Hirschberg-Großsachsen. (ans) Nach über sechs Wochen geht sie wieder: Die Dynamische Fahrgastanzeige auf der westlichen Seite der Haltestelle "Großsachsen Süd". Egon Müller hatte die RNZ auf die defekte Anzeigetafel für die Linie 5 aufmerksam gemacht.

Wie René Weintz, Sprecher bei der Rhein-Neckar-Verkehr, sagte, funktioniere die Anzeige seit Montag wieder. Ursächlich sei wohl ein Kabelschaden gewesen. Die Reparatur in Großsachsen sei nun anderen Arbeiten vorgezogen worden.

Update: Dienstag, 22. Oktober 2019, 10.55 Uhr

Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Derzeit sehen Nutzer der Straßenbahn-Linie 5 schwarz. Zumindest auf der westlichen Seite der RNV-Haltestelle Großsachsen Süd. Denn die Dynamische Fahrgastinformation - so heißt die Anzeigentafel, die Abfahrtszeiten der Bahnen in Echtzeit und weitere Informationen digital darstellt - funktioniert nicht.

Und das schon sehr lange nicht, wie der Großsachsener Egon Müller der RNZ mitteilte. Am Mittwoch machte er die Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) darauf aufmerksam, dass die Anzeige seit über sechs Wochen defekt sei. Mehrere Male hatte Müller, der für die Grüne Liste Hirschberg als beratendes Mitglied im Ausschuss für Technik und Umwelt sitzt, den Ausfall an die RNV gemeldet.

Er wundert sich, dass außer einer Eingangsbestätigung und dem Hinweis, dass die Sache geprüft werde, nicht viel passiert ist. "Angeblich ging die Anzeige zwischendurch auch mal wieder", berichtet Müller in seiner Mail an die RNZ und die RNV. Sie sei schon mehrfach defekt gewesen, ergänzt er. "Generell fallen die Anzeigen entlang der ganzen Bergstraße und in Heidelberg zu oft aus", findet Müller. Er befürchtet, dass sein Anliegen im Papierkorb gelandet ist "oder alle Mitarbeiter sind damit beschäftigt, das Durcheinander am Weinheimer Postknoten zu entwirren", schreibt er etwas süffisant.

Das Anliegen befindet sich nicht im Papierkorb, sondern sei der RNV sehr wohl bekannt, erklärt Sprecher René Weintz. Er kann bestätigen, dass die Anlage schon seit geraumer Zeit defekt ist. So sei dies am 29. August dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar gemeldet worden. Am 7. September habe der VRN die Meldung an die RNV weitergegeben, wo sie zwei Tage später an die Fachabteilung ging.

"Am 17. September war die Anlage repariert", berichtet Weintz. Doch am 20. September ging erneut eine Meldung zu einem Ausfall ein. "Das Problem ist uns bekannt, aber die Ursache leider nicht", sagt der RNV-Sprecher bedauernd. Mittlerweile sei so ziemlich alles an Elektronik ausgetauscht worden, was man austauschen könne, unter anderem die Platine. Ein Kabelfehler könnte ursächlich sein, sicher ist das aber nicht. "Die Fehlersuche gestaltet sich schwierig", entschuldigt sich Weintz für den langen Ausfall. Wann die Anzeige wieder funktionieren wird, konnte er nicht sagen.

"In der Regel kommt es nicht zu so langen Ausfällen, das ist schon ungewöhnlich", sagt der Sprecher. Er macht auch darauf aufmerksam, dass die RNV 360 Anlagen betreue. Trotz dieser hohen Zahl funktioniere das System generell gut, findet Weintz, In der Region kommt es allerdings doch recht häufig zu Ausfällen der Dynamischen Fahrgastinformation. "Aber in der Regel nicht lange", findet der Sprecher. Solche Reparaturen seien mit einem hohen Aufwand, auch an Personal, verbunden. Aus Sicherheitsgründen müssten immer mindestens zwei Arbeiter im Einsatz sein. Außerdem hat die RNV derzeit verstärkt mit Vandalismus an den Anzeigen zu kämpfen, wie beispielsweise an den Haltestellen Rosenbrunnen und Stahlbad in Weinheim.

Dennoch sei die Rhein-Neckar-Verkehr bemüht, auch die Anlage an der Haltestelle "Großsachsen Süd" möglichst schnell wieder in Betrieb zu setzen. Für die bis dahin andauernde Zeit der Finsternis empfiehlt er die "rnv Start.Info-App", mit der man auch die Fahrten in Echtzeit verfolgen könne.

"Vielleicht soll es eine Überraschung zum ersten Advent werden und es leuchtet dann zumindest ein Lichtlein der Anzeige wieder", unkt Müller. Ob seine Prognose eintrifft?