Ladenburg. (skb) Das "Zauberhafte Maismärchen-Labyrinth" öffnet diesen Samstag, 4. Juli, seine Pforten – unter diesem Titel steht der diesjährige grüne Irrgarten auf dem Hegehof in Neuzeilsheim. Kleine und große Besucher können sich in bester "Hänsel und Gretel"-Manier auf die Suche machen und werden zwar nicht auf ein Knusperhäuschen stoßen, wohl aber auf den "Turm der Zeit", in dem sich ein garstiger, grummeliger Troll einquartiert hat. Dessen Behausung darf man nicht betreten, legt das Märchenspiel nahe – in der Realität handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme in Sachen Abstand. Und das ist nicht die einzige coronabedingte Änderung.

Eigentlich sollte sich in diesem Jahr alles um das Thema "Eiszeit" drehen, konzipiert in erneuter Kooperation mit den Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim. Da sie ihre entsprechende Ausstellung jedoch auf das kommende Frühjahr verschoben haben, zieht auch die "Meiszeit" auf dem Hegehof gleich und wird insofern erst in der Saison 2021 realisiert. "Da musste kurzfristig ein neues Thema her", berichtet Labyrinth-Organisatorin Annette Ehleben, froh über die auch von Betriebschef Dieter Hege sofort positiv aufgenommene Idee von Grafikdesignerin Susanne Wierzimok, die das märchenhafte Thema "angestupst" und ideenreich ausgestaltet hat. So finden sich im Labyrinth sieben zauberhafte Märchenwesen, die jeweils einen Teil des Lösungswortes horten. Wer alle Tafeln findet und mit einer korrekt ausgefüllten Rätselkarte teilnimmt, hat die Chance, im Oktober als Gewinner attraktiver Preise gezogen zu werden, zu denen erstmals auch Gutscheine des Mannheimer Märchenhauses gehören.

Besondere Events wie das alljährliche Benefiz-Kinderfest und die beliebten Mondscheinnächte können in diesem Jahr aufgrund der Coronakrise nicht stattfinden. Ein Novum wird es dennoch geben: So wird in Kürze ein großes Märchenzelt auf dem Gelände aufgebaut, in dem "Märchenmuhme Hannah" alias Annette Ehleben in ihrem Element sein wird. Dass es Märchenerzählerinnen überhaupt gibt, erfuhr sie erst vor zwei Jahren, fing dann durch ein Seminar endgültig Feuer und gab ihren aktiven Einstand schließlich Ende letzten Jahres in der Erich-Kästner-Schule. Nach weiteren Engagements in Schulen und Kindergärten freut sie sich nun auf die Erzählstunden im Zelt, die musikalisch von Gitarrist Manuel Stegmüller begleitet werden: "Wenn ich Glück habe, kommt auch Sophie Vardigans mit ihrer Geige dazu." Für die Teilnahme an den Märchenstunden ist eine vorherige Registrierung erforderlich; wann sie jeweils stattfinden, wird auf Facebook wie auch der Homepage angekündigt.

Gewissen Zutrittslimits unterliegt auch der Labyrinth-Besuch, dessen Obergrenze sich ebenso wie weitere Auflagen, etwa das Tragen einer Mund-Nasen-Maske an bestimmten Stellen, an aktuellen Verordnungen orientiert. Aufgrund der Geländegröße ist Ehleben jedoch zuversichtlich, dass niemand vergeblich kommen wird, Wartezeiten können jedoch gerade an Wochenenden nicht ausgeschlossen werden. Doch es stehen Sitzgelegenheiten bereit, und der Spielplatz kann genutzt werden.

Info: Das Maislabyrinth ist vom 4. Juli bis Mitte Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt kostet 5,50 Euro für Besucher ab 16 Jahren; Schüler, Studenten und Senioren zahlen 5 Euro, 5- bis 15-Jährige 4,50 Euro. Kinder bis zum Alter von 4 Jahren dürfen kostenlos hinein.