Schützenverein Hirschburg, Fußballverein Leutershausen 1922, Tischtennisverein und der Evangelische Posaunenchor. Zunächst wurde der Termin auf das erste Ferienwochenende gelegt. Seit 1986 wird das Heisemer Straßenfest am ersten Samstag im Juli veranstaltet.

So auch diesmal: Das Programm beginnt am Freitag. Wie in den Vorjahren lädt die Sängereinheit 1864 im Hof des Gasthauses "Zur Rose" zum Schwäbischen Abend ein. Beim Handball-Förderverein im Hof der Mittelgasse 4 steigt die Ü-30-Party mit altbewährten Hits. Der MGV 1884 bietet Live-Musik am "Kronenbrunnen" mit der "Heidelberger Rockmaschine" und singt selbst um 20 Uhr ein Ständchen. Der FVL 1922 öffnet seinen Bitburger-Stand. Neu am Freitag ist dieses Jahr der Dart-Club mit einem "Dart-Warm-up" als Training für Samstag.

Der berühmte Flohmarkt sorgt bereits ab 8 Uhr am Samstag für ein lebhaftes Treiben in den Straßenfestgassen. Wer sich anmelden will, kann dies bei der Gemeindeverwaltung, Martina Siefert, Telefon 06201/59835 oder per E-Mail an martina.siefert@hirschberg-bergstrasse.de, machen.

Um 10 Uhr gibt eine Bläsergruppe des Posaunenchors in der Mittelgasse 2 Auszüge aus dessen Repertoire zum Besten. Um 10.45 Uhr hat der Fanfarenzug Wiesenbach an der Kreuzung Haupt-/Raiffeisenstraße einen unüberhörbaren Auftritt. Die Eröffnung findet um 11 Uhr an der Kreuzung Kreuzgasse/Mittelgasse mit Fassbieranstich durch den dann feststehenden Bürgermeister-Stellvertreter und unter der Begleitung des Fanfarenzugs Wiesenbach statt.

Die zum fünften Mal veranstaltete Kinder-Olympiade steigt am Samstag, von 12 bis 14 Uhr. Schießen auf ein kleines Tor beim Fußballverein, Dartwerfen beim 1. DCH, Zielwerfen auf Hütchen im Handballtor bei der SGL 1c, Flaschenkegeln bei der AWO, Entenangeln bei den Schnatterenten, Hammernageln beim MGV 1884 und Dosenwerfen bei der Kapelle AM sind die Disziplinen. Es gibt zwei Altersklassen: bis acht Jahre und von neun bis zwölf Jahre. Wer alle Disziplinen absolviert hat, bekommt einen Gutschein für den Vergnügungspark. Dieser wird erstmals gesponsert von der Volksbank Weinheim sowie Landschafts- und Gartenbau Jörn Schmitt. Der Abend wird wieder viele Gäste aus der Region in die elf Straußwirtschaften und Discos auf die Straßen locken.

Am Sonntag bieten Sängereinheit und MGV 1884 Frühschoppen und einen reichhaltigen Mittagstisch an, der FVL ist mit seinem Bit-Stand vertraten. Vorher ist um 10 Uhr Gottesdienst im Hof des Gasthauses "Zur Rose" mit Walter Pfefferle.

Der "Heisemer Zweikampf" um 11.15 Uhr an der Kreuzung Raiffeisen-/Hauptstraße zeigt wieder spannende Wettbewerbe zwischen den Vertretern des Gemeinderates und den Vereinen. Der Verlierer "darf" das Freibier für Teilnehmer und Zuschauer bezahlen. In der Raiffeisenstraße sind an allen drei Tagen ein Kinderkarussell, ein Schießstand, Bungeespringen und weitere Attraktionen aufgebaut. > siehe Kasten

