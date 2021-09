Weinheim. (keke) Klimaproteste in Weinheim: Laut Polizeiangaben protestieren rund 400 Menschen zur Stunde in der Innenstadt. Die Protestierenden sind einem Aufruf von "Fridays for Future" gefolgt und fordern zwei Tage vor der Bundestagswahl eine Klimawende in der Politik. Der Zug hatte sich gegen 16 Uhr am Hauptbahnhof in Bewegung gesetzt und ohne Zwischenfälle den eigens abgesperrten Postknoten überquert.

Nach RNZ-Beobachtungen ist die Stimmung sehr friedlich. Es sind viele jüngere Menschen unter den Demonstranten, die sich aber durchaus der Unterstützung älterer Bürger erfreuen. Nachdem die Protestierenden mit Transparenten, Pfeifen und Ratschen die Bahnhofstraße hinaufgezogen waren, stoppten sie an der Reiterinnen-Statue in der Fußgängerzone. Dort wurden Ansprachen gehalten.

Viele Demonstranten hatten Fahrräder mitgebracht, junge Familien waren mit Kinderwagen gekommen. Der Abschluss der Protestaktion findet von 17 Uhr an im Schlosspark statt. Dort sollen die Bundestagskandidaten von SPD, CDU, Grünen, FDP und "Die Linke" in einer Interviewrunde erläutern, wie sie sich künftig für zukunftsfeste Klimapolitik einsetzen wollen. Dass die Beteiligten trotz aller guten Stimmung von einer Menschheitsaufgabe sprechen, beweist dieser Slogan: "Es wird keine Impfung gegen den Klimawandel geben!".