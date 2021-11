Von Katharina Schröder

Ladenburg. Keine Viertelstunde hat die Gemeinderatssitzung am Mittwoch gedauert. In Anbetracht der sich täglich verschärfenden Corona-Pandemie drückte Bürgermeister Stefan Schmutz ordentlich auf die Tube. Den "Bericht der Integrationsbeauftragten" strich das Gremium von der Tagesordnung, Anträge und Anfragen gab es keine, und den Entwurf des Haushaltsplans 2022 trug Schmutz nicht wie geplant vor, sondern gab Gemeinderäten und Pressevertretern seine Rede in schriftlicher Form. Beschlossen werden soll der Haushalt in der Januarsitzung des Gremiums.

Der Haushaltsentwurf sei getragen von der Hoffnung, den Schrecken der Pandemie im kommenden Jahr endlich hinter sich lassen können, heißt es in Schmutz’ Rede. Bisher sei man gut durch die Pandemie gekommen, kein Infrastrukturprojekt sei deswegen verschoben worden, keine strukturellen Kürzungen habe es deswegen gegeben. Im kommenden Jahr sieht der Haushalt ein Investitionsvolumen von rund 11,8 Millionen Euro vor, bis 2025 plane man mit Investitionen von 32 Millionen Euro. Die größten Punkte dabei seien Klimaschutz, Bildung, Digitalisierung und Sportstättenbau.

Der Haushalt 2022 sehe keine Steuererhöhungen vor, und die Verschuldung der Römerstadt sinke das fünfte Jahr in Folge. Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung drängt Schmutz aber darauf, ein Leitbild zu schaffen, das der Haushaltspolitik künftig Orientierung geben soll. Ziele und Schwerpunkte müssten klar benannt werden.

Die Verwaltung will bis 2040 klimaneutral sein. Auch für den privaten Bereich wolle die Stadt entsprechende Anreize schaffen, etwa durch lokale Förderprogramme. Den weiterführenden Schulen will die Stadt außerdem anbieten, die Fahrtkosten für den Besuch der Sinsheimer Klimaarena regelmäßig zu übernehmen. Innerörtliche Autofahrten soll ein attraktives Radwegenetz reduzieren. Ebenso werde man sich 2022 weiter mit der Straßenbahnanbindung nach Mannheim befassen. Zudem kündigt Schmutz 18 neue Ladepunkte für E-Fahrzeuge in der Stadt an.

In Sachen Betreuung werde man 2022 bauliche Voraussetzungen schaffen. Die Kindergärten in der Nordstadt und in Ladenburg-West kommen, die Sanierung und Erweiterung des St. Johannes Kindergartens sei vorgemerkt. Damit investiert die Stadt in den kommenden drei Jahren rund 13,5 Millionen Euro in die Kinderbetreuung. Saniert werden ab 2022 die Werkrealschule und die Dalberg-Grundschule.

Weil der Raumanspruch steigt und es ab 2026 einen Rechtsanspruch auf die Ganztags-Grundschule gibt, hält Schmutz eine Diskussion über die Einführung einer Ganztagsschule in Ladenburg für zeitgemäß. Aber ohne eine dauerhafte finanzielle Unterstützung durch das Land werde man den Rechtsanspruch nicht erfüllen können.

Nicht zu vergessen ist auch die Dreifeldsporthalle, für die bereits acht Millionen Euro im Haushalt 2022 eingestellt werden sollen. Für die Lobdengauhalle sollen Planungsmittel zur Verfügung gestellt werden. Die Stadt würde eine Sanierung gegenüber einem Abriss bevorzugen. Und auch das Römerstadion braucht ein Sanierungskonzept, das mit den beteiligten Vereinen erarbeitet werden soll.

In Sachen Wohnen soll sich nicht nur in den Neubaugebieten etwas tun. Die Stadt ist vom Kreis angehalten, zusätzlichen Wohnraum für Geflüchtete bereitzustellen. Um dem nachzukommen, wird sie 2022 selbst Wohnraum für Geflüchtete bauen, weil der private Wohnungsmarkt im Moment keine entsprechenden Angebote hergibt. Gleichzeitig verweist Schmutz auf den Verkauf der städtischen Baugrundstücke in der Nordstadt, wo durch Mietpreisbindung günstigere Wohnungen zu erwarten seien.

Auch der Katastrophenschutz soll 2022 besser aufgestellt werden. Dazu gehört die Einrichtung von acht Sirenenanlagen. Außerdem arbeitet die Stadt am Krisenmanagement samt Krisenstab und -raum sowie Unterbringungsmöglichkeiten nach verschiedenen Szenarien. Dafür sind auch bauliche Maßnahmen nötig, deren Kosten ins kommende Jahr fallen.