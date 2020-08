Von Nadine Rettig

Hirschberg-Großsachsen. "Es freut mich, dass ich für euch heute ein bisschen Musik machen darf", ruft Matz Scheid in die Runde. Und für den Vollblutmusiker, der seit Beginn der Coronakrise weitestgehend auf sein Publikum verzichten musste, ist solch ein Auftritt jetzt umso schöner. Und auch für sein Publikum ist es eine besondere Freude. Denn am Mittwochnachmittag spielte er für die Bewohner des "Seniorenzentrums am Turm" in Großsachsen.

"Ein Sommerkonzert", ruft eine Bewohnerin glücklich nach Scheids Begrüßung – und trifft es damit sehr gut. Denn das Thermometer zeigt weit über 30 Grad. Im Schatten des Turmes haben sich die gespannten Zuhörer versammelt. Das Konzert selbst hat Scheid gemeinsam mit Claudia Werheid von der Hirschberger Gemeindeverwaltung organisiert. Denn auch Werheid weiß, was für ein großer Einschnitt die lang anhaltenden Corona-Beschränkungen für die Senioren sind und welche Auswirkungen sie auf ihr alltägliches Leben haben.

Da an Ausflüge und viele andere Aktivitäten momentan noch lange nicht zu denken ist, habe man beschlossen, den Bewohnern des Seniorenzentrums mit dem Konzert nun eine musikalische Freude bereiten zu wollen, erklärt Werheid. Und diese Intention ist in jedem Fall geglückt. Mit einer bunten Mischung aus Shanty-Stücken, Klassikern der Beatles und auch Volksliedern begeistert Scheid schließlich sein Publikum und bringt die Saiten seiner Gitarre zum Glühen.

"Könnt Ihr eigentlich singen?", fragt der Musiker bei seinem ersten Stück in die Runde, und sogleich wird er im Refrain von den Stimmen seiner Zuhörer begleitet. Für einige kühle Gedanken sorgt Scheid, als auf seiner Gitarre die ersten Töne des Weihnachtsliedes "Oh Tannenbaum" erklingen. Das möge zunächst vielleicht ein wenig seltsam anmuten, jedoch habe das seinen Grund, erklärt er. Und der Grund ist das kultige Lied seines Pfälzer Musikfreundes Alfred Dexheimer "Ich werr moin Dannebaam net los", in dem der Musiker das Problem besingt, das funkelnde Prachtstück aus der Weihnachtszeit bis zum folgenden Fest noch immer nicht aus dem Haus gebracht zu haben.

Von Dexheimer hat Scheid noch zwei weitere Werke im Gepäck und bringt mit den humorvollen Mundarttexten nicht nur musikalische Abwechslung in den Alltag der Senioren, sondern sorgt auch für herzhaftes Lachen. Am Ende verabschiedet sich der Großsachsener mit einem Klassiker seines Odenwälder Shanty Chors. "Dafür ist das Leben da", klingt seine Stimme kräftig über den Hof, ehe alle wieder "Hitzefrei" haben, wie Scheid scherzt.

Doch das Hitzefrei bekommt er nicht, ohne zunächst einen kräftigen Applaus seines Publikums zu ernten. "Tolle Stimme und ein toller Auftritt", bedankt sich eine Zuhörerin kurz nach dem Konzert bei Scheid.

Und auch Hirschbergs Bürgermeister Ralf Gänshirt hat es sich nicht nehmen lassen, dem Konzert Scheids zu lauschen. "Danke für einen tollen Auftritt und eine super Idee", bedankt sich Gänshirt bei Scheid und Werheid. Der Bürgermeister weiß ebenfalls, wie wichtig solche Auftritte nicht nur für den Musiker selbst, sondern auch für die Zuhörer sind. "So etwas brauchen wir, sonst ist das Leben wirklich langweilig", betont Gänshirt und hofft, dass musikalische Leckerbissen wie diese in Zukunft wieder häufiger möglich werden.

Bis dahin werden alle, die dem Konzert Scheids an diesem Nachmittag lauschen durften, sicherlich gerne an das "Sommerkonzert" zurückdenken und vielleicht auch noch den einen oder anderen Ohrwurm im Kopf haben und mitsummen.