Von Alexander Albrecht

Weinheim. Tue Gutes und rede darüber? Hans-Werner Hector hält es eher mit "Schweigen ist Gold, Reden ist Silber". Der SAP-Mitgründer aus Weinheim gibt seit vielen Jahren so gut wie keine Interviews mehr und zeigt sich mit seiner Frau Josephine kaum in der Öffentlichkeit. Dafür lässt der 82-Jährige die Projekte seiner drei Stiftungen sprechen, die sich aus Teilen seines Vermögens speisen. Diese engagieren sich in vier Bereichen:

Medizin

Die Stiftungen unterstützen Universitäten und Forschungseinrichtungen beim Kampf gegen schwere Krankheiten – vor allem dann, wenn die öffentlichen Mittel nicht ausreichen. Schwerpunkte sind die Krebs- und HIV-Forschung.

Das Hector Center für Ernährung, Bewegung und Sport erforscht den Zusammenhang zwischen Ernährung und schweren Krankheiten. Das Hector Institute for Translational Brain Research untersucht mit Hilfe von Stammzellen-Transformationen, welche Medikamente für die Behandlung von Krebs entwickelt werden können. Erst vor drei Jahren ist das DKFZ-Hector Krebsinstitut an der Universitätsklinik Mannheim gegründet worden. Die Stiftungen fördern die Einrichtung zehn Jahre lang mit 78,5 Millionen Euro. Ziel ist es, die Prävention und Früherkennung zu verbessern und die tückische Krankheit gezielt und erfolgreich zu behandeln.

Kinderakademie: Naturwissenschaftliche Talente von Kindern fördern. Foto: Hentschel

Wissenschaft und Bildung

Ein wichtiger Pfeiler der Stiftungen ist die Hochbegabtenförderung. Und das geht schon bei den Kleinen los. So wird in Modell-Kindergärten im Raum Weinheim und Mannheim das naturwissenschaftliche Talent der Kinder gefördert. Alle Einrichtungen erhalten eine Bibliothek und Materialien zum Bearbeiten unterschiedlicher Themen. Vertieft wird das Wissen in den Hector-Kinderakademien: Grundschüler lernen in extra auf sie zugeschnittenen Kursen.

Auch hochbegabte Gymnasiasten erhalten in verschiedenen Jahrgangsstufen eine Förderung in naturwissenschaftlichen Fächern, unter anderem an den Standorten Heidelberg und Mannheim. Nachwuchswissenschaftler kommen bei innovativen Forschungsprojekten ebenfalls in den Genuss von Zuschüssen.

Kunst und Kultur

Mit einer 50-Millionen-Euro-Spende machte Hector den Ende 2017 eingeweihten Neubau der Mannheimer Kunsthalle möglich, der insgesamt knapp 70 Millionen Euro kostete. Die Kunsthalle und Mannheim lägen ihm und seiner Frau am Herzen, erklärte Hector damals, daher wollten sie helfen. Als er von den erheblichen Mängeln des Baus erfuhr, von mangelnder Tragfähigkeit der Decken und Klimatisierung, sogar Sicherheitslücken, fühlte sich der Kunstfreund angesprochen. Sein Anliegen: Wieder große Ausstellungen nach Mannheim holen. Der Neubau trägt nun den Namen Hector-Bau.

Soziales

Die Stiftungen haben einen Erweiterungsbau für das Weinheimer Pilgerhaus mit finanziert. Dort erhalten Kinder, Jugendliche und ihre Familie vielfältige Betreuungsangebote. Darüber hinaus unterstützt es Menschen, die aufgrund ihrer geistigen und körperlichen Behinderung ihren Alltag nicht alleine bewältigen können. Für sie wurde der Zusatzbau errichtet. Ebenfalls in Weinheim stehen die Stiftungen der Lebenshilfe zur Seite. So wurde mit Mitteln der Stiftungen das neue Domizil des Vereins finanziert. Ferner engagieren sie sich in der Werkstatt für behinderte Menschen der Gemeindediakonie Mannheim. So erklärten sich die Stiftungen 2013 dazu bereit, den Kauf des Grundstücks für einen Neubau im Weinheimer Stadtteil Lützelsachsen zu finanzieren. Seit März 2020 arbeiten und lernen dort mehr als 150 Menschen. Zudem unterstützen die Stiftungen die Flüchtlingshilfe in Weinheim und die Mannheimer Prostituierten-Beratungsstelle Amalie.

Hans-Werner Hector und seiner Ehefrau Josephine spenden, fördern und helfen nicht da, wo ihre persönlichen Interessen liegen, heißt es auf der Website der Stiftungen – sondern wo es Not tut. "Sie übernehmen Verantwortung für die Gesellschaft und kümmern sich um jene, die nicht die Chancen und das Fortune im Leben hatten, wie es ihnen selbst vergönnt war." Dass sie besonderen Wert auf die Förderung von Wissenschaft und Bildung legen, begründen sie damit, dass in diesen Bereichen "die Zukunft unseres Landes liegt".