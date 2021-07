Edingen-Neckarhausen. (nip) Ist die Doppelgemeinde auf dem Weg, Schuldenkönig des Rhein-Neckar-Kreises zu werden? Vor fünf Jahren hatte das Dietrich Herold (UBL-FDP/FWV) in einem Wortwechsel mit Bürgermeister Simon Michler noch bestritten. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats war Herold, der Michler während dessen Wahlkampf um das Amt des Oberbürgermeisters in Schwäbisch Hall vertreten hatte, anderer Meinung.

Anlass für seine Besorgnis ist ein Schreiben des Kommunalrechtsamts vom April dieses Jahres, das zwar einerseits die Haushaltssatzung 2021 nebst einer Kreditaufnahme von 2,4 Millionen Euro genehmigt, was auch für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung gilt, andererseits aber auch Grenzen aufzeigt. Das Kommunalrechtsamt warnt, dass die mittelfristige Finanzplanung bis 2024 keine positive Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses aufzeige. Edingen-Neckarhausen habe strukturelle Probleme und es mangele an Leistungskraft, um langfristig alle wahrgenommenen Aufgaben finanzieren zu können.

"Die Vorlage sieht hübsch aus, die Hintergründe sind nicht schön", kommentierte Herold den Halbjahresbericht über die Finanzlage. So fiel 2020 im Prinzip besser aus, als geplant. Statt einem ordentlichen Ergebnis von minus 1,7 Millionen Euro fällt das Ergebnis mit plus 491.000 Euro sogar positiv aus. "Dies ist nicht zuletzt durch Corona-bedingte Ausgleichszahlungen sowie durch die im Juni beschlossenen Haushaltssperren und damit einhergehender Aufwendungsdisziplin begründet", heißt es im Halbjahresbericht der Kämmerei.

Außerordentliche Erträge seien in Höhe von knapp 5,6 Millionen Euro geplant gewesen, seien aber nicht realisiert worden. Noch nicht. Es geht hier um Grundstücksverkäufe zur Wohnbebauung wie "Bäko-Wiese" oder "Edingen-Südwest", ehemalige Tennisplätze. Aber das Kommunalrechtsamt weist auch darauf hin, dass solche Grundstücksveräußerungen endlich sind. Zugleich muss die Kommune im September einen Kassenkredit über zwei Millionen Euro in einer Summe zurückzahlen, wofür sie teilweise eine abgerufene Bausparsumme in Höhe von 1,2 Millionen Euro einsetzt. Aus den Fraktionen waren düstere Worte zu hören.

"Wir müssen die Einwohner schonungslos informieren", meinte Herold. Einnahmen erhöhen, Aufgaben beschränken und priorisieren – nichts Neues in Edingen-Neckarhausen, das seit Jahren einen Sanierungsstau vor sich herschiebt. Wie schlimm es ist, wobei Investitionen eben auch Belastungen im Haushalt mit sich bringen, blieb irgendwie ungeklärt. "Wir hoffen, dass wir das strukturell auf die Bahn bekommen – das wird Zeit brauchen", sagte Markus Schläfer (CDU). "Wir haben im Verwaltungsausschuss über Maßnahmen diskutiert – das wird die Bevölkerung erschrecken. Die Kommunalaufsicht hat scharf formuliert", meinte Thomas Hoffmann (OGL). Freiwillige und Pflichtaufgaben seien betroffen: "Das ist kein Spaß." Alexander Jakel (SPD) machte es kurz: "Es gibt keinen Tropfen auf dem heißen Stein mehr, wir müssen jede Einnahme mitnehmen." Dabei soll, bat der Gemeinderat, Kämmerer Claus Göhrig beratend unterstützen. "Mir fehlt die Perspektive zur Verbesserung der Einnahmesituation", meinte Ulf Wacker. Das Mittelgewann sei gescheitert, seitdem gebe es keine großen Ideen mehr.

Es sei "unvermeidlich, auch unbequeme Maßnahmen zu ergreifen, um längerfristig Steuerungsmöglichkeiten zu behalten", so Edgar Wunder (Linke). "Wir nehmen die Haushaltskonsolidierung sehr ernst, das ist aber nichts Neues", sagte Michler später auf Anfrage der RNZ zur Lage. Er war optimistisch: "Es kommt nie so schlimm, wie geplant, es ist nicht dramatischer als zuvor." Dennoch dürfe man sich darauf nicht ausruhen.