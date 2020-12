Pfarrer Friedel Goetz und Organistin Joanna Lenk standen am Donnerstag in der evangelischen Kirche Großsachsen für das virtuelle Glaubensfest vor der Kamera. Philipp Mußotter nahm die Szenen mit den einzelnen Akteuren des Gottesdiensts auf. Foto: Kreutzer

Von Nadine Rettig

Hirschberg-Großsachsen. Für viele Menschen ist der Besuch des Gottesdiensts an Heiligabend eine seit Jahrzehnten währende Tradition. Aber in einem Jahr, in dem sich ganz Deutschland zu Weihnachten im Lockdown befindet, muss an vielen Stellen auch für diese Tradition eine Alternative gefunden werden. Die Evangelische Kirchengemeinde Großsachsen hat sich dafür etwas Besonderes einfallen lassen.

Denn die Gläubigen können sich an Heiligabend auf ein außergewöhnliches virtuelles Glaubensfest freuen. Die Dreharbeiten für diesen Gottesdienst fanden am Donnerstagabend in einem ansonsten völlig leeren Gotteshaus statt. Lediglich der geschmückte Weihnachtsbaum und die weihnachtlich geschmückte Kirche gaben den Hinweis darauf, dass in dem Gotteshaus schon an diesem Abend Weihnachten gefeiert wurde.

Nach und nach nahm Philipp Mußotter die Szenen mit den einzelnen Akteuren des Gottesdiensts auf. Dazu gehörten neben dem Orgelspiel von Joanna Lenk auch Gesang, Klavier und Posaunenklänge. Auch auf eine Lesung von Patricia Sekol dürfen die Großsachsener gespannt sein. Dass sich Abiturient Mußotter, dessen großes Hobby und auch längerfristiger Berufswunsch der Videodreh ist, freiwillig dazu bereit erklärt hat, die Filmaufnahmen für den Gottesdienst zu übernehmen, freut Pfarrer Friedel Goetz ganz besonders. Und er ist froh, den Weihnachtsgottesdienst zumindest auf diese Weise in seine Gemeinde bringen zu können.

"Weihnachten kann auch daheim stattfinden", ist er sich sicher. Denn es gehe schließlich darum, dass Gott zu den Menschen komme. Das könne nicht nur in einer Kirche, sondern auch in den eigenen vier Wänden stattfinden, ist er überzeugt. Die Hirschberger sollen im Zentrum des virtuellen Gottesdienstes stehen. Aus diesem Grund hat sich der Pfarrer auch für keinen klassischen Gottesdienst entschieden, denn den können die Gläubigen an den Weihnachtstagen auch im Fernsehen verfolgen.

"Ich habe mir eine persönliche Variante gewünscht", erklärt er. Im Zentrum stehen dabei die Videobotschaften von acht Hirschbergern. Ihnen stellte Goetz die Frage, was Weihnachten für sie in diesem Jahr bedeutet. Er selbst werde den Gottesdienst nur zwischendurch in Gebeten oder anderen kleinen Sequenzen begleiten. Und eben die wurden am Donnerstag gedreht. Nun müssen alle Elemente geschnitten und zusammengefügt werden. Doch gerade die Mischung aus Gebet, Musik und einem Querschnitt aus der Hirschberger Bevölkerung soll den Gottesdienst trotz Distanz lebendig und gemeinschaftlich gestalten.

Hinter der Entscheidung, keinen Präsenzgottesdienst zu veranstalten, steht Goetz voll und ganz. "Das hat für mich auch etwas mit Solidarität zu tun", erklärt er. "Ich finde das nicht angebracht, wenn alle auf alles verzichten, um für die Sicherheit der Mitmenschen zu sorgen." Gerade deshalb wolle er mit dem virtuellen Gottesdienst umso mehr signalisieren, an einem Strang zu ziehen. Für den Weihnachtsgottesdienst habe man schon 80 Anmeldungen gehabt. Umso glücklicher ist Friedel Goetz, den Gottesdienst nun durch das Engagement und die Hilfe von Philipp Mußotter sowie vielen anderen doch in seine Gemeinde bringen und damit viel mehr Gläubige erreichen zu können, als in einem Präsenzgottesdienst mit limitierter Besucherzahl. Mit dem Konzept und der Gestaltung möchte Goetz seiner Gemeinde "Impulse geben", um auch an diesem ganz besonderen Weihnachtsfest die schönen Seiten nicht zu vergessen.

Info: Der Gottesdienst wird am Donnerstag, 24. Dezember, ab 16 Uhr online unter www.derzwiebelturm.de bereitgestellt.