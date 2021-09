Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. Was wäre eine Gemeinde wie Hirschberg ohne einen Brauchtumspfleger wie den Sing- und Volkstanzkreis (SVK), der es sich auch zur Aufgabe gemacht, die "Heisemer Storchekerwe" als Volksfest zu erhalten. In diesem Jahr allerdings mit einem "Light"-Programm, denn das gewohnt große Kerwefest musste erneut ausfallen. Mit rund 200 Freunden und Gästen, so viel ließen die Corona-Bestimmungen zu, wurde die 36. Heisemer Storchekerwe auf dem Rathausplatz gefeiert.

In spätsommerlicher Atmosphäre ließ es sich in Leutershausen ausgelassen feiern. Zunehmend füllte sich kurz vor der offiziellen Eröffnung um das Ersatzkerwedorf der Rathausplatz, wobei die Bank- und Tischreihen mit Feierlustigen gut besetzt waren. Einlass zu dieser Veranstaltung gab es nach den geltenden Corona-Bestimmungen, kommen durfte nur, wer angemeldet war und die 3G-Regel erfüllte. Das Rathaus-Glockenspiel hatte gerade um 16 Uhr mit dem "Badener Lied" geendet, als die Mannschaft aus "Kerwe-Mädschern" und "Kerwebuwe" mit Kerwebaum auf dem Platz einmarschierte.

Es war für Kerweschlackel Jürgen Gustke, Vorsitzender des SVK Leutershausen, der in seiner feschen Odenwälder Tracht das Eröffnungsprozedere startete, ein kleiner Befreiungsschlag in der Pandemie-Zeit. "Er liewe Leit, es is schee, dass da heit, in einer noch schwierigen Zeit, wir zur Heisemer Kerwe kumme seid!" Er rief den Gästen zu: "Hoch lebe die Heisemer Storchekerwe!"

Sein Gruß galt besonders dem Hausherrn, Bürgermeister Ralf Gänshirt, den Gemeinderäten, den "Ehrenkerwebuwe" und "-mädschern" sowie den Brauchtums- und Volkstanz-Abordnungen der Heimat- und Kerwevereine aus Laudenbach, Sulzbach, Hemsbach, Weinheim, Nieder-Liebersbach, Heddesheim, Dossenheim und der "Eintracht" aus Schriesheim. Grüße übermittelte im Namen aller anwesenden Kerwe-Vereine und -Abordnungen Peter Jochim in seiner Funktion als Kerwepfarrer von Nieder-Liebersbach. Auch die Abordnung vom Schützenverein und die Abgeordneten von Bund und Land hieß der Kerweschlackel herzlich willkommen.

Dass die Kerwe ein alter Brauch ist, wurde mit dem Stellen der Kerwefichte und der Vereidigung der Kerwebuwe deutlich. Allesamt gelobten sie, "die Sitte der Vädder houchzuhalde", die Tradition der Kerwe zu bewahren und die Liebe zur Heimat im Herzen zu tragen sowie immer am vierten September-Wochenende die Kerwe zu feiern. "Bumm", machte Gustke, denn an dieser Stelle sollte eigentlich der Böller vom Schützenverein kommen. Doch erst im kommenden Jahr dürfe wieder geschossen werden, sagte der Kerweschlackel. Nicht fehlen durfte dabei der Storch als Symbol der Heisemer Kerwe.

Bürgermeister Ralf Gänshirt freute sich bei seiner Begrüßung über das farbenfrohe Bild auf dem Rathausplatz. Sein Dank galt allen, die zum Erhalt des Brauchtums ihren Beitrag leisten. Besonders dankte er dem Sing- und Volkstanzkreis Leutershausen. Unter seiner Regie sei dieses Volksfest zu einem besonderen und liebenswerten Fest in der Gemeinde geworden. Auch den Mitgestaltern der IG "Heisemer Storchekerwe" und dem Fan-Club "Rote Teufel" dankte er für ihr Engagement. Leckeres zum Auftakt in Form von Kerwekuchen und -wein überreichte dann, wie es die Tradition verlangt, Hammelführer Peter Bickel an den "Bannes" (Bürgermeister), der – und auch das ist Tradition – die Verteilung des Kerwekuchens ans Volk organisierte. Die Gebietsweinkönigin für die hessische Bergstraße, Stefanie Kippenhan aus Großsachsen, sowie die Schriesheimer Weinhoheit Sofia Hartmann mit Weinprinzessin Fabienne Röger wünschten über die Kerwetage in Hause viel Spaß und Freude mit einem Trinkspruch.

Beste Stimmung gab es dann beim Auftritt von "Gardenparty" aus Schriesheim. Die Band um Klaus Schenk zeichnet besonders aus, dass sie publikumsnah und immer am Puls der Zeit ist. Wenn Schenk mit seinen Jungs in Hause rockt, ist Hörgenuss pur und beste Partystimmung angesagt. So auch zur Kerweeröffnung auf dem Hirschberger Rathausplatz. "Es ist schön, das Klatschen und Lachen zu hören", sagte Schenk bei der Eröffnung mit den Titeln "Es geht mir gut" von Marius Müller-Westernhagen und "E Glas of Schriesecco" (nach "A Glass of Champagne" von Sailor).

Ihre Musik begeisterte alle Generationen. Evergreens und Schlager aus vergangenen Zeiten, aktuelle Hits aus den Charts und Ohrwürmer aus der Rock- und Pop-Szene ließen den Rathausplatz erbeben. Die Band mit Frontmann und Vollblutmusiker Klaus Schenk, Jörg Dalmolin (Gitarre) und Stefan Bernauer (Keyboard) verstand es prächtig, mit großer musikalischer Leidenschaft das Publikum in den "Heisemer Stimmungshimmel" mitzunehmen. Dafür gab es immer wieder Szenenapplaus. Und wer wollte, durfte auf dem Platz auch ein Tänzchen wagen. Das ließen sich die Zuhörer nicht zweimal sagen. Auch am Sonntag gab es mit Vorführungen des SVK im Ort und dem Rummel auf dem Hof der Martin-Stöhr-Schule, der sich dort bis einschließlich Montag befindet, noch Programm. > siehe weitere Berichte