Weinheim. (RNZ) Victoria Noack hat sich viel vorgenommen: "Wir möchten mehr Sicherheit und Transparenz in den Lebensmittelmarkt bringen”, so die 25-jährige Leiterin eines jungen Technologie-Unternehmens: "Rund 24 Millionen Menschen in Deutschland sind aufgrund von Allergien, Unverträglichkeiten oder ihrer Diät auf eine gewisse Ernährung angewiesen. Das ist mehr als jeder Vierte.”

Ihre Idee setzt dort an, wo Betroffene vor Herausforderungen stehen: im Supermarkt. Dort sehen Verbraucher die Zutatenliste von Lebensmitteln klein gedruckt auf den Produkten, zu Überraschungen kann es trotzdem kommen. Allergiker müssen jedes Produkt penibel überprüfen. Noack hält mit HealthMe dagegen, einem digitalen Einkaufsassistenten: Über die App geben Nutzer ihre Unverträglichkeiten ein, dann wird der Barcode des gewünschten Produkts gescannt, und die App gibt Auskunft, ob es verträglich ist. Ist das nicht der Fall, werden Alternativen empfohlen.

Auf der Suche nach Kapitalgebern ist die junge Unternehmerin, die von ihrer Mutter Cornelia Buchta-Noack bei der Öffentlichkeitsarbeit unterstützt wird, jetzt aufs Ganze gegangen: Sie hat sich in "Die Höhle der Löwen" gewagt. Das Format des Privatsenders "Vox" ist bereits in der zehnten Staffel angekommen. Die Folge mit Noack ist am Montag, 11. Oktober, zu sehen. Dort warten neueste Innovationen, kämpferische Gründer und hart verhandelte Deals, verspricht der Sender. Jeden Pitch – also jede im Schnelldurchlauf vorgestellte Geschäftsidee – verfolgen fünf Investoren. Darunter sind Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Georg Kofler, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau und Nico Rosberg. Sobald sich die Selbstständigen vorgestellt haben, sind die Löwen los: Maschmeyer und Co. können austeilen.

"HealthMe ist nie um eine Antwort verlegen", rührt Noack die Werbetrommel. Die integrierte Datenbank umfasse Millionen von Produkten. Sie habe für die Programmierung der Schnittstellen zwischen App und Datenbank ihr komplettes Studium-Konto geplündert. Mit einem Investment von 250.000 Euro möchte Noack die App erweitern und für Marketing-Aktivitäten nutzen. Im Gegenzug bietet sie den Löwen 17,5 Prozent ihrer Firmenanteile an.

Info: "Die Höhle der Löwen” Montag, 11. Oktober, 20.15 Uhr, bei "Vox".