Ladenburg. (pri/dpa/mare/stu) Gegen 11 Uhr verdunkelte sich in Ladenburg schlagartig der Himmel. Schon von weitem war der rund 500 Meter hohe schwarze Rauchpilz zu sehen, der aus einer Industriehalle der Firma RTP-Kunststoffe in den Himmel stieg. Die Firma stellt Kunststoffgranulate für die Fertigung von Autoarmaturen her, das beim Verbrennen schwarzen Qualm erzeugt.

Die Polizei machte Durchsagen per Mikrofon in den Straßen Ladenburgs, dass die Menschen umgehend nach Hause gehen sollen. Die Asche, die vom Himmel fällt sei gesundheitsgefährdend und es könnten heiße Partikel auf den Boden fallen.

Großbrand in Ladenburg - Die Fotogalerie































































Vor zwei Jahren wählte die Ladenburger Feuerwehr diese Firma als Übungsort, sodass sich die Wehr aus Ladenburg auf dem RTP-Gelände bestens auskennt.

Polizeisprecher Dennis Häfner sagte der RNZ vor Ort, dass in einer Halle kurz vor 11 Uhr eine Maschine in Brand geriet. Die Flammen schlugen so hoch, dass sich das Hallendach in Windeseile entzündete. Es gibt insgesamt 13 leicht Verletzte, aber niemand musste im Krankenhaus behandelt werden.

Fünf Mitarbeiter, die sich zum Zeitpunkt des Maschinenbrandes in der Halle befanden, konnten den Unfallort selbstständig verlassen. Weil Verdacht auf Rauchvergiftung bestand, wurden die Mitarbeiter der Firma RTP von den Sanitäts-Rettungskräften untersucht. "Den Personen scheint es soweit gut zu gehen", sagte der Polizeisprecher vor Ort. Weitere Personen würden sich nicht in der Halle befinden, niemand werde vermisst, so Häfner.

Zur Bekämpfung des Feuerwehrs waren alle Wehren des Unterkreises im Einsatz. Pausenlos trafen Feuerwehren ein: Die Wehren aus Heddesheim, Edingen-Neckarhausen, Schriesheim und Dossenheim unterstützten die Ladenburger Wehr. Am Ende waren schätzungsweise 200 Kräfte vor Ort im Einsatz.

Zu retten war an der Halle jedoch nichts mehr: Die Feuerwehren verhinderten allerdings einen Übergriff der Flammen auf die benachbarte Firma ABB. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten die ABB-Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz umgehend verlassen. Auch die Evakuierung des ABB-Gebäudes verlief ohne Zwischenfälle.

Im Einsatz war auch die Schadstoffmess-Abteilung der Feuerwehr, die permanent Messungen rund um das Gelände und in der Stadt Ladenburg selbst veranlasste.

Die Stadtverwaltung rief schon kurz nach 11 Uhr dazu auf, wegen der starken Rauchentwicklung die Fenster und Türen der Wohngebäude zu schließen. Klima- und Lüftungsgeräte sollten wegen der beißenden Luft möglichst abgeschaltet werden.

Auch Ladenburgs Bürgermeister Stefan Schmutz und Polizei-Revierleiter Peter Oechsler waren vor Ort. "Erfreulich ist erst einmal, dass es keine Schwerverletzen zu beklagen gibt", sagte Schmutz und dankte allen Einsatzkräften. "Erst die Corona-Krise und jetzt solch ein Großbrand, das hätte Ladenburg wirklich nicht gebraucht." Lob hatte er auch für die neue Bürger-App übrig, die bei der Warnung der Menschen sehr geholfen habe.

Oechsler sagte, dass die Kripo bereits die Ermittlungen aufgenommen habe. Auch er lobte die Zusammenarbeit der Rettungskräfte.

Feuerwehreinsatzleiter und stellvertretender Kommandant der Ladenburger Wehr, Pascal Löffelhardt, bezeichnete den Einsatz als für alle Feuerwehrangehörige sehr belastend. "In solch einem Rauch zu stehen, das kostet Kraft." Die zentrale Wasserversorgung ging irgendwann zu Ende, sodass die Wehr über eine 700 Meter lange Leitung Wasser aus dem Neckar abgezogen hat. "Ich schätze, dass die Löscharbeiten noch bis in die späten Abendstunden andauern werden", so Löffelhardt. In der Nacht wird eine Brandwache erforderlich.

Vor fast drei Jahren waren Schmutz und Oechsler schon einmal bei einem Großbrand im Industriegebiet Ladenburg im Einsatz. Damals brannte eine Industriehalle neben der Wäscherei Witteler und auch damals steig ein riesiger schwarzer Rauchpilz in die Luft.

Die Brandbekämpfung bei RPT ist für die Rettungskräfte allerdings noch intensiver. Die Feuerwehrleute konnten nur mit Atemschutzmasken die Unglücksstelle betreten, so stark war die Rauchentwicklung, die übrigens zahlreiche Schaulustige an die Brandstelle lockte. Störungen durch die Schaulustigen habe es aber nicht gegeben, meinte der Polizeisprecher.

Update: Dienstag, 19. Mai 2020, 15.15 Uhr

Die Rauchsäule ist weitihn sichtbar. In Ladenburg ist es am Dienstagmorgen zu einem Großbrand gekommen. Über die Warn-App "Nina" wurde mitgeteilt, dass Brandgase bei einem Industriebrand freigesetzt wurden.

Es wird empfohlen, Fenster und Türen zu schließen, da es zu Geruchs- und Sichtbehinderungen kommt.

Gegen 10.45 Uhr war es in der Kunststofffabrik bei der Firma RTP in der Wallstadter Straße zu dem Feuer gekommen. Dort gab es nach ersten Erkenntnissen Explosionen nach einem Maschinenbrand.

Die Rettungkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Feuerwehren des Unterkreises Ladenburg aus Ladenburg, Heddesheim, Ilvesheim, Schriesheim, Dossenheim und Edingen-Neckarhausen, sowie die Feuerwehren aus Leimen, Walldorf, der Werkfeuerwehr Freudenberg (und noch weitere) sind derzeit Einsatz.

"Der Rauch zieht in Richtung Westen, wir müssen dafür sorgen, dass alle Anwohner ihre Fenster geschlossen halten", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt, die Firma ist geräumt. Die Nachbargebäude wurden zwischenzeitlich ebenfalls evakuiert. Die Ursache sowie eine mögliche Schadenshöhe des Brandes waren zunächst nicht bekannt.

Update: Dienstag, 19. Mai 2020, 12.32 Uhr