Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Als SPD-Gemeinderat Jörg Büßecker Mitte Dezember vergangenen Jahres kundtat, dass er für die Erweiterung des Gewerbeparks um zehn Hektar ist, waren insbesondere die Hirschberger Sozialdemokraten nicht begeistert. So wollen sie diese Erweiterung eben mehrheitlich nicht. Büßecker hatte im Gespräch mit der RNZ damals auch eigene Erfahrungen angeführt.

Er sucht schon seit einigen Jahren nach einem Grundstück, um mit seiner Steuerkanzlei "Büßecker Steuer- und Wirtschaftsberatung" und "Büßecker Sport und Wirtschaft", einer Agentur für Kommunikation, Event und Sportmarketing, von Heddesheim nach Hirschberg umzusiedeln. Ein entsprechendes Gebäude hätte er sich gut auf besagter Erweiterungsfläche vorstellen können. Nun kam aber alles ganz anders.

Büßecker hatte schon seit Jahren mit dem Eckgrundstück am Autobahn­zubringer/B 3 geliebäugelt, doch kam kein Verkauf zustande. "Als die Eigentümerin im Artikel gelesen hat, dass ich immer noch auf der Suche nach einem Bürogebäude bin, hat sie mir das Areal zum Verkauf angeboten", erzählte der Steuerkanzlei-Inhaber nun der RNZ. Und er griff zu, der Kaufvertrag sei bereits unterzeichnet. Praktisch: Er konnte alle Planungen übernehmen; das Geschäftshaus mit elf Gewerbeeinheiten hatte bereits im Oktober 2020 den Ausschuss für Technik und Umwelt passiert.

Jetzt wartet Büßecker noch auf die Baugenehmigung durch das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis. Er geht davon aus, dass diese in den nächsten Wochen kommen sollte und vielleicht schon im Februar, je nach Witterung, mit dem Bau begonnen werden könnte. Circa acht bis neun Monate Bauzeit sind geplant.

"Ich möchte nach Möglichkeit mit vielen einheimischen Betrieben arbeiten", betont Büßecker. Das Gebäude wird ein Passivhaus mit Fotovoltaik-Anlage und Tiefgarage; für den Rohbau zeichnet die BWA GmbH aus Weinheim verantwortlich. Ein hiesiger Architekt soll zudem beauftragt werden. Büßecker investiert bei seinem Bauvorhaben rund drei bis 3,5 Millionen Euro.

Noch hat er in Heddesheim, wo er Räume für Kanzlei und Agentur angemietet hat, nicht gekündigt, will aber zum Ende des Jahres dort raus. Dann sollte das Geschäftshaus im Sterzwinkel fertig sein, das nicht nur Büßeckers Betrieb beherbergen wird. Er wird auch als Vermieter auftreten. Im Erdgeschoss soll laut dem Steuerexperten Ariana Puch mit ihrem Friseursalon "apropos haar" einziehen, der noch in der Breitgasse zuhause ist. Auf der gleichen Ebene wird Büßeckers Frau Simay einen Showroom mit exklusiven Dekoartikeln aus dem Ausland einrichten, die man dort auch kaufen kann. Zum 1. Februar startet sie in der Heidelberger Brückenstraße mit ihrer Hauptfiliale.

Im ersten und zweiten Obergeschoss werden sich dann die Büroräume für Büßeckers über 25 Mitarbeiter sowie für drei Anwälte befinden. Für eine weitere Gewerbeeinheit wäre dann noch Platz, schätzt Büßecker. Er freut sich jedenfalls auf sein Bürogebäude und glaubt, dass die Ecke im "Sterzwinkel" mitsamt des ebenfalls in Planung befindlichen Drogeriemarkts und der Sparkassen-Filiale richtig attraktiv wird.