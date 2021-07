Heddesheim. (keke) Auch wenn es sich "nur" um die Einweihung eines Kiosks und die Ertüchtigung der meisterschaftsfähigen 18-Loch-Minigolfbahnen handelt: Für Bürgermeister Michael Kessler und die Anlagenbetreiberin Heike Feldkamp bedeutete die kürzlich erfolgte Wiederinbetriebnahme ein klassisches "Hole in one". Was Aussagen der Einweihungsgäste wie "Des is awwa rischdisch gud worre" bestätigten. Lediglich drei Bäume müssten noch weg, dann hätte man von dem ebenfalls neu hinzugekommenen schattigen Biergarten sogar einen ungehinderten Blick über den unmittelbar angrenzenden Badesee hinweg bis auf die Windeck und Wachenburg, so das Ortsoberhaupt. Was von Kessler natürlich nicht ernst gemeint war, wie er eilig klarstellte.

Doch die Begeisterung war verständlich. Es ist das Erbe des in den 1970er Jahren angetretenen ersten Kioskbetreibers Manfred Lapp, das Heike Feldkamp "mit Herzblut" neu beleben und hochhalten will, wie die 45-Jährige versprach. Einen Storch, der sich auf einem Baum über der Anlage ein Nest gebaut hat, hat sie gleich auf den Namen "Manfred" getauft. Auch das von Lapp seinerzeit kreierte Kultgetränk "Fischer" im Ein-Liter-Krug, bestehend aus Riesling mit Zitronenlimo sowie grünem und blauem Wasser-Eis, gibt es ab sofort wieder – als "Spezial-Edition" zusätzlich angereichert mit einem "Capri"-Eis.

Das von Feldkamp vorgelegte "hochprofessionelle Betreiberkonzept" habe die Verwaltung und den Gemeinderat auf Anhieb überzeugt und ihren zahlreichen Mitbewerbern keine Chance gelassen, so Kessler. Im Zusammenhang mit der Neuverpachtung – der letzte Betreiber hatte kurzfristig gekündigt – war im Herbst 2020 auch die Entscheidung gefallen, den alten Kiosk abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. Wegen der geringen Vorlaufzeit entschied sich die Verwaltung für eine Containerlösung, weil man sich durch die Modulbauweise eine kürzere Bauzeit erhoffte.

Hätte man um den maroden Zustand des alten Kiosks gewusst: "Wir hätten noch ein paar Monate gewartet, bis er von alleine zusammengefallen wäre und hätten uns damit die Abbruchkosten gespart", so Kessler. Sämtliche Anschlüsse mussten vollständig erneuert werden. Die Hygienebedingungen waren nicht mehr zumutbar. Ein neuer Verteilerschrank musste gesetzt und eine neue Telefonkabelverbindung zum Eingangsgebäude des Badesees verlegt werden, nannte Kessler weitere Details: "Das alte Telefonkabel führte noch oberirdisch über die Baumwipfel hinweg."

Kurzfristig fiel gleichfalls die Entscheidung, auch das unmittelbare Umfeld zu pflastern, wodurch sich die Fläche zum Lido hin vergrößerte. Im Juni kamen die beiden Container einschließlich Personaltoilette, die zusammengesetzt eine Größe von rund sechs mal sieben Metern aufweisen und damit fast doppelt so groß sind wie der vorherige Kiosk. Eine Verkleidung aus Lärchenholz rundet das äußere Bild stimmig ab. Die Inneneinrichtung stellte die neue Pächterin, während das Außengelände durch den Bauhof fachmännisch hergerichtet und aufgehübscht wurde.

Bei den Kosten sah sich wieder der Gemeinderat gefordert. Waren für die Maßnahme rund 90.000 Euro vorgesehen, so erhöhte sich dieser Betrag auf rund 170.000 Euro. Die Räte stimmten der überplanmäßigen Ausgabe zu. Hinzuzurechnen sind weitere finanzielle Aufwendungen zur Ertüchtigung der Minigolfbahnen. "Was in der Summe rund 200.000 Euro ausmacht", so Kessler. "Kostenlose Nachbarschaftshilfe" bei der Beratung zum Anlegen der Bahnen holte man sich vom Vorsitzenden des Minigolfclubs Schriesheim, Michael Ritschel.

"Das Geld ist richtig angelegt. Die Anlage, die das Freizeitangebot erweitert, kann sich sehen lassen", war man sich bei den anwesenden Räten einig. Kessler: "Heddesheim ist um ein weiteres Juwel im Freizeitbereich reicher".

Bespielbar ist die Anlage von April bis Oktober jeweils morgens ab 9 Uhr und auch nach Badeseeschluss bis 22 Uhr. Ein zusätzlicher Eingang vom Spielplatz her erlaubt den Zugang auf die Anlage, wenn kein Badebetrieb mehr möglich ist.