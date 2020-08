Heddesheim. (pol/mün) In der Nacht zu Montag kreiste gegen 2.30 Uhr ein Hubschrauber der Polizei über der Gemeinde Heddesheim. Anfangs hieß es, man suche eine "verdächtige Person". Auf Nachfrage erklärte ein Sprecher der Polizei, dass der Einsatz mit den Angriffen auf Pferde in der vergangenen Woche in Zusammenhang stehe.

In der Nacht auf Dienstag, 28. Juli, wurden auf einem Hof im Bereich Muckensturm zwei Stuten im Genital- und Rektalbereich verletzt. Ähnlich gelagerte Fälle gab es in den vergangenen Wochen in Heidelberg und bei Oftersheim.

Weitere Informationen folgen.