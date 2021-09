Heddesheim. (max) Pünktlich mit Beginn des zwischenzeitlich schlechten Wetters konnten die Heddesheimer wieder in "ihr" Hallenbad. Nachdem es schon am Montag heimlich, still und leise eröffnet hatte, fand am Samstag die offizielle Eröffnungsfeier des "fast neuen Hallenbades", so Bürgermeister Michael Kessler, statt. Fast neu, weil die 46 Jahre alte Anlage in zwei Sanierungsschritten für fast sechs Millionen Euro grundsaniert wurde, um sie "fit für die Zukunft zu machen".

Die Hauptattraktion für die gut 70 Gäste war ein geführter Rundgang in kleinen Gruppen mit dem Badteam. Da ging es durchs neue, digitale Drehkreuz in die hellen, großzügigen Umkleiden. Hartmut Kurzmann, der das gleichnamige Ingenieurbüro leitet und mit der Planung und Umsetzung des Bauabschnitts betraut war, sagte, dass die Weitläufigkeit im Umkleidebereich wichtig sei. Während man früher ein Wirrwarr aus Barfußbereich und "Stiefelgängen", in denen man mit Schuhen laufen durfte, hatte, kann man jetzt alle Bereiche einfacher betreten.

Innenarchitekt Gennaro Cittadino legte ein Augenmerk auf die neuen Föhne. An drei kleinen Tischen mit eigenem Spiegel können sich die Besucher mit neuen, normalen Föhnen die Haare trocknen, von denen jetzt nur noch einer an der Wand angebracht ist.

Cittadinos ganzer Stolz trat aber im Saunabereich zutage, in dem nun eine geschwungene Wand das Flair bestimmt. Auf diese habe er besonderen Wert gelegt, lobte er die passgenaue und professionelle Umsetzung durch die beauftragte Schreinerei. Im Aufenthaltsbereich der Sauna können Speisen und Getränke über eine Sprechanlage in "Güvens Café", dem Bistro des Schwimmbades, bestellt werden. In der Schwimmhalle selbst freute sich Kessler über die Infrarotliegewiese, die früher das Solarium des Bades war.

In Zukunft können die einzelnen Liegen separat mit einer Wärmelampe beheizt werden, deren Steuerung über ein Display erfolgt, das noch nicht eingerichtet ist. Die Reinigung übernimmt in Zukunft keine Reinigungsfirma mehr, sondern die Mitarbeiter des Schwimmbades selbst.

Deshalb wurde darauf geachtet, dass alle Bereiche leicht sauber zu halten sind. Für den Saunabetrieb wurde mit Martin Schneider ein kundiger Mitarbeiter eingestellt, der vorher im Mannheimer "Herschelbad" gearbeitet hat und das Team in Sachen Sauna anleiten soll.

Kessler freue sich über die Zukunft der Anlage, wie er in seiner Ansprache betonte, denn nach wie vor seien Bäder ein Treffpunkt für Jung und Alt, noch dazu einer mit positivem Effekt aufs Wohlbefinden. Mit rund 80.000 Besuchern jährlich sei das Bad ein essenzieller Ort der kommunalen Infrastruktur. Im ersten Sanierungsschritt sei die Bausubstanz so weit wieder hergestellt worden, dass das Bad noch lange nutzbar bliebe. Das sei dringend nötig gewesen, denn der Keller, der sich unter dem Schwimmbecken befindet, wäre nach und nach "zum zweiten Schwimmbecken" geworden, da der Beton an mehreren Stellen Wasser durchgelassen habe. Auch die Schwimmhalle wurde renoviert, die jetzt allen modernen Ansprüchen genüge, was auch der frühere Schwimmstar Franziska van Almsick bei einem Besuch geäußert habe.

Der Umbau des Saunabereichs sei nun die Kür gewesen. Auch an das Team des Bades wurde dabei gedacht. Die Mitarbeiter müssen sich jetzt nicht mehr in einer gemeinsamen Umkleide für Männer und Frauen umziehen und duschen: Der Bürgermeister gab aber auch zu bedenken, dass Bäder ein Luxus seien, die Gemeinden sich für ihre Bürger leisteten, denn "Bäder rechnen sich nicht, sie kosten". Er bedankte sich beim Team des Bades, allen voran Betriebsleiter Christopher Di Vita. Auch den Betreibern der Cafeteria, der Familie Güven, dankte Kessler für ihr Durchhaltevermögen in der Pandemie.

Auch Saunagäste waren schon da

Cittadino sagte, dass bei allen Maßnahmen an erster Stelle gestanden habe, dass es den Besuchern gefällt. Tatkräftige Hilfe habe er dabei vom Leiter des Heddesheimer Hochbauamts, Christian Pörsch, bekommen. Ingenieur Hartmut Kurzmann sagte, dass er sich gefreut habe, ein solches Projekt in der Region durchführen zu können. Sein Dank galt den Handwerkern für die "tolle Arbeit". Di Vita berichtete, dass schon in der ersten Woche trotz des hochsommerlichen Wetters einige Saunagäste gekommen seien. Als Schmankerl zur Eröffnung war der Eintritt am Wochenende frei, für den September gibt es besondere Sparangebote.