Hirschberg-Großsachsen. (pol/mün) Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn kam es am Donnerstagabend gegen 19 Uhr im Kreuzungsbereich der Bundesstraße B3 und der Landesstraße L596 in Großsachsen. Das teilt die Polizei mit.

Die 34-jährige Autofahrerin aus Heidelberg bog nach ersten Zeugenaussagen mit ihrem Hyundai von der Breitgasse nach rechts in die B3 ab, obwohl ihre Ampel Rot zeigte. Dabei kollidierte sie mit der in Richtung Leutershausen fahrenden Straßenbahn.

Verletzt wurde durch den Zusammenstoß niemand. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro, an der Straßenbahn in Höhe von 3000 Euro.

Die B3 war während der Unfallaufnahme bis 20.10 Uhr gesperrt Der Verkehr wurde innerörtlich umgeleitet. Es waren drei Streifenwagen eingesetzt. Die Verkehrsunfallaufnahme West des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Update: 7. September 2018, 8.18 Uhr