Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Er war einer der Mitbegründer der Hirschberger Kulturszene und hat mit seinem viel beachteten künstlerischen Werk Maßstäbe für die Kulturarbeit in der Gemeinde gesetzt. Mit der Gedächtnisausstellung "Hein Albig und Freunde" erinnert der Kulturförderverein jetzt an den im vergangenen Jahr verstorbenen Hirschberger Maler und Grafiker Hein Albig, der dieses Jahr seinen 80. Geburtstag gefeiert hätte.

Zu sehen sind neben den Arbeiten Hein Albigs auch Werke seiner ehemaligen Weggefährten, den Mitgliedern der Künstlergruppe "argo" - Rudolf Dister, Thomas Duttenhoefer, Willy Weiglein, Thomas Schubert und Christiane Maether - sowie Arbeiten seines Künstlerfreundes Karl Heinz Treiber. Mit ihm zusammen begründete Albig in den 1980er Jahren die "Hirschberger Kulturtage". "Das war sozusagen die Keimzelle der heutigen Kunstszene am Ort", erzählt Treiber.

Später war Albig Mitbegründer des Kulturfördervereins. Aus seiner Feder stammt auch dessen reizvolles Logo, die spiralförmige Volute.

Die Arbeiten der von Thomas Duttenhoefer zusammengestellten Retrospektive zeigen einen Blick auf Hein Albigs facettenreiche Schaffensphasen. So widmet er sich zu Beginn seiner künstlerischen Laufbahn der Materialcollage. Im vermeintlich Wertlosen entdeckt Albig das Besondere. Fundstücke von seinen Streifzügen entlang der Altrheinarme bei Speyer verwandelt er in symbolhafte Reliefs aus Holzresten und rotem Schiffslack.

Später öffnet er den Bildraum auch zum plastischen Objekt. Diese experimentellen Bildfindungen münden Mitte der 1960er Jahre in die Gründung der Pfälzer Künstlergruppe "argo". Albigs Umzug nach Großsachsen und seine dortige Tätigkeit als freischaffender Grafiker bezeichnen dann einen Stilwandel in seinem Schaffen. Es folgen plakative, zeitweise auch monochrome Siebdrucke und die Hinwendung zum gegenständlichen Zeichnen.

Er entdeckt die Faszination des menschlichen Körpers als Ausdrucksträger und lässt dabei dessen weiche Formen mit geometrisch-strengen Linien kontrastieren. In plakativer Reklamemanier reagiert Albig auf den Puls der Zeit. Hinter Riffelglas verborgene Frauenakte machen den Betrachter zum Voyeur, geben dem Modell aber auch eine natürliche Intimität zurück.

Hein Albig brachte seinen Motiven stets größten Respekt entgegen, sei es dem menschlichen Akt, dem Fundstück aus der Natur oder den von ihm hoch verehrten alten Meistern. Sich selbst sieht Albig in einem Selbstbildnis als "Zwischen den Zeiten" stehend, was er durch die Kombination moderner Drucktechniken in antiken Rahmen ausdrückt. Trotz aller vermeintlicher Gegensätze bleiben Albigs Arbeiten stets stimmig und solide.

"Er war ein Perfektionist", erzählt Albigs Ehefrau Ulli. Mit kritischer Präzisionsarbeit wollte er die Wirklichkeit neu und anders begreifen. Zuletzt findet Albig wieder zurück zu den Zufallsfunden, die er nun aber im Nachklang seiner Schaffensphasen im zweidimensionalen Bildraum grafisch erfasst.

Info: Die Vernissage findet am Freitag, 12. Oktober, um 19 Uhr in der Rathaus-Galerie statt. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Manuel Just und Karl Heinz Treiber wird Professor Thomas Duttenhoefer in die Arbeiten Hein Albigs und seiner Künstlerfreunde einführen. Musikalisch umrahmt wird die Vernissage mit jazzigen Klavierimprovisationen von Rudolf Klee. Führungen durch die Ausstellung gibt es am 19. und 20. Oktober um 18.30 Uhr, am 21. Oktober um 15.30 Uhr sowie am 5. November um 18 Uhr. Zu sehen sind die Arbeiten bis zur Finissage am 25. November um 17 Uhr zu den Rathaus-Öffnungszeiten.