Von Günther Grosch

Heddesheim. Im Vorjahr hatten die Kufenflitzer coronabedingt nur am Eröffnungstag ihre Runden drehen können, danach ging nichts mehr. Diesmal sind Bürgermeister Michael Kessler und die Eismeister der im Sportzentrum gelegenen Freilufteisbahn, Uwe Menz, Ivo Herschel und Steven Krastel, optimistisch, einen nochmaligen Ausrutscher vermeiden und bis Mitte März 2022 das komplette Programm abspulen zu können.

"Die rund 22 Kilometer langen Kühlschlangen auf der 60 mal 30 Meter großen Freilufteisbahn laufen bereits seit dem 15. Oktober auf Hochtouren", so Kessler und Menz beim Pressegespräch am Donnerstagmittag. Bis zum Start der "44. Heddesheimer Eiszeit" am 31. Oktober werden sie mehrere 10.000 Kubikmeter Wasser auf der rund 1800 Quadratmeter großen Fläche auf minus 14 Grad heruntergekühlt und in eine spiegelglatte, bis zu sechs Zentimeter dicke Eisschicht verwandelt haben. Aktuell sind es vier Zentimeter.

Was auffällt, ist der jetzt ungehinderte Blick von der Eisfläche hinweg Richtung Bergstraße. "Einen solchen Blick gibt es in ganz Nordbaden und auch in Hessen wohl nirgendwo", ist sich Kessler sicher. Der bisher die Sicht behindernde Eisdisco-Container wurde abgebaut, ein neuer an anderer Stelle platziert. Und auch einige hohe Sträucher wurden entfernt. Insgesamt hat sich die Gemeinde das Ganze – außer der elektrotechnischen Investition mit Verkabelung und neuem LED-Flutlicht wurden rund um die Bahn neue Gummimatten und Steinpflaster verlegt – 50.000 Euro kosten lassen.

Ziel der Gemeinde: "Die Besucherzahlen der vergangenen Saison zu übertreffen", so Kessler im Rückblick auf 2020. Was in diesem Jahr bereits am 31. Oktober gelingen sollte: Erstmals in der Geschichte der Bahn bricht die Gemeinde mit dem bisher in Eis gemeißelten Eröffnungstag 1. November. "In diesem Jahr beginnt das Eisvergnügen bereits am letzten Oktobertag von 9.30 bis 22 Uhr mit einem "Familientag zu ermäßigten Eintrittspreisen". Ab Allerheiligen gibt es das Laufvergnügen dann zu den gegenüber dem Vorjahr unverändert gebliebenen Preisen. Ein weiterer Familientag steht während der Weihnachtsferien am 2. Januar 2022 im Kalender. Geblieben ist die schon legendäre Eisdisco, die jeden Samstag zwischen 17 und 22 Uhr stattfindet. Exakt 922 Jugendliche tummelten sich am "Spitzentag 2019" auf dem Areal. Im Durchschnitt der vergangenen "Eiszeiten" waren es 9000 Jugendliche, welche die Eisbahn "zu einem der beliebtesten Jugendtreffs in der Region machten". Rechnet man alle Besucher zusammen, so lockte die Eisbahn durchschnittlich 65.000 Besucher pro Saison an. Der Spitzenwert mit 78.000 Besuchern – davon allein 30.000 im Monat Januar – stammt auch hier aus dem Jahr 2019. "Wir leben von sonnigem und trockenem Wetter", macht Kessler daraus kein Hehl. In Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen ist für den 15. und 16. Januar 2022 erneut ein "Eiszauberwochenende" geplant. Samstagnachmittags und -abends Eisdisco mit DJ, Programm und Bewirtung, und am Sonntag von 10 bis 19 Uhr im Rahmen eines "Tags der offenen Tür" freien Eintritt.

Auch Kindergeburtstage kann man auf der Eisbahn feiern. Daneben gibt es wieder Eislaufkurse unter professioneller Anleitung von Patrizia Wittich. Zusätzlich findet in Kooperation mit dem MERC Eishockey Mannheim durch die Interessengemeinschaft Sport Heddesheim (IGSH) immer freitags von 14.30 bis 15.30 Uhr ein weiterer Eislaufkurs statt.

Tagestickets oder Zehnerkarten können über die "eTicket Heddesheim"-App oder vor Ort an der Kasse erworben werden. Seit 2019 ist auch eine Saisonkarte für Kinder, Jugendliche und Ermäßigte erhältlich. Diese Karten sind im Vorverkauf nur am 30. Oktober zwischen 9 und 13 Uhr an der Kasse der Kunsteisbahn sowie über die "e-Ticket.App" erhältlich. Danach kann die Saisonkarte an der Kasse erworben werden.

Aufgrund der Corona-Verordnung ist die Gemeinde weiterhin zur Erhebung der Kontaktdaten verpflichtet. Dies geschieht bei den eTickets über die eTicket-App, bei einem Kauf vor Ort stehen die Luca-App oder das hierfür vorgesehene Kontaktformular zur Verfügung. Im Eingangsbereich und in den Räumlichkeiten besteht Maskenpflicht. Generell gilt die AHA-Regel.

Info: Für Kinder unter sechs Jahren ist der Eintritt frei. Kinder ab sechs Jahren zahlen 2,50 Euro und Ermäßigte drei Euro, Erwachsene vier Euro. Für die Eisdisco kommt ein Zuschlag von einem Euro hinzu. Weitere Infos: www.heddesheim.de/kunsteisbahn