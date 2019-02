In einem zweistündigen Basiskurs lernte die Klasse 3 b gestern in der Sachsenhalle "Rope Skipping", die Meisterschaftsform des Seilspringens, kennen. Schnell stellten sich dabei Erfolge ein. Foto: Dorn

Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Großsachsen. "Guten Morgen, Frau Petryk, guten Morgen, Frau Seilspringerin." Die Klasse 3 b der Grundschule Großsachsen vereint so höfliche wie kreative Kinder, was Begrüßungsformeln angeht, wenn man das Gegenüber nicht kennt. Und sportlich sind sie noch dazu. Noch ein wenig sportlicher seit gestern Vormittag, als die Klasse unter Anleitung von Janine Malz von der Deutschen Herzstiftung ihren ersten Workshop "Skipping Hearts" absolvierte.

Mit diesem Präventionsprojekt will die Deutsche Herzstiftung Kinder wieder zu mehr Bewegung motivieren. "Unser Wunsch ist es, dass das Herz eines Menschen ganz lange gesund bleibt", erklärte Malz den Schülern. Und: "Man kann das Herz stärken - jede Bewegung ist eine gute Bewegung." Seilspringen ist besonders gut.

Das Präventionsprojekt wurde in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Münster wissenschaftlich untersucht und erfreut sich großer Beliebtheit. In zwölf Bundesländern erreichte "Skipping Hearts" mit über 15.000 Workshops bislang mehr als 750.000 Kinder. Dabei wird in einem kostenlosen zweistündigen Basiskurs mit "Rope Skipping" die Meisterschaftsform des Seilspringens vermittelt.

"Oh, oh", staunten die Kinder, als ihre Anleiterin Sprünge über Kreuz und in den Handstand zeigte. "Kann es sein, dass du ein Profi bist?", fragten die Schüler nach. "Ich mache das einfach schon sehr lange", gab Malz zurück. Und versprach: "Ich bilde euch heute zu Profis aus." An vier Stationen übten sich die Drittklässler in Paar- und Einzelsprüngen sowie am Ende am "Long Rope", einem langen Seil, an dem viele schwingen und springen können. "Und keine Panik vor dem Auftritt später. Wenn man mal hängen bleibt, ist das nicht schlimm", sagte Janine Malz, um den Schülern ein wenig die Aufregung vor der Darbietung zur Mittagszeit zu nehmen, bei der die ganze Schule und die Eltern zuschauen durften.

"Das Projekt geht weiter, das ist das Ziel", sagte Klassenlehrerin Nicole Petryk, zugleich Leiterin des Fachbereichs Sport an der Grundschule. "Wir sind ja eine sportliche Schule und nehmen solche Angebote gerne wahr", meinte sie weiter. Einerseits ließe sich dadurch eine "alte Sportart" wie das Seilspringen wieder beleben, deren Vorteile in der Einübung von Koordination, Motorik und Konzentration liegen.

"Das kommt uns auch im Klassenzimmer zugute." Und nicht zuletzt in den Pausen: "Unser Ziel ist es, dass auch in den Pausen präventiv gearbeitet wird - dass die Kinder wissen, wie sie sich in diesen Zeiten sinnvoll beschäftigen können." Das trage auch zur Konfliktvermeidung bei.

Von daher werde sich die Schule nach diesem Workshop beim Präventionsprojekt anmelden, um weiter mitwirken zu können. Die Herzstiftung unterstützt die Schulen dabei unter anderem mit Material. So konnten gestern die professionellen Seile, die Janine Malz mitgebracht hatte, günstig erworben werden.

Wie schnell sich beim "Rope Skipping" Erfolge einstellen, merkten auch viele Jungs, die mit Seilspringen bis dato, außer im Sportunterricht, wenig zu tun hatten. Konzentriert und sorgfältig schwangen sie bei den Partnerübungen die Seile im schönen Gleichklang. Wenn man dabei aufeinander achtet, das merkten sie schnell, funktioniert das Ganze besser.