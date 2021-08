Von Annette Steininger

Hirschberg. Die Hirschberger haben sich am 14. März beim Bürgerentscheid mehrheitlich für die Erweiterung des Gewerbegebiets um zehn Hektar ausgesprochen. Seitdem ist es aber, bis auf gelegentliche Kreuzfeuer zwischen Befürwortern und Gegnern, scheinbar ruhig geworden um das Thema. "Bloß weil man nichts hört, heißt das nicht, dass nichts läuft", sagte nun Bürgermeister Ralf Gänshirt im RNZ-Gespräch mit einem Augenzwinkern.

Natürlich sei die Öffentlichkeit an dem Thema interessiert, meinte das Gemeindeoberhaupt und versicherte, dass aber am Thema gearbeitet werde, "auf vielen Ebenen". Auch in der Sommerpause. Auf Details wollte er allerdings noch nicht eingehen, weil er sich erst äußern wolle, wenn etwas spruchreif sei. Weitergehende Entscheidungen seien auch noch nicht gefallen, "sonst wäre das ja im Gemeinderat gelandet". Ende Sommer/Anfang Herbst soll es ein Pressegespräch geben.

Was der Bürgermeister aber jetzt schon sagen konnte, war, dass er seine Zusage, die er der Bürgerinitiative "Bürgerbegehren", also den Erweiterungsgegnern, gegeben hat, auf jeden Fall einhalten wird. So möchte er noch vor dem gesetzlichen Verfahren zur Öffentlichkeitsbeteiligung die Bürger informieren. Auch bei Wohnbebauungsprojekten habe man damit gute Erfahrungen gemacht.

Wie genau das Format für die Bürgerinformation aussehen wird, konnte Gänshirt noch nicht sagen. Klar ist aber jedenfalls: Es wird etwas geben. Wie die Öffentlichkeit miteinbezogen wird, ob es beispielsweise eine größere Bürgerinformationsveranstaltung gibt, soll der Gemeinderat entscheiden.

Auch der Leitlinien-Antrag von SPD und GLH, der aktuell ruht, könnte im Gremium wieder Thema werden. "Das sind so und so Dinge, die zu besprechen sind", meinte Gänshirt. Grüne und Sozialdemokraten wollen die Festlegung von Leitlinien und Qualitätskriterien für anzusiedelndes Gewerbe, um lenkend eingreifen zu können, beispielsweise Nachhaltigkeit, geringe Emissionen und einen Firmensitz in Hirschberg. Derzeit ruht der Antrag, weil vorher noch einige Fragen zu klären sind.

Klar ist in jedem Fall, dass die Gemeinde die Planungshoheit hat. "Ich unterstelle mal auch, dass es einen städtebaulichen Vertrag geben wird", bestätigte der Bürgermeister der RNZ. Sicher ist auch schon, dass die Gemeinde die Flächen nicht selbst übernehmen wird. Aktuell befindet sich das Erweiterungsareal im Besitz von Ferdinand Graf von Wiser, mit dem die Verwaltung im regen Austausch stehe.

An diesen gibt die Gemeinde auch die Anfragen der Unternehmen weiter, die sich dort gern niederlassen würden. "Die Nachfrage ist riesengroß", berichtete Gänshirt.

Einen Zeitplan gibt es bislang noch nicht. Vorhersagen, wann das Gebiet erschlossen wird, wollte der Bürgermeister aufgrund zu vieler Unwägbarkeiten noch nicht machen. Aber wenn es nach ihm ginge, "dann so schnell als möglich".