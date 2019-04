Heddesheim/Hirschberg. (wabra) Musikdirektor FDB Franz Josef Siegel ist am 13. April im Alter von 75 Jahren in Heddesheim gestorben. Viele Sänger in der Region sind in Trauer. Siegel war eine Koryphäe, nicht nur als Chorleiter und Wertungsrichter. Darüber hinaus war er Lehrer, Komponist, Arrangeur, Mentor und Verleger. Im Alter von 18 Jahren übernahm er seinen ersten Chor.

Während seines Lehramtsstudiums belegte er das neue Hauptfach "Chorleitung", das er mit der Note "sehr gut" an der Staatlichen Hochschule für Musik in Mannheim abschloss. Seine erste Anstellung als Gymnasiallehrer fand er danach bei der Albertus-Magnus-Schule in Viernheim. Ferner wirkte er von 1972 bis 1988 als Lehrbeauftragter an der Staatlichen Hochschule für Musik in Mannheim. Von 1979 bis 1997 war er leitender Direktor der städtischen Musikschule in Bensheim. Siegel vermittelte seine umfassenden chorischen Literaturkenntnisse unzähligen Sängern in seinen Vereinen, die er in der Region und darüber hinaus leitete. Er hat viele Menschen zu begeisterten Sängern geformt. Für ihn war dies Grundvoraussetzung, um auch schwierige Chorwerke überzeugend darbieten zu können. Siegel konnte dank seiner Akribie herausragende Erfolge bei Chorwettbewerben erzielen. Er prägte seine Chöre mit viel Leidenschaft.

Viele Goldpokale und Auszeichnungen geben Zeugnis von den Erfolgen. Große musikalische Ansprüche verwirklichte Siegel mit seinen Sängern auch bei Konzerten. Bei manchen Chören war Siegel über 30 Jahre Leiter. Die Sängerwelt hat einen wertvollen Menschen verloren.