Ladenburg. (stu) Eine solche Ehrung dürfte einmalig sein Badischen Fußballverband: Bei der Jahresabschlussfeier des FV 03 Ladenburg durfte der Vorsitzende des Fußballvereins, Thomas Thieme, einen Trainer auszeichnen, der dort 22 Jahre lang die Erste Mannschaft trainierte. Klar, dass sich die Mitglieder von ihren Sitzen erhoben, um die Leistung von Rainer Elias (60) zu würdigen.

"Unser Trainer hat sicherlich einen Rekord für die Ewigkeit aufgestellt. Davor können wir alle nur den Hut ziehen", sagte Thieme. Bei der nächsten Jahreshauptversammlung im Frühjahr 2019 möchte er Elias zum Ehrenmitglied ernennen. Dafür braucht es allerdings einen formellen Beschluss der Mitgliederversammlung. Dass sein Vorschlag einstimmig angenommen wird, davon ist Thieme überzeugt. Elias war in seiner aktiven Zeit ein exzellenter Fußballer, der sogar ein Angebot des FC Bayern München vorliegen hatte. Der Fan der Münchner Löwen winkte aber ab. Bei den Roten wollte der Blaue nämlich nie spielen.

Auch beim FV 03 schnürte Elias seine Stollenschuhe als Verbands- und Landesligist. Für 20 bis 30 "Buden" pro Saison war der Torjäger immer gut. Der Verein war für Elias wie eine zweite Familie. Hier stimmte nicht nur der sportliche Erfolg, auch die Kameradschaft gefiel ihm ausgesprochen gut. Als Trainer war Elias die Zuverlässigkeit in Person. Er ging mit gutem Beispiel voran und verpasste nie ein Spiel - auch wenn private Dinge anstanden. "Der FV 03 kann stolz sein, so einen Trainer in seinen Reihen gehabt zu haben", sagte der Vorsitzende.

In seiner Ansprache an die Mitglieder ging Thieme auch auf das zu Ende gehende Jahr 2018 ein. Der Abstieg in die Kreisklasse habe geschmerzt. Mittlerweile sei die neue, verjüngte Mannschaft aber auf gutem Weg, den Wiederaufstieg zu schaffen. Das neue Trainerduo, Jörg Höpfner und Dieter Schreckenberger, verstehe es, die Truppe bestens einzustellen. Die Tabellenführung in der Kreisklasse A sei daher ein verdienter Lohn. Auch im Jugendbereich läuft es prima. Einziger Wermutstropfen: die Frauen-Mannschaft musste sich vom Spielbetrieb abmelden. Thieme dankte auch der Drachenbootabteilung des Vereins für ihren Einsatz.

Zweiter Schwerpunkt der Feier war die Ehrung verdienter Mitglieder. Seit 50 Jahren dabei ist der Spieler und langjährige Kassier, Willi Dengler. Auch der ehemalige Vorsitzende, Detlef Neugart, erhielt in Abwesenheit einen warmherzigen Applaus für 50 Jahre Mitgliedschaft. Fritz Schork, seit 60 Jahren Mitglied, ist zweifelsohne der größte Fan des FV 03. Obwohl er in Hemsbach wohnt, verpasst Schork kein Meisterschaftsspiel der Gelb-Schwarzen. Für seine 65-jährige Treue wurde Kurt Hemlein ausgezeichnet. In Abwesenheit wurde auch Herbert Gärtner (70 Jahre Mitgliedschaft) geehrt.