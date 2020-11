Von Axel Sturm

Ladenburg. Wenn sich Menschen ehrenamtlich engagieren, gehen sie meist in die Vereinsarbeit. Den 21-jährigen Tim Ruster (Freie Wähler), den ebenfalls 21-jährigen Marius Steigerwald (Grüne) und Christdemokrat Sophian Habel (23) hat es in die Kommunalpolitik gezogen. Die drei sind die jüngsten Ladenburger Stadträte.

Seit der letzten Kommunalwahl sitzen die ehemaligen Jugendstadträte am Ratstisch. Darauf ist auch Bürgermeister Stefan Schmutz stolz: "Viele Kommunen wünschen sich einen Generationswechsel – wir in Ladenburg haben ihn geschafft", sagte er auf Anfrage. Er findet es hilfreich, dass in der Römerstadt der Jugendgemeinderat eng in die kommunalen Entscheidungsprozesse eingebunden wird. "Sophian Habel, Marius Steigerwald und Tim Ruster bereichern mit ihrer engagierten Sacharbeit und ihren Beiträgen die Beratungen in den Fachausschüssen und im Gemeinderat", lobt Schmutz. "Sie bringen neue Perspektiven und neue Themen in die Diskussion ein. Zukunftsorientierung und Nachhaltigkeit sind den drei jungen Menschen wichtig – und das ist auch gut so." Nach gut einem Jahr seien die jungen Räte in ihrer Rolle angekommen.

In ihren Fraktionen sind die drei trotz des jungen Alters anerkannt. "Das tut natürlich gut", sagen Steigerwald und Ruster. Eine weniger schöne Erfahrung machte Habel in der jüngsten Ratssitzung. Es ging um den Wasserverlust in der Römerstadt, der den alten Rohren geschuldet ist. Die SPD-Fraktion wollte für 30.000 Euro ein Ingenieurbüro beauftragen, und Habel fragte, wie man auf diese Summe komme. SPD-Fraktionsvorsitzender Steffen Salinger antwortete mit einer Auflistung, Fachausdrücken und der Frage, ob Habel Hilfe beim Rechnen brauche oder es selbst schaffe. "Recht oberlehrerhaft" empfand der 23-Jährige das. "Dieser persönliche Angriff Habel gegenüber hat auch mich irritiert", sagt Tim Ruster. Steigerwald fand die Aktion Salingers ebenso unnötig. "Solche Entgleisungen wie das Abfragen meiner Mathematikkenntnisse braucht kein Mensch", sagt Habel. Er arbeitet bei der Bundespolizei, da werde er immer mal wieder "blöd angemacht". Am Ratstisch will er das nicht akzeptieren. Emotionen könnten eine Debatte zwar bereichern, nicht aber solche Angriffe.

Dass manche Spitze im Eifer des Gefechtes passiert, weiß auch Bürgermeister Schmutz. Für ihn ist die Atmosphäre am Ratstisch gut. Respekt sei für ihn keine Frage des Alters. Ein Einschreiten wegen Salingers Wortwahl hielt Schmutz nicht für angebracht. "Die jungen Wilden brauchen keinen Welpenschutz."

Die Einarbeitung in das Ehrenamt sei schon ein "dickes Brett" gewesen, sagt Habel. Zumal die drei jungen Stadträte sich umgehend mit dem neuen Haushaltsrecht befassen mussten. Ruster und Steigerwald loben Stadtkämmerer Daniel Müller, der sich viel Zeit genommen habe, um ihnen die Haushaltsmechanismen zu erklären. Auch die "alten Hasen" in den jeweiligen Fraktionen stehen den frischen Kommunalpolitikern zur Seite. Denn vom Erfahrungsschatz eines Günther Bläß (CDU), einer Gudrun Ruster (FWV) oder eines Alexander Spangenberg (Grüne) können die Fraktionsjüngsten nur profitieren. Bereut hat es bisher noch keiner der drei, viele Stunden am Ratstisch zu sitzen. Die Themen seien spannend und es mache ihnen Spaß, die Zukunft der Römerstadt mitzugestalten. Und man lerne ständig dazu – und das sei schließlich nicht das schlechteste, lachten die drei Räte.

Alle sind in Ladenburg aufgewachsen und haben die Stadt ins Herz geschlossen. Für sie ist klar: Ihr "Gastspiel" am Ratstisch ist ein langfristiges Projekt. "Ich bin in Ladenburg verwurzelt und plane nicht, umzuziehen", meinte Steigerwald, der kürzlich seine Lehre als Mechatroniker abgeschlossen hat und nun anfängt, Maschinenbau zu studieren. Gefestigt im Beruf ist auch Habel bei der Bundespolizei. Seine Dienststelle ist Mannheim, und er stimmt seinen Dienstplan mit den Sitzungsterminen ab. Tim Ruster bereitet sich derzeit auf seinen Bachelor-Abschluss vor. Der Physiotherapeut kann sich gut vorstellen, dass er später einmal den Schritt in die Selbstständigkeit wagen wird.

Besonders freut die Stadträte, dass ihre Ideen aufgegriffen werden. Ruster hat schon einige Vorschläge zu einem fahrradfreundlichen Ladenburg eingebracht, Habel setzte sich für die Stärkung des Gemeindevollzugsdienstes ein, und Steigerwald denkt, dass seine Idee, Xavier Naidoo die Rote Karte zu zeigen, ein erfolgreicher Vorstoß war. "Natürlich sind nicht alle Vorschläge mehrheitsfähig – aber Ablehnungen gehören eben zum demokratischen Findungsprozess", resümiert Habel.

Mit Schmutz haben sie alle einen guten Kontakt. "Man merkt, dass er ein junger Bürgermeister ist. Er versteht unsere Sprache", findet Steigerwald. Trotzdem wünschen sie sich mehr Transparenz seitens der Verwaltung. Das würde besser gehen in Ladenburg, so die einhellige Meinung der drei Kommunalpolitiker. Sie kritisieren aber auch so manche Detailverliebtheit bei den älteren Räten. Die Sitzungen könnten effektiver über die Bühne gehen. "Wiederholungen bei den Stellungnahmen müssen nicht sein", findet Habel.

Das derzeit spannendste Thema sei der Bau der neuen Dreifeld-Sporthalle. "Es wird höchste Zeit, dass wir dieses Jahrhundertprojekt umsetzen", meint Ruster, der selbst aktiv Volleyball spielt und genau weiß, wo den hallensporttreibenden Vereinen der Schuh drückt. Habel und Steigerwald wissen, dass ihnen noch ein Gesprächsmarathon bevorsteht. Es gelte, möglichst viele Wünsche der Vereine zu berücksichtigen. Sie beziehen aber auch klar Position, wenn aus Kostengründen nicht alle Anliegen erfüllt werden können.

Eine offene Kommunikation ist den drei Jungstadträten wichtig. Wegen Corona fallen derzeit die traditionell vom jüngsten Stadtrat – das ist Marius Steigerwald – organisierten Nachsitzungen in Gaststätten aus. In der ungezwungenen Atmosphäre wurden schon so manche Missverständnisse aufgeklärt, sagt Habel. Er wünscht sich ebenso wie seine Ratskollegen, dass es diese Treffen bald wieder gibt.