Weinheim. (cis) Es steht erst seit neun Monaten, ist aber schon Anlaufstelle für Kunden, die die Frische und Regionalität ihrer Lebensmittel zu schätzen wissen. "Es muss sich erst noch rumsprechen", bleibt Jens Müller, in Weinheim als "Woschte Miller" bekannt, zurückhaltend. Dabei haben er, Christoph Schröder und Sven Stein schon jetzt gut zu tun, wenn es um die Bestückung der Fächer im Automatenhaus am Brunnweg in Richtung Bertleinsbrücke geht.

Corona habe den Ausschlag für den Bau des stabilen Steinhauses gegeben, erzählt Sven Stein. Auf seinem Boden steht es, unweit seines Obsthofes Schulz. 2008 hatte er den übernommen und zeitnah den ersten Automaten aufgestellt. Corona hat den Blick der Verbraucher geschärft, der Einkauf beim Erzeuger erfreut sich seitdem großer Beliebtheit.

"In der ersten Welle gab es ein großes Umsatzplus, das dann wieder etwas zurückging", sagt Müller, der in seinem Automaten Dosenwurst, Würstchen oder mariniertes Grillgut anbietet. Er ist erfahren, was diese Art von Vertrieb betrifft, er verkauft seine Produkte seit geraumer Zeit über mehrere solcher Stationen. "Es ist aber auf erhöhtem Niveau geblieben", pflichtet ihm Stein bei. Auch weil die Menschen bereit sind, für Qualität einen angemessenen Preis zu zahlen, so Christoph Schröder.

In dem Automatenhaus am Brunnweg (o.) gibt es auch frische Kartoffeln. Foto: Dorn

Sven Stein ist der Ideengeber des Hauses. Er holt sich schon früh seine zwei Landwirtskollegen mit ins Boot. Für Schröder, der just zur Bauzeit des Hauses mit einem mobilen Hühnerstall gestartet ist, ein perfekter Zeitpunkt: "Es ist gut, weitere Verkaufsstellen zu haben." Für Müller zählen auch die Synergieeffekte – je mehr Produkte angeboten werden, desto besser. Diese Überlegung zahlt sich schon heute aus. Obsolet ist lediglich die Kalkulation Steins, dass er aufgrund von mehr Fächervolumen weniger nachfüllen muss. "Das ist nicht so", kommentiert er.

Neu ist das Angebot der Automaten in Weinheim nicht. Es gibt schon mehrere solcher Verkaufsstationen. Dass man sich unter den Landwirten Konkurrenz macht, schließen Müller, Schröder und Stein aus. Die Automaten seien weit voneinander entfernt, dadurch wildere niemand in des anderen Gebiet. Das Angebot allerdings, das sie nun vorhalten, dürfte vielleicht doch auch den einen oder anderen locken, der bisher an anderen Verkaufsstellen unterwegs war.

Teils stoppen hier Fahrradfahrer auf der Tour durch die Natur in und um Weinheim, vor allem an Wochenenden. Viele verpflegen sich gleich aus der breiten Angebotspalette. 160 Fächer umfasst das Automatenhaus, das an allen Tagen in der Woche zu jeder Tages- und Nachtzeit zugänglich ist. Zu finden sind neben Müllers Fleischerzeugnissen und den Eiern der Schröder’schen Hühner derzeit vor allem die Äpfel von Steins Obsthof, aber auch Salat, der geerntet wird, und das eine oder andere an Gemüse sowie Kartoffeln.

"Wir kaufen nichts dazu", verdeutlicht Stein. Die Devise der drei lautet, ausschließlich saisonal und regional anzubieten – vor allem aber die eigenen Produkte. Erweitert wird die Produktpalette lediglich durch Lebensmittel, die mit den Zutaten der drei Höfe hergestellt werden: So finden die Kunden auch Fruchtaufstriche, Apfelessig oder Eis, dazu eingelegte Gurken und Eiernudeln. Alles aus Kleinproduktionen, fast ausschließlich von Familienbetrieben, zu denen die drei eine Verbindung haben.

Das muss dann nicht unbedingt in der Umgebung sein. "Meine Nudeln werden hergestellt von einer Frau mit ihren Töchtern in Ulm", erzählt Schröder. Das Eis mit den Früchten von Stein wird in der Nähe von Heilbronn produziert. "Das ist jetzt schon beliebt", erzählt Sven Stein – auch wenn es eindeutig noch nicht Sommer ist. Für die Landwirte ist das Automatenhaus ein Stück Unabhängigkeit vom Großmarkt. Früher sei das Verhältnis zwischen Großmarkt und Direktabsatz bei ihm 70 zu 30 gewesen, sagt Stein: "Jetzt ist es andersrum." Durch die kurzen Wege vereinfacht sich die Logistik. Vieles, was andere Landwirte benötigen, brauchen die drei nicht. Dafür haben sich Investition und Wagnis gelohnt. Günstig war das nicht, Stein spricht davon, dass man sich von dem Geld auch eine Eigentumswohnung hätte leisten können. Allein für die Automaten veranschlagen sie über den Daumen gepeilt 70.000 Euro.

Sorge macht die Preisentwicklung in vielen Bereichen des Lebens. Aber Preissteigerungen bei eigenen Produkten? "Wir sind schon im höherpreisigen Segment", so Stein. Zwar könne man die Preise vor dem Hintergrund der eigenen Kosten im Grunde nicht halten, sagt Schröder, aber auch er will nicht erhöhen. Die zweite Sorge ist die Frage, wie lange sich die Kundschaft die Produkte bei Inflation und steigenden Preisen im täglichen Leben noch leisten kann. Man müsse abwarten, finden die drei: "Irgendwie geht’s immer weiter."