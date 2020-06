Von Karin Katzenberger-Ruf

Heddesheim. "Täglich mindestens 20 Minuten schwimmen, das ist mein Sommersport", sagt die Frau, die im gestreiften Bademantel zu Fuß an den Badesee in Heddesheim gekommen ist. "Ich wohne gerade um die Ecke, das ist praktisch", verrät sie. Auch, dass sie schon lange Jahre Stammgast am See ist.

Es ist Montagvormittag, kurz vor 11 Uhr. Seit 8 Uhr ist das Gelände geöffnet. In den drei Stunden hat Badleiter Christopher Divita bereits über 70 Gäste registriert. Das ist ganz ordentlich angesichts des eher trüben Wetters. Immerhin: Es regnet nicht.

"Endlich geht’s wieder los" lautet der Standardsatz am Eingang. Ein Ehepaar ist um die Uhrzeit schon wieder auf dem Nachhauseweg. Wie war das erste Eintauchen ins kühle Nass? "Einfach herrlich", sagt der Mann. "Sehr erfrischend", ergänzt die Frau angesichts einer Wassertemperatur von 19 Grad. Wobei sie es lieber etwas kühler als zu warm mag.

Jedes zweite Urinal ist abgesperrt, damit der Abstand eingehalten wird. Foto: Dorn

Normalerweise wäre der See schon Anfang Mai geöffnet worden. Da gab es noch richtig sommerliche Tage ohne die ersehnte Abkühlung. "Wir sind ja froh, dass wir überhaupt wieder aufmachen dürfen", so der Badleiter. Was ist wegen Corona alles zu beachten? Natürlich das Abstandhalten, an das sich die meisten Menschen inzwischen gewöhnt haben. Dennoch gibt es überall entsprechende Hinweisschilder.

Und wie viele Gäste dürfen sich auf einmal auf dem Gelände aufhalten, dessen Wasserfläche größer ist als die Liegefläche? Es sind 3000. Das klingt viel. Doch an Rekordtagen waren es im letzten Jahr mitunter auch fünf Mal so viel. Wichtig zu wissen: Die Inhaber von Jahreskarten – in Heddesheim ist das die Mehrheit – werden ebenso registriert wie jene, die online ein E-Tagesticket geordert haben. Mehr als 500 solcher Einzelkarten stehen vorläufig jedoch nicht zur Verfügung.

Die ermäßigten Zehnerkarten werden dieses Jahr nicht angeboten. Wer noch Karten vom letzten Jahr hat, darf damit rein, muss dann aber ein entsprechendes Formular ausfüllen.

Auch sonst gilt: 1,50 Meter Abstand. Foto: Dorn

"Warmduscher" haben in der Saison 2020 erst Mal Pech. Diese Sanitärräume bleiben vorerst geschlossen. Also ist nur draußen kalt duschen möglich. Auch eine der beiden Toilettenanlagen bleibt zu, obwohl sie gerade frisch saniert wurde. "Es geht einfach darum, dass wir dann nicht so viel desinfizieren müssen", erklärt Christopher Divita. Reduziert ist außerdem die Zahl der Umkleidekabinen, jene mitten auf der Wiese sind zugänglich und nebenbei bemerkt neu. Nicht zuletzt hat das Bücherregal im Eingangsbereich "Corona-Pause".

Weniger Gäste, weniger Personal? Von wegen. Wie es hieß, werden an schönen Tagen vermutlich zwei Beschäftigte mehr im Einsatz sein. Schließlich sind immer mal wieder Abstandskontrollen nötig. Etwa im Schwimmbecken, in dem sich nur eine begrenzte Personenzahl auf einmal aufhalten darf. Geschlossen bleiben die beiden Schwimminseln auf dem See, die gerade für Jugendliche ein beliebter Aufenthaltsort sind. Zumal sie die einzige Möglichkeit bieten, um ins Wasser zu springen.

Noch ein Corona-Kuriosum: Die 350 Dauerschließfächer in den Kategorien klein, mittel und groß werden verlost. Sie sind nämlich so begehrt, dass die Stammgäste dafür wie sonst auch Schlange stehen würden. Die Tagesschließfächer sind indessen ganz außer Betrieb.