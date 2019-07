Patricia Krusenbaum ist Mutter, Psychiater, Doktor, Pfarrer und Eheberater in einer Person, sagt sie. Was die Wirtin nach der Abifeier mit Schulabgängern des Carl-Benz-Gymnasiums erlebte, ärgerte sie sehr. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Was Patricia Krusenbaums Gäste besonders schätzen, ist ihre Freundlichkeit. Die Wirtin des Kulttreffpunkts "Zum Löwen" hat immer ein offenes Ohr für die Anliegen und Sorgen der Menschen, die zu ihr kommen, gerade junge Ladenburger schütten Krusenbaum oft ihr Herz aus.

Die Wirtin hört ihnen aufmerksam zu und gibt auch einmal Lebenstipps. "Ich bin Mutter, Psychiater, Doktor, Pfarrer und Eheberater in einer Person", sagt die Gastronomin und lacht. Seit fünf Jahren hat sie den "Löwen" gepachtet. An ihrer Theke treffen sich Gäste aller Alters- und Sozialschichten, vom Azubi bis zum Universitäts-Professor.

Weil der "Löwe" meist erst um 3 oder 4 Uhr morgens schließt, ist das Lokal auch ein beliebter Treffpunkt für Nachtschwärmer. Hier wurden schon viele Freundschaften geschlossen, Probleme ausdiskutiert oder gemeinsam vor dem Fernseher gezittert, wenn Fußballspiele übertragen wurden.

"Im ,Löwen‘ erlebt man das wirkliche Leben", sagt Krusenbaum, "Stress gibt es bei uns nicht." Ihre Stammgäste wissen sich zu benehmen. Seit sie den "Löwen" gepachtet hat, gab es nie einen nennenswerten Vorfall, den sie in unguter Erinnerung hat.

Das änderte sich am Sonntagmorgen, als gegen 2 Uhr rund 20 Abiturienten des Carl-Benz-Gymnasiums in den "Löwen" kamen, um nach ihrer Abifeier noch einen "Absacker" zu trinken. So dachte die Wirtin jedenfalls. Die Jungs und Mädchen nahmen an der Theke und an den Tischen Platz, und Krusenbaum wollte die Bestellung aufnehmen. Doch nur einige wenige bestellten ein Getränk, was die Wirtin zunächst nicht weiter störte.

Dann bekam sie allerdings den Hinweis von einer Angestellten, dass die Gäste ihre eigenen Getränke mitgebracht hatten. Wodka und weitere Flaschen mit hochprozentigem Alkohol wurden von den Abiturienten unter den Tischen versteckt und "heimlich" getrunken. Das Maß der Erträglichkeit war für die Wirtin endgültig vorbei, als ihr auch noch berichtet wurde, dass einige der Abiturienten hinter die Theke gingen und den dort stehenden Wein klauten.

"Ich bin eine verständnisvolle Frau, aber das geht natürlich nicht", sagt Krusenbaum. Sie verwies die Gruppe letztendlich aus dem Lokal, was mit Hilfe von einigen Gästen dann auch gelang. Statt sich für ihr Benehmen zu entschuldigen, wurden einige Reifeprüflinge aber auch noch frech. Sie beleidigten die Wirtin mit nicht druckreifen Worten - ein junger Mann spuckte sogar auf den Boden. "Das war der Gipfel der Frechheit", sagt Krusenbaum.

Und sie wundert sich. Stunden vor dem Vorfall hätten die jungen Leute schließlich ihr Reifezeugnis erhalten. Reif seien diese Abiturienten allerdings längst noch nicht, sagt Krusenbaum. Wer sich so benehme, müsse noch viel lernen im Leben.

Das treffe aber nicht auf alle zu. Unter der Schar der Abiturienten seien auch einige Jugendliche gewesen, die sich benommen hätten. Denen war der Vorfall sogar peinlich und sie forderten die anderen auf, Ruhe zu geben und das Lokal schnellstens zu verlassen, erzählt Krusenbaum.

"Normalerweise bin ich nicht empfindlich und bin auch einiges gewöhnt, aber dieser Vorfall ging eindeutig zu weit", sagt die Wirtin. Die Freude an ihrem Beruf will sie sich durch diesen Vorfall jedoch nicht verderben lassen. "Der ,Löwe‘ ist und bleibt ein Treffpunkt, in dem man Spaß haben soll", sagte Krusenbaum.