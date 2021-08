Heddesheim. (RNZ) Das Hallenbad der Gemeinde Heddesheim öffnet in wenigen Wochen nach umfassender Sanierung im Umkleidebereich und nach der Neugestaltung der Saunalandschaft wieder. Unter dem Motto "Wir tauchen wieder auf" werden ab Montag, 6. September, das Schwimmbad und ab Dienstag, 7. September, die Sauna in Betrieb genommen. Das teilte die Verwaltung in einer Pressemitteilung mit. Am Mittwoch, 8. September, findet für die kleinen Badegäste ein Spieletag statt. Und am darauffolgenden Wochenende, 11. und 12. September, steigt dann die offizielle Eröffnungsfeier mit einem Tag der offenen Tür am Sonntag.

Um einen ersten Einblick nach der Bauphase zu gewähren, können die Gäste ab sechs Jahre für den Monat September das Hallenbad für einen Eintritt von lediglich einem Euro und in der Kombination Hallenbad/Sauna für acht Euro nutzen. Außerdem wird vor Ort im Hallenbad die Saisonkarte – Gültigkeit von Oktober bis April – bereits ab 6. September zum Verkauf angeboten.

Ein weiteres attraktives Angebot ist laut Gemeindeverwaltung die Jahreskarte 2022. Diese kann mit einem Aufschlag vom 20 Prozent bereits ab 6. September erworben und damit für 16 Monate genutzt werden. Das Programm zur Wiedereröffnung im Einzelnen:

> Am Montag, 6. September, startet der Badebetrieb ab 17 Uhr und endet um 22 Uhr. Ab Dienstag, 7. September, ist normaler Badebetrieb von 9 bis 22 Uhr, der Saunabetrieb startet ab 15 Uhr und endet um 22 Uhr.

> Kinderspieltag am Mittwoch, 8. September: Zu den bekannten Öffnungszeiten findet am Mittwoch, 8. September, ein Kinderspieltag statt, an dem die kleinen Badegäste mit Wasserspielen und gefärbtem Wasser überrascht werden. Der Eintritt für Kinder ab sechs Jahren ist an diesem Tag frei. Die Begleitpersonen zahlen einen Euro. Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr in Begleitung Erwachsener kosten sowieso keinen Eintritt.

> Tag der offenen Tür mit Führungen am Samstag, 11. September, 14 bis 18 Uhr: Die offizielle Wiedereröffnung des Hallenbads mit geladenen Gästen findet am Samstag, 11. September, 11 Uhr, statt. Beim anschließenden Tag der offenen Tür ab 14 Uhr können alle interessierten Bürgerinnen und Bürger das Hallenbad und die neue Sauna besichtigen. Es werden geführte Rundgänge angeboten durch die Schwimmhalle, den Umkleidebereich und die neugestaltete Saunalandschaft. Zwischen 14 und 18 Uhr werden auch Workshops in der Sauna angeboten. Der Eintritt an diesem Tag ist frei. Es findet kein regulärer Bade- und Saunabetrieb statt.

> Am Sonntag, 12. September, öffnet das Hallenbad von 7 bis 18 Uhr für alle Badegäste seine Türen. Die Sauna ist von 10 bis 18 Uhr für alle Gäste im Betrieb. Der Eintritt an diesem Tag ist frei.

Info: Zur Einstimmung auf die Neueröffnung findet man unter www.heddesheim.de/hallenbad ein Preview-Video zu den neuen Highlights in Bad und Sauna. Unter diesem Link gibt es auch weitere Infos zum Bad.