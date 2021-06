Aufgrund ihrer Pollenallergie nimmt Regina Beck die Mahd am Steilhang in Großsachsen in voller Montur vor – eine schweißtreibende Angelegenheit. Foto: Dorn

Von Nadine Rettig

Hirschberg-Großsachsen. Regina Beck steht im Hang einer ihrer gepachteten Streuobstwiesen. In ihrer Hand hat sie einen großen Rechen, mit dem sie das Gras zu Haufen zusammenschiebt, das sie in den Tagen davor gemäht hatte. Das Thermometer zeigt bereits am Vormittag fast schon 30 Grad, doch die Arbeit kann sie aufgrund ihrer Pollenallergie nur in langem Pulli, langen Hosen und mit Maske absolvieren. Dabei kommt man bei der Arbeit in dem Hang mit 70 Prozent Steigung sicherlich auch ansonsten schnell ins Schwitzen.

Im Juni herrscht Hochzeit auf Becks Wiesen, denn dann steht für sie die erste von zwei Mahden an. Und dabei gilt für sie das Credo, eines "der größten Insektenhotels der Welt", wie Beck ihre Streuobstwiese liebevoll nennt, zu schützen. Denn die Mahd habe das Ziel, eine Verbuschung und Verwilderung des Grundstückes nicht mehr zuzulassen und dabei ebenso die Artenvielfalt der Wiese weiterhin zu entwickeln und zu fördern.

Genau deshalb arbeite sie bei ihrer Mahd nicht mit einem kompletten Heruntermähen der Wiese, erklärt Beck. "Ich muss ganz genau darauf achten, die Pflanzen, die in der Knospe stehen, nicht zu mähen, damit diese auch weiter aussamen können", so Beck. Denn alles, was sie fördern wolle und gerade blühe, müsse sie bis zur zweiten Mahd im August stehen lassen. Und das bedeutet ein stets wachsames Auge, während sie mit dem elektrischen Handmäher durch ihre Grünfläche geht. Bei jedem Schritt darauf bedacht, die Vielfalt zu schützen.

Rund vier Wochen braucht Beck alleine für die größte ihrer Wiesen. Ein Knochenjob, dem die studierte Gartenbauerin in großen Teilen alleine nachgeht. "Es ist eine anstrengende Angelegenheit", räumt sie ein. Der Antrieb für sie ist, mit den von ihr bewirtschafteten Wiesen einen großen Rückzugsort für die Artenvielfalt zu bieten.

Doch hierbei wünscht sie sich mehr Unterstützung und eine größere Wahrnehmung solcher Flächen. "Wir müssen uns bewusst sein, dass die meisten kartierten Biotope hier entlang von Autobahnen oder sonstigen Verkehrspunkten laufen", kritisiert die Altgemeinderätin der Grünen Liste Hirschberg. Für sie sei so etwas als "Biotop to go" zu bezeichnen. Vom Auto aus erzeuge es ein Wohlgefühl, an Grünflächen vorbeizufahren, doch vielmehr wünscht sie sich, das zu schützen, wo sich bereits Vernetzungsgebiete befinden.

"Hier habe ich ein wirklich zusammenhängendes Rückzugsgebiet", erläutert sie. Und so seien auf ihren Wiesen neben zahlreichen Schmetterlingsarten und Zauneidechsen auch zahllose andere Tiere zu finden. "Es bedarf einer hohen Anstrengung, das zur Verfügung zu stellen", stellt sie klar. Doch bei Förderprogrammen fallen Grundstücke wie ihres durchs Raster. "Viele Sachen, die auch mir helfen würden, greifen nur bei kommunalen Flächen" bedauert sie. Das Förderprogramm Streuobstwiese gelte erst ab einer Größe von einem Hektar. "Diejenigen, die für Artenvielfalt sorgen können, fallen hinten runter", bemängelt sie. Denn Flächen in dieser Größe gäbe es heute kaum noch. Verbittert sei sie nicht, betont Beck, doch sie wünsche sich mehr Aufklärung zu dem Thema. Und sie versteht, dass mehr und mehr Macher frustriert ihre Flächen aufgeben. Auch Beck selbst gibt zu, bereits öfters an den Punkt gekommen zu sein, mit einer Aufgabe der Fläche zu liebäugeln.

Im Jahr 2019 habe sie zunächst einen Wildschweinschaden gehabt, erinnert sie sich. "Und plötzlich war niemand mehr für mich zuständig", wundert sie sich. Ende des Jahres habe sie sich gegen eine Ziegenbeweidung zur Wehr setzen müssen, die zwischen ihren Wiesen geplant wurde. Und doch hat sich Beck immer wieder dazu aufgerafft, die Arbeit auf ihrer Wiese in Kauf zu nehmen. Denn auch wenn das Gras gemäht ist, bedeutet das für sie, dass die Arbeit noch lange nicht beendet ist.

Nach dem Zusammenrechen und Trocknen des Heus wird das es aus dem oberen Teil der Wiese an eine Abnehmerin gegeben, die es für ihre Pferde und Esel nehme. Das Heu aus dem unteren Teil der Wiese bringt Beck zur AVR. Leider fehle ihr die Zeit, um aktiv nach Abnehmern zu suchen, da bereits zum Ende der Mahd schon die erste Ernte beginne.

Ihre Streuobstwiese bedeutet für Beck über das gesamte Jahr hinweg körperliche Arbeit. Und doch ist die Begeisterung und Leidenschaft für die Artenvielfalt von Flora und Fauna größer als die Anstrengung. "Wir sind von Pflanzen und lebendigem Boden mehr abhängig, als wir denken", sagt sie, bevor sie sich erneut mit ihrem Rechen auf den 70 Prozent steilen Wiesenhang stellt, um eben diesen Boden zu schützen.