Heddesheim. (RNZ) Insgesamt 151.738 Besucher zählten Badesee-Betriebsleiter Christopher Di Vita und sein Team in der abgelaufenen Badeseesaison 2021. Während zu Beginn der Saison die pandemiebedingten Einschränkungen erheblich gewesen seien, konnte die Saison ohne Besucherbeschränkung und ohne weitere größere Einschränkungen abgeschlossen werden, heißt es in einer Bilanz der Gemeinde. Das Freibad mit Badesee war bis 12. September geöffnet.

Durch die Einschränkungen der Corona-Verordnung zu Beginn der Saison sei die Zahl der Badeseegäste weit unter dem langjährigen Durchschnitt geblieben, so die Verwaltung. In den vergangenen Jahren vor der Pandemie hatte der See in der Regel 255.000 Besucher. Das Wetter sei aber auch schlechter als in den Spitzenjahren gewesen. Mit rund 5000 verkauften Saisonkarten für Einzelpersonen und für Familien musste auf Grund der Besucherhöchstzahlen der Verkauf der Saison-/Familienkarten bereits in der Vorverkaufswoche eingestellt werden.

Aufgrund der Pandemie-Situation und den einzuhaltenden Regularien konnte der Verkauf der Eintrittskarten in diesem Jahr zum Beginn der Saison nur über die "eTicket-App" erfolgen, erst Ende Juni konnte die Kasse vor Ort für die Besucher geöffnet werden. Die App war ein Projekt im Rahmen der Digitalisierungsstrategie der Gemeinde Heddesheim "Digitalisierung@Heddesheim" und sei im Jahr 2019 mit Erfolg gestartet, so die Verwaltung. Mit dem neuen Kiosk am Minigolfplatz, der auch vom Badesee aus zugänglich ist, wurde während der Saison ein beliebter neuer Anlaufpunkt für die Besucherinnen und Besucher eröffnet. Auch der Kiosk mit Beachbar sei rege frequentiert worden.

Über den Winter würden wieder mehrere kleine Investitionen auf dem Badeseegelände getätigt, so werde unter anderem die Pflasterfläche erneuert. Das "Sommerfest am See" konnte in diesem Jahr trotz Einschränkungen wie geplant am 7. August stattfinden. Es erfreue sich seit einigen Jahren großer Beliebtheit in der Region, so die Verwaltung.