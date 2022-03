Von der neuen Außensauna aus hat man einen Blick in den Saunagarten. Foto: Kreutzer

Heddesheim. (keke) So viel steht fest: Es ist ein Vermächtnis, in dessen Folge neben viel Honig noch mehr Schweiß fließen wird. 150.000 Euro hat der vor vier Jahren Verstorbene Georg Walter Maas der Gemeinde Heddesheim vermacht. Die den Nachlass jetzt mit dazu nutzte, die bereits im September vergangenen Jahres neu gestaltete Innensauna innerhalb des Hallenbads durch einen angrenzenden, 400 Quadratmeter großen Saunagarten einschließlich einer 16 Quadratmeter großen Außensauna zu komplettieren. Insgesamt hat die Kommune für den Innen- und Außenbereich der Saunalandschaft mehr als 1,3 Millionen Euro in die Hand genommen.

"Die Saunafreunde können neben der Finnischen Sauna und dem Römischen Dampfbad auch die aus Fichten- und Lärchenholz erstellte Außensauna nutzen", heizte Bürgermeister Michael Kessler beim Presserundgang vor der Eröffnung am vergangenen Dienstag schon mal die Vorfreude an. Denn hier gibt es gegenüber der früheren privat betriebenen Sauna nicht nur mehr Platz und mehr Licht: Das Stuttgarter Architekturbüro Gennaro Cittadino hat ein Ambiente geschaffen, in dessen Spa-Atmosphäre die Leichtigkeit des Seins erlebbar wird. Die Wohlfühloase fasziniert nicht zuletzt durch ihre Großzügigkeit und lädt dank jeder Menge Entspannungsliegen dazu ein, die Seele baumeln zu lassen.

Im modernen "Schwitztempel" mit seiner in einem nicht alltäglichen Design geschwungenen Wand als "Hingucker" warten auf die Saunagäste neben den unterschiedlichen Saunamöglichkeiten ein Kaltwasserbereich sowie mehrere Fußbecken. Der helle und mit modernen Möbeln ausgestattete Ruheraum lässt nicht nur den Blick nach außen schweifen. Auf Wunsch werden auch kleinere Speisen und Getränke durch den Betreiber des Hallenbad-Bistros serviert.

Rund zehn Millionen Bundesbürger besuchen regelmäßig eine Sauna. Weitere zehn Millionen tun dies "ab und zu", weiß Martin Schneider, der 17 Jahre im Mannheimer Herschelbad tätig war. Ein Saunabesuch, "das ist Entspannung pur und eine wirkungsvolle Methode, etwas Gutes für die eigene Gesundheit zu tun", sagt der Saunameister. Für noch unsichere Sauna-Anfänger bietet das Fachpersonal vor Ort Hilfe an.

Sich in ihren Düften abwechselnde Spitzner-Aufgüsse verschiedener ätherischer Öle gibt es zu jeder vollen Stunde. Töpfchen mit Salz zum Peeling der Haut sowie Honig zum Verteilen auf der Hautfläche oder ein "Wassereis" sind im Eintrittspreis enthalten.

"Im Hallenbad wollen die Leute ihren Sport ausüben. In der Sauna erwarten sie Wellness und Erholung", macht Bäderbetriebsleiter Christopher Di Vita als Dritter im Bunde deutlich: "Bei uns ist beides möglich". Schon mal vorfreuen darf man sich auf eine spezielle Saunanacht, mit deren Hilfe auch jüngere Saunagäste angelockt werden sollen.

Zuvor gibt es vom 22. bis 26. März eine Schnupperwoche mit ermäßigten Eintrittspreisen. Donnerstag ist Damentag und der Saunabereich von 10 bis 22 Uhr weiblichen Gästen vorbehalten. Sonntags und montags bleibt die Sauna geschlossen. Dienstags und mittwochs kann von 15 bis 22 Uhr sauniert werden. Freitags von 14 bis 22 Uhr und samstags von 13 bis 18 Uhr. Ein Saunabesuch ist erst ab 16 Jahren möglich.