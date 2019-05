Die Freien Wähler trafen sich am Sonntag in der „Rose“. Foto: Kreutzer

Partei- und Fraktionsvorsitzende äußern sich zu Gemeinderatswahl

Hirschberg. (ans) Die einen jubeln, bei anderen ist die Stimmung "durchwachsen". Die RNZ hat mit Partei- und Fraktionsvorsitzenden über das Gemeinderatswahlergebnis gesprochen.

> Monika Maul-Vogt, GLH-Fraktionsvorsitzende: "Die Gemeinderatswahl war für die Grüne Liste eindeutig ein großer Erfolg: Wir freuen uns, dass wir unser Ergebnis im Vergleich zur letzten Wahl 2014 noch einmal deutlich verbessern konnten, so dass wir mit 28,47 Prozent die meisten Stimmen der fünf angetretenen Parteien/Listen in Hirschberg erhalten und einen fünften Sitz im Gemeinderat dazugewonnen haben. Das zeigt, dass die grünen Kernthemen für die Hirschberger Bevölkerung wichtig sind, aber auch, dass wir die richtigen Kandidatinnen und Kandidaten auf der Liste hatten. Ganz besonders freuen wir uns über das sehr gute Abschneiden unserer Kandidatinnen sowohl in Leutershausen als auch in Großsachsen."

Im Gemeinderat wird sich der Wind etwas drehen. Denn mit der Grünen Liste Hirschberg und ihren nun fünf Sitzen bekommen unter anderem die Freien Wähler ein bisschen mehr Gegenwind zu spüren. Dass jetzt ein kommunalpolitischer Sturm ausbricht, der alles durcheinanderwirbelt, ist gleichwohl nicht zu erwarten. Denn das bürgerliche Lager, zählt man Freie Wähler, CDU und FDP zusammen, hat mit elf Sitzen immer noch die Mehrheit. SPD und Grüne Liste können nur mit sieben dagegenhalten. Dass die Grünen in Hirschberg bei der Wahl gewonnen haben, mag zum einen am bundesweiten Trend liegen, aber sicher auch an einem engagierten und ideenreichen Wahlkampf. Vor diesem Hintergrund hätte aber auch die SPD einen Sitz mehr verdient gehabt. Fraktionsvorsitzender Thomas Scholz wird mit seiner klugen und besonnen Art im Gremium fehlen. Aber: Es kommt durch gleich vier neue Gemeinderäte frischer Wind rein. Auch dass der Altersdurchschnitt durch eine 20-Jährige und einen 30-Jährigen nun gesenkt wird, sollte neue Perspektiven eröffnen. Nicht zuletzt durch einen neuen Bürgermeister wird ab Juli ein anderer Wind wehen.

> Alexander May, Vorsitzender der Freien Wähler und Gemeinderat: "Die Stimmung ist durchwachsen. Natürlich muss man einen Verlust von 1,5 Prozent der Stimmen zugeben, aber er ist übersichtlich, verglichen auch mit den Verlusten, die andere erlitten haben. Zudem mussten wir Stimmenkönig Fritz Bletzer ersetzen, der allein für 4,4 Prozent der Stimmen verantwortlich war. Vor diesem Hintergrund sind die 1,5 gar nicht so schlecht. Ich bedauere, dass Volker Barzyk nicht mehr dabei ist. Unser Neugemeinderat Christoph Kiefer kennt sich mit Finanzen aus und passt gut in unser Aufgabenfeld. Die GLH hat einen starken Angriffsball in das Feld der Freien Wähler gespielt. Dieser wurde mit einigem Aufwand retourniert. Der Ball bleibt heiß, das Match ist eröffnet."

> Wahlbeteiligung: 69,87 Prozent (2014: 61,03 Prozent), Wahlberechtigte: 7949 (2014: 7801), Wähler: 5554 (2014: 4761), Gültige Stimmen: 87.832.( 2014: 75.001), Stimmzettel: 5292 gültige, 262 ungültige (2014: 4563, 198 ungültige) Freie Wähler: 26,67 Prozent, 23.425 Stimmen (2014: 28,43 Prozent, 21.322 Stimmen), fünf Sitze (2014: sechs Sitze, davon ein Ausgleichssitz) Gemeinderäte: Werner Volk (4197 Stimmen), Alexander May (2615), Christoph Kiefer (1480), Jörg Mayer (2073) und Bernd Kopp (1689) CDU: 22,72 Prozent, 19.954 Stimmen (2014: 25,95 Prozent, 19.466 Stimmen), vier Sitze (2014: fünf Sitze, davon ein Ausgleichssitz) Gemeinderäte: Thomas Götz (2141), Ferdinand Graf von Wiser (1792), Christian Würz (3219) und Matthias Dallinger (1951) GLH: 28,47 Prozent, 25.006 Stimmen (2014: 21,68 Prozent, 16.257 Stimmen), fünf Sitze (2014: vier Sitze) Gemeinderäte: Jürgen Steinle (2812), Karlheinz Treiber (1801), Claudia Helmes (1731), Leonie Mußotter (2405) und Monika Maul-Vogt (2203) SPD: 13,48 Prozent, 11.836 Stimmen (2014: 16,34 Prozent, 12.256 Stimmen), zwei Sitze (2014: drei Sitze) Gemeinderäte: Eva-Marie Pfefferle (2649) und Jörg Büßecker (937) FDP: 8,67 Prozent, 7611 Stimmen (2014: 7,60 Prozent, 5700 Stimmen), zwei Sitze (2014: zwei Sitze) Gemeinderäte: Tobias Rell (961) und Oliver Reisig (812).

> Ulrich Zeitel, stellvertretender CDU-Vorsitzender: "Wir sind natürlich ein bisschen enttäuscht. Das Ergebnis spiegelt in keiner Weise die Fraktionsarbeit wider, die hier geleistet wurde. Was sehr schade ist. Die Grüne Liste Hirschberg hat vom allgemeinen Bundestrend profitiert. Und wir sind da leider - im Negativen - auch reingerutscht."

> Thomas Scholz, (Noch-)Fraktionsvorsitzender der SPD: "Es ist, wie es ist. Ich hab’s fast befürchtet. Gegen den Bundestrend anzukommen, ist schwierig. Es war beim letzten Mal schon knapp mit dem dritten Sitz, und es war klar, wen es trifft. Aber ich möchte erst mal den Gewinnern gratulieren - und das sind ganz klar die Grünen. Ich bin sehr gespannt, wie es im Gemeinderat weitergeht. Es wird wohl einen größeren Umbruch geben, und ich finde es schade, dass ich ihn nicht miterlebe."

> Oliver Reisig, FPD-Fraktionsvorsitzender: "Die Stimmung bei uns würde ich als ,verhalten positiv’ bezeichnen. Wir haben unser Minimalziel, die zwei Sitze zu halten, erreicht. Neben den Grünen sind wir die einzigen, die Stimmen dazugewonnen haben. Etwas überrascht worden sind wir von den Umwälzungen. Denn dass die Grünen mehr holen würden, war uns klar, aber nicht die Deutlichkeit. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Gemeinderatswahl auch Einfluss auf die nun kommende Bürgermeisterwahl hat, denn die Wähler haben gezeigt, dass ihnen nachhaltige Themen wichtig sind."