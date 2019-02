Die Grünen in Ladenburg gehen guter Dinge in den Wahlkampf. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Mitglieder des Ortsvereins von Bündnis90/Die Grünen sehen der Kommunalwahl am 26. Mai mit Optimismus entgegen. Derzeit sind die Grünen mit vier Sitzen am Ladenburger Ratstisch vertreten. Die Zielsetzung spricht für ein gestiegenes Selbstbewusstsein, denn die Grünen glauben daran, dass ein Ergebnis von "Fünf plus" nicht unrealistisch ist. Ortsvereinsvorsitzender Denis Wermuth nannte mehrere Gründe dafür.

Die Grünen im Bund und im Land seien in einem Stimmungshoch. Jüngste Umfragen würden die Partei in Baden-Württemberg mit weitem Abstand an der Spitze der Parteienlandschaft sehen. Dieser Höhenflug helfe bei den Kommunalwahlen. Wermuth freute sich, dass die Grünen in Ladenburg "null Probleme hatten, die Liste mit kompetenten Kandidatinnen und Kandidaten zu besetzen. Wir hätten auch 30 Listenplätze füllen können".

Wichtig war den Verantwortlichen, dass die Hälfte der Listenplätze mit Frauen besetzt wird. Das sei ein gutes Zeichen im Jubiläumsjahr des Frauenwahlrechts. Die Kompetenz der Bewerberinnen und Bewerber bezeichnete Wermuth als "erstklassig". Auch das Themenspektrum, das durch die Liste abgedeckt werde, sei breit.

Hintergrund Die Kandidatenliste der Grünen nach Listenplätzen: 1. Jennifer Zimmermann (29), Wirtschaftsinformatikerin. Marius Steigerwald (20), Auszubildender (Kfz-Mechatroniker). Hannelore Zuber (60), Ergotherapeutin. Max Keller (51), Gartenbau-Ingenieur. Isabel Sohn-Frank (52), Umweltwissenschaftlerin. Denis Wermuth (35), Diplom-Pflegewirt. Alexander Spangenberg (72), Unternehmensberater. Martina Lucas [+] Lesen Sie mehr Die Kandidatenliste der Grünen nach Listenplätzen: 1. Jennifer Zimmermann (29), Wirtschaftsinformatikerin. Marius Steigerwald (20), Auszubildender (Kfz-Mechatroniker). Hannelore Zuber (60), Ergotherapeutin. Max Keller (51), Gartenbau-Ingenieur. Isabel Sohn-Frank (52), Umweltwissenschaftlerin. Denis Wermuth (35), Diplom-Pflegewirt. Alexander Spangenberg (72), Unternehmensberater. Martina Lucas (46), Chemietechnikerin. Andrea Achieder (48), Agrar-Ingenieurin. Fred Hammerschlag (63), Betriebswirt und Schreiner. Irene Niethammer (57), Pfarrerin und Studienrätin. Ralf Herpolsheimer (62), Service-Manager. Marita Möller (61), Software-Entwicklerin. Bernd Nagel (52), Diplom-Kaufmann. Gaby Lux (54), Biologin. Jörg Schaber (48), Systemwissenschaftler. Susanne Buchner (44), Ärztin. Johannes Tillinger (62), IT-Experte. Clara Frank (18), Schülerin. Allan Russel (65), Informatiker. Sarah Weinig (39), Ergotherapeutin. Christian Haubner (49), Unternehmensberater. Ersatzkandidaten: Ingrid Dreier (54), Erziehungswissenschaftlerin. Wolfram an der Heiden (69), Rentner.

Die Themenschwerpunkte Ökologie, Umweltschutz, Mobilität, soziale Gerechtigkeit und bezahlbarer Wohnraum hatten fast alle Bewerberinnen und Bewerber auf der Agenda in ihrer persönlichen Vorstellung. Viele wollten mit ihrer Kandidatur zudem ein Zeichen gegen aktuelle Strömungen setzen. Die Demokratie müsse gestärkt werden. Rechtsradikale Kräfte dürften in der Stadt keine Rolle spielen, so der Tenor gleich mehrerer Bewerber.

Es sei an der Zeit, etwas zurückzuzahlen, sagten Mütter und Väter von Kindergartensprösslingen oder schulpflichtigen Kindern. Für sie sind Kindergartengebühren, die Ganztagesbetreuung und Bildungsthemen besonders wichtig. Die Grünen haben mit Wahlempfehlungen immer gute Erfahrungen gemacht. Wermuth nannte das zwar nicht so. Aber er verdeutlichte, dass die Kandidaten der ersten sieben Listenplätze "ein besonders hohes Interesse haben, einen Gemeinderatssitz zu gewinnen".

Neben den vier grünen Ratsmitgliedern Hanne Zuber, Max Keller, Isabel Sohn-Frank und Alexander Spangenberg stehen mit dem ehemaligen Vorsitzenden des Jugendgemeinderats, Marius Steigerwald, mit Wermuth sowie mit Spitzenkandidatin Jennifer Zimmermann drei Neulinge ganz vorne auf der Liste. Wahlleiter Günther Heinisch, ein Grüner aus Heddesheim, gratulierte seinen Ladenburger Freunden zur "attraktiven, modernen Liste" und forderte die 13 stimmberechtigten Mitglieder zur Unterstützung der Vorschläge auf. 12 der 22 Bewerber sind übrigens nicht Mitglied der Partei der Grünen, was auch für die amtierenden Stadträte, Max Keller und Alexander Spangenberg, gilt.

Den Reigen der persönlichen Vorstellungen eröffnete Jennifer Zimmermann. Weil sie als Neubürgerin mit offenen Armen in Ladenburg empfangen wurde, will sie sich nun ehrenamtlich betätigen, um etwas zurückzugeben. Auf Platz zwei steht Marius Steigerwald. Schon im Jugendgemeinderat habe er Spaß gehabt. Nun will er im Gemeinderat mitgestalten. Hanna Zuber auf Platz drei würde sich auch in ihrer zweiten Wahlperiode für die Pflege des sozialen Miteinanders in Ladenburg einsetzen. Auch die Grünen seien für die neue Sporthalle", betonte Keller, der sich zudem "viel Grün in der Stadt" wünscht. Isabel Sohn-Frank, die für Martin Schmollinger an den Ratstisch nachgerückt war, begrüßte die hohe Lebensqualität der Stadt. Mit kreativen Ideen möchte sie dazu beitragen, dass das so bleibt.

Denis Wermuth freut sich auf Veränderungen in der Verkehrspolitik. Ladenburg solle eine Fahrradstadt werden. Aber auch die Fußgänger sollten bessere Perspektiven erhalten, so der Listen-Sechste. Der Grünen-Senior rangiert auf Platz sieben: Alexander Spangenberg will beim Umwelt- und Klimaschutz weiter den Finger in offene Wunden legen. Auch die Stabilisierung des Haushalts ist ihm wichtig.

Mit 18 Jahren die Jüngste ist Schülerin Clara Frank. Der Altersdurchschnitt der grünen Wahlliste beträgt 49 Jahre.