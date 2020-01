Von Philipp Weber

Weinheim. 53 Zentimeter groß, 3550 Gramm schwer und beim Fototermin mit der RNZ selig schlummernd: So präsentierte sich Weinheims "Neujahrsbaby" Ilaria Malchow am Mittwoch. Das kleine Mädchen hatte um 2.40 Uhr auf der Wochenstation der GRN-Klinik das Licht der Welt erblickt. Damit war Ilaria das erste Kind, das in diesem Jahr in Weinheim geboren wurde.

Schon am Nachmittag hatten Mutter Angelique und Vater Oliver – ehemals Fußballer beim SV Waldhof Mannheim, heute bei Fortuna Heddesheim – die Geburtsstrapazen der frühen Morgenstunden augenscheinlich gut verkraftet. Sie strahlten vor Glück um die Wette. Körpergröße und Gewicht ihres Kindes liegen im "Normalbereich", wie die Experten aus der GRN-Klinik wussten.

Das Weinheimer Paar hatte sich im Vorfeld der Geburt für die Klinik in der eigenen Stadt entschieden. Mutter und Vater hätten gemeinsam ein Familienzimmer belegt. So konnte Papa Oliver seiner Frau zur Seite stehen. Dieses Modell sei unter werdenden Familien beliebt, so Hebamme Lisa La Dolcetta am Mittwoch im RNZ-Gespräch. Auf diese Weise könnten sich die Familien auch in der Klinik ein Stück Privatsphäre erhalten.

2019 seien knapp 700 Kinder in der Weinheimer Klinik zur Welt gekommen, teilte das Geburtshilfeteam mit. Nach GRN-Angaben entspricht dies der "normalen" Entbindungsrate. Die Klinik wirbt unter anderem mit einem erfahrenen Team, das bestens geschulte Hebammen und Mediziner in seinen Reihen habe. Großen Wert legt die Klinik eigenen Angaben zufolge auch auf einen möglichst frühen Hautkontakt zwischen Eltern und Kind (Bonding). Hierbei werde ein wichtiger Grundstein für die Bindung zwischen Kind und Eltern gelegt.

Ilaria ist laut der Webseite www.vorname.com übrigens eine italienische, weibliche Form des lateinischen Männernamens Hilarius ("der Fröhliche"). Und zumindest die strahlenden Eltern machten dem Vornamen ihrer Tochter schon einmal alle Ehre. Mutmaßlich nicht heiter, aber zumindest komplikationslos verlief zudem auch die Geburt.

Das Neujahrsbaby ist in eine wachsende Stadt hineingeboren worden: Zählte Weinheim 2008 noch etwas mehr als 43.000 Einwohner, lebten zehn Jahre später schon über 45.000 Menschen in Weinheim. Bleibt nur zu hoffen, dass die kleine Ilaria dann auch irgendwann einen Kindergartenplatz bekommt.